Villa de Leyva: Mininterior dice que incendio fue controlado en un 75 %. Pobladores reclaman

De acuerdo con Lara, la jornada de este lunes, 21 de septiembre, "ha sido muy exitosa hasta el momento. Lo que se observa en las imágenes es bruma y vapor del agua de las descargas aéreas. Se mantienen algunos focos del incendio, pero están siendo…

El Ministro del Interior, Rodrigo Lara, por medio de sus redes sociales informó que la Dirección de Bomberos calculó que ya está controlado en un 75 % el incendio que se había reportado desde el pasado 19 de septiembre en Villa de Leyva, en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos.

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De acuerdo con Lara, la jornada de este lunes, 21 de septiembre, "ha sido muy exitosa hasta el momento. Lo que se observa en las imágenes es bruma y vapor del agua de las descargas aéreas. Se mantienen algunos focos del incendio, pero están siendo combatidos por infantería de bomberos".

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En un reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad señaló que dos focos todavía permanecen activos y que durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua desde tres helicópteros para apoyar las labores de control.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de @DNBomberosCol:



En Villa de Leyva la Dirección de Bomberos está calculando un 75% de control del incendio. La jornada de hoy ha sido muy exitosa hasta el momento.



Lo que se observa en las imágenes es bruma y vapor del agua de… pic.twitter.com/PcIX8sX8wC — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 21, 2026

Pese al parte entregado por el ministro Lara, en redes sociales algunos usuarios han reportado que el incendio aún no está controlado y que algunas zonas estratégicas y clave para la biodiversidad podrían estar en peligro, como el Santuario de Iguaque. "Se está devorando el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque", dijo uno de los usuarios. Según la UNGRD, en esta zona han resultado afectadas 1.200 hectáreas.

URGENTE!

El incendio de Villa de Leyva NO está bajo control. Se está devorando el Santuario de Fauna y flora de Iguaque. Necesitamos todo el perrenque del Estado e institucional para salvar a Iguaque. S.O.S. #SalvemosAIguaque pic.twitter.com/Q6LpHkKxhn — Javier de la Cuadra (@JavierDlacuadra) September 21, 2026

Hace un poco más de 15 minutos, el equipo territorial de Parques Nacionales de Colombia llegó al Santuario de Iguaque y, junto a organismos de control de riesgo, están adelantando un trabajo conjunto de mitigación del fuego. Hasta el momento, las autoridades han reportado que, en medio de esta emergencia, se han quemado al menos 300 hectáreas.

Entre las medidas preventivas que han adelantado las autoridades frente al incendio en Villa de Leyva está la evacuación de más de 76 personas, principalmente de los hoteles El Duruelo y Arcoíris. También fueron evacuados de sus casas varios habitantes del centro del municipio.

En redes sociales, algunos usuarios han reportado que el incendio aún no está controlado y que algunas zonas estratégicas y clave para la biodiversidad podrían estar en peligro, como el Santuario de Iguaque.

Además del incendio en Villa de Leyva, las autoridades reportaron un nuevo foco en Cundinamarca, en inmediaciones de La Vaca que Ríe, sobre la vía Girardot-Bogotá. Por el momento están monitoreando la situación.

En lo corrido de 2026, con corte al 20 de septiembre, se han registrado en Colombia 1.737 incendios forestales, que han afectado 140.252 hectáreas, según el informe situacional de la Sala de Crisis Nacional. Estas cifras corresponden al acumulado anual, incluidos los eventos que ya fueron liquidados.

Los incendios activos se concentraban en siete departamentos. Tolima sigue siendo el departamento con más emergencias, con nueve incendios, seguido de Valle del Cauca, con tres, y Caldas y Cundinamarca, con dos cada uno. También había incendios activos en Boyacá, Huila y Nariño.

En Tolima, la UNGRD reportó incendios en Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica. En el Valle del Cauca había emergencias en Cali, Guadalajara de Buga y Pradera, mientras que en Caldas se reportaban incendios en Anserma y La Dorada.

Además, ocho incendios habían sido clasificados como controlados: uno en Cundinamarca, uno en Huila, uno en Santander y cinco en Tolima. Sin embargo, las autoridades han explicado que, aunque los incendios estén bajo control, no significa necesariamente que el fuego haya desaparecido por completo, sino que las autoridades consideran que la emergencia está contenida.

Las zonas del país con más riesgo de incendios

En Colombia existe un indicador que permite ver dónde existen actualmente condiciones que favorecen la aparición de nuevos incendios. Según el pronóstico de amenaza de incendios de la cobertura vegetal del Ideam, actualizado el 20 de septiembre, 328 municipios del país tenían algún nivel de alerta por probabilidad de incendios.

De ellos, 73 estaban en alerta roja, 102 en naranja y 153 en amarilla. Esto no quiere decir que en esos lugares haya incendios activos, sino que la alerta se determina a partir de las condiciones que se han presentado recientemente, principalmente la precipitación y la temperatura máxima. Estas condiciones permiten identificar los municipios donde el ambiente es más favorable para que se produzcan incendios.

La mayor concentración de municipios en alerta roja está en la región Andina, con 242 bajo algún nivel de alerta; seguida por el Caribe, con 71. También había alertas en municipios de las regiones Pacífica y Orinoquía.

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