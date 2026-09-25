Estas condiciones se esperan principalmente en varios sectores de las regiones Caribe (incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), el norte y centro de la Andina, a lo largo de la región Pacífica, el oriente y occidente de la Orinoquia y en la…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señaló que para este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, se espera un incremento de las lluvias y la nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

IDEAM prevé un fin de semana con incremento de lluvias: estas son las regiones más afectadas

Estas condiciones se esperan principalmente en varios sectores de las regiones Caribe (incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), el norte y centro de la Andina, a lo largo de la región Pacífica, el oriente y occidente de la Orinoquia y en la Amazonia.

Publicidad

Además, se prevé que en Bogotá se presente un cielo entre parcial y mayormente nublado a diferentes horas. Estas condiciones se podrán presentar principalmente hacia el sur, en la localidad de Sumapaz, y en el norte, oriente y occidente de la ciudad, particularmente en horas de las tardes.

☔ Pronóstico del tiempo viernes 25 de septiembre

De acuerdo con el IDEAM, para este viernes, 25 de septiembre, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones intensas sobre el norte, centro y occidente del territorio nacional.

Además, se esperan lluvias y tormentas eléctricas en en el sur de La Guajira; Cesar; oriente y sur de Magdalena; centro y sur de Bolívar; norte y sur de Sucre; Córdoba; norte de Urabá; Antioquia; norte y occidente de Norte de Santander; Santander; norte y occidente de Cundinamarca; Caldas; Risaralda; norte de Quindío; Chocó; suroccidente de Valle del Cauca; Cauca; Nariño; occidente de Arauca; nororiente de Vichada; Amazonia; occidente de Caquetá y sur de Guainía.

En cuanto a las lluvias ligeras, el IDEAM señaló en el pronóstico que se prevén en sectores de Atlántico, norte de Tolima, sur de Huila, occidente de Casanare, Meta, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La entidad aseguró asimismo que en cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores del norte, oriente y suroccidente de la región Caribe, nororiente y sur de la Andina y en amplios sectores de las regiones Orinoquia y Amazonia.

"Estas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde, principalmente en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia", agregó el IDEAM.

☔ Pronóstico del tiempo sábado 26 de septiembre

Para este sábado, 26 de septiembre, el IDEAM indicó que se pueden presentar lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en varias áreas de La Guajira; Cesar; nororiente de Magdalena; el sur de Bolívar; norte y occidente de Sucre; Córdoba; Antioquia; norte de Norte de Santander; Santander; nororiente de Boyacá; norte y suroccidente de Cundinamarca; noroccidente de Tolima; Caldas; Risaralda; norte de Quindío; Chocó; Valle del Cauca; Cauca; Nariño; suroccidente de Casanare; oriente y noroccidente de Meta; occidente de Vichada; sur de Guainía y Amazonas.

Además, la entidad añadió que existe la probabilidad de que se presenten lloviznas dispersas en Atlántico, Huila, Arauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés. En cuanto a las lluvias ligeras, la entidad informó que podrán presentarse en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

☔ Pronóstico del tiempo domingo 27 de septiembre

En cuanto al viernes, el IDEAM dijo que se esperan lluvias moderadas a fuertes, principalmente en el sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, norte de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, norte y sur de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, centro y occidente de Cauca, centro de Nariño, Casanare, oriente de Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Para este día también se prevé que se presenten lluvias moderadas, principalmente en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; mientras que en la zona marítima son esperadas precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜