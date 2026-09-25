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Parque Tayrona sigue abierto tras el fin del paro armado en Santa Marta

Según el Ministerio de Ambiente, el Parque Tayrona "no tiene restringido el acceso a visitantes y la operación turística continúa con normalidad". En cuanto al Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, las actividades operativas fueron suspendidas como una medida preventiva.

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Redacción Ambiente
25 de septiembre de 2026 – 03:05 p. m.
El 17 de febrero, PNN anunció el cierre temporal del Parque Tayrona para “garantizar condiciones de seguridad”.
El Parque Nacional Natural Tayrona es una gran zona protegida que abarca las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Foto: PNN

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El Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado, anunció que, en medio de la situación de orden público que se presenta en Santa Marta, activó una serie de protocolos de riesgo público junto con Parques Nacionales Naturales (PNN). Además, agregó, que implementarán los planes de contingencia en los parques nacionales naturales Tayrona y Sierra Nevada.

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De acuerdo con Fabio Arjona, ministro de Ambiente, la prioridad es "proteger la vida de las comunidades, de nuestros guardaparques y de todos los funcionarios que trabajan en el cuidado de los Parques Nacionales". Es por esta razón que desde la cartera están llevando a cabo una serie de medidas de "seguimiento permanente y trabajando de manera articulada con las autoridades locales y nacionales para tomar las medidas necesarias que permitan proteger nuestro patrimonio natural y a quienes lo cuidan y lo habitan”.

La situación en el Parque Tayrona y el Sierra Nevada de Santa Marta

Aunque los hechos que se han presentado en los últimos días, según el Ministerio de Ambiente, han generado una serie de restricciones de movilidad para las comunidades que utilizan la Troncal del Caribe, en la actualidad el Parque Tayrona está abierto al público. "No tiene restringido el acceso a visitantes. La operación turística continúa con normalidad", señaló el minambiente.

En el Parque Tayrona, principalmente en los sectores de Calabazo, Palangana – Neguange, Arrecifes, Cañaveral, Playa Brava, Bahía Concha, Cabo San Juan y Zaíno estarán bajo monitoreo especial. De hecho, según el Ministerio de Ambiente, allí "los guardaparques que se encontraban en campo retornaron sin novedades y las actividades fueron ajustadas como medida preventiva".

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Mientras el Gobierno nacional atiende la situación de orden público que se presenta en la zona, el ministerio aseguró que continuará con la comunicación constante con los operadores turísticos y prestadores de servicios del Parque Tayrona, con el objetivo de verificar las condiciones de los visitantes que permanecen hospedados dentro del parque y, en caso de que sea necesario, poder adoptar las medidas oportunas.

En cuanto al Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, la cartera explicó que fueron suspendidas las actividades operativas como una medida preventiva. Esta decisión, detalló el Ministerio de Ambiente, "responde a la situación de seguridad registrada en el corredor vial y a la necesidad de evitar desplazamientos hacia zonas donde puedan presentarse confrontaciones".

Como parte de la estrategia empleada por el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales, está llevar a cabo las labores de seguimiento a la situación de los pueblos indígenas Arhuaco y Kogui, la cual estará al frente de Parques Nacionales. Hasta el momento, no se reportan incidentes contra estas comunidades.

Todas estas medidas de seguimiento, tanto a las áreas protegidas como a las zonas circundantes, se están llevando a cabo a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) interno, donde participan la Dirección Territorial Caribe, la Oficina de Gestión del Riesgo, las jefaturas de las áreas protegidas y las dependencias técnicas de la entidad.

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Otras de las entidades que están participando de este PMY son la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena, la Defensoría del Pueblo y las autoridades indígenas Arhuaco y Kogui.

"Parques Nacionales Naturales de Colombia mantiene comunicación directa con las autoridades locales y con la Fuerza Pública para conocer la evolución de las condiciones de seguridad y adoptar decisiones oportunas sobre la operación de las áreas protegidas", precisó la cartera ambiental.

Paro armado en Santa Marta

Hace un par de horas, la gobernadora de Santa Marta, María Margarita Guerra Zúñiga, anunció que se acabó el paro armado en esta ciudad. “Han sido días bastante complejos, pero lo hemos sacado adelante. La ciudad hoy está con total normalidad y está funcionando al 100 % como es”, dijo a través de los medios de comunicación.

Según detalló en entrevista con Caracol Radio, este 24 y 25 de septiembre han contado con la presencia de la cúpula militar en la capital del Magdalena. Asimismo, señaló que la ciudad continúa militarizada. “Hay más de mil hombres entre Ejército, Policía y la Fuerza Aérea, con el fin de brindar seguridad”, agregó.

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El paro armado, que comenzó en la noche del pasado 21 de septiembre, fue una represalia por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante varios días, la situación de orden público en la capital del Magdalena fue crítica, con estudiantes sin asistir a clases, más del 90 % del comercio cerrado y el transporte público suspendido.

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Por Redacción Ambiente

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