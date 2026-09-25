 

Publicidad

IDEAM prevé un fin de semana con incremento de lluvias: estas son las regiones más afectadas

En su más reciente boletín sobre el tiempo, el IDEAM señaló que para el fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, se espera un incremento de las lluvias y la nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Ambiente
25 de septiembre de 2026 – 02:17 p. m.
El IDEAM prevé que en Bogotá se presente un cielo entre parcial y mayormente nublado a diferentes horas del día. No descarta las lluvias.
El IDEAM prevé que en Bogotá se presente un cielo entre parcial y mayormente nublado a diferentes horas del día. No descarta las lluvias.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señaló que para este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, se espera un incremento de las lluvias y la nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Más información: ¿Puede el aumento del nivel del mar hacer desaparecer países? La ONU aborda el dilema

Estas condiciones se esperan principalmente en varios sectores de las regiones Caribe (incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), el norte y centro de la Andina, a lo largo de la región Pacífica, el oriente y occidente de la Orinoquia y en la Amazonia.

Además, se prevé que en Bogotá se presente un cielo entre parcial y mayormente nublado a diferentes horas. Estas condiciones se podrán presentar principalmente hacia el sur, en la localidad de Sumapaz, y en el norte, oriente y occidente de la ciudad, particularmente en horas de las tardes.

☔ Pronóstico del tiempo viernes 25 de septiembre

De acuerdo con el IDEAM, para este viernes, 25 de septiembre, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones intensas sobre el norte, centro y occidente del territorio nacional.

Además, se esperan lluvias y tormentas eléctricas en en el sur de La Guajira; Cesar; oriente y sur de Magdalena; centro y sur de Bolívar; norte y sur de Sucre; Córdoba; norte de Urabá; Antioquia; norte y occidente de Norte de Santander; Santander; norte y occidente de Cundinamarca; Caldas; Risaralda; norte de Quindío; Chocó; suroccidente de Valle del Cauca; Cauca; Nariño; occidente de Arauca; nororiente de Vichada; Amazonia; occidente de Caquetá y sur de Guainía.

En cuanto a las lluvias ligeras, el IDEAM señaló en el pronóstico que se prevén en sectores de Atlántico, norte de Tolima, sur de Huila, occidente de Casanare, Meta, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Más información: Con científicos colombianos, arman el rompecabezas de la historia de los murciélagos

La entidad aseguró asimismo que en cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores del norte, oriente y suroccidente de la región Caribe, nororiente y sur de la Andina y en amplios sectores de las regiones Orinoquia y Amazonia.

"Estas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde, principalmente en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia", agregó el IDEAM.

☔ Pronóstico del tiempo sábado 26 de septiembre

Para este sábado, 26 de septiembre, el IDEAM indicó que se pueden presentar lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en varias áreas de La Guajira; Cesar; nororiente de Magdalena; el sur de Bolívar; norte y occidente de Sucre; Córdoba; Antioquia; norte de Norte de Santander; Santander; nororiente de Boyacá; norte y suroccidente de Cundinamarca; noroccidente de Tolima; Caldas; Risaralda; norte de Quindío; Chocó; Valle del Cauca; Cauca; Nariño; suroccidente de Casanare; oriente y noroccidente de Meta; occidente de Vichada; sur de Guainía y Amazonas.

Además, la entidad añadió que existe la probabilidad de que se presenten lloviznas dispersas en Atlántico, Huila, Arauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés. En cuanto a las lluvias ligeras, la entidad informó que podrán presentarse en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Más información: Incendio en el Cerro San Marcos, Villa de Leyva, está controlado en un 90 % : UNGRD

☔ Pronóstico del tiempo domingo 27 de septiembre

En cuanto al viernes, el IDEAM dijo que se esperan lluvias moderadas a fuertes, principalmente en el sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, norte de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, norte y sur de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, centro y occidente de Cauca, centro de Nariño, Casanare, oriente de Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Para este día también se prevé que se presenten lluvias moderadas, principalmente en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; mientras que en la zona marítima son esperadas precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas.

Más información: Encuentran a cuatro manatíes muertos en el Caño San Silvestre, Barrancabermeja

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Ideam

Lluvias

Lluvias Colombia

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido