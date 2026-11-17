De acuerdo con la entidad, se esperan lluvias significativas en zonas puntuales del suroccidente del mar Caribe colombiano. Sin embargo, se podrán presentar condiciones secas o predominantemente secas en gran parte de las regiones de la…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señala que será una semana marcada por lluvias en el Pacífico, el Caribe y los Andes; mientras que en otros puntos, como Bogotá, se presentarán temperaturas elevadas acompañadas de lluvias.

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De acuerdo con la entidad, se esperan lluvias significativas en zonas puntuales del suroccidente del mar Caribe colombiano. Sin embargo, se podrán presentar condiciones secas o predominantemente secas en gran parte de las regiones de la Orinoquía, Amazonía y en el norte y oriente de la región Caribe.

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A pesar de estas condiciones, la entidad no descarta que se presenten lloviznas o lluvias ocasionales en algunas zonas, como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En cuanto a las temperaturas máximas del aire, se seguirán presentando valores por encima del valor climatológico normal para el mes, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía, Amazonía y los valles interandinos. En estas regiones también podrían registrarse sensaciones térmicas elevadas.

Finalmente, en Bogotá predominarán las condiciones de tiempo seco durante gran parte de la semana. Pero, en horas de la tarde, aumentará la probabilidad de precipitaciones entre ligeras y moderadas, especialmente hacia los sectores norte y oriental de la ciudad.

☔ Pronóstico del tiempo martes 17 de noviembre

De acuerdo con el Ideam, para este martes 17 de noviembre se esperan lluvias fuertes en varias partes del país, principalmente en Córdoba, Chocó, norte y centro del océano Pacífico nacional. Estas condiciones también se esperan en zonas puntuales del sur de Bolívar, nororiente y occidente de Antioquia, Caldas, sur de Valle del Cauca, norte de Cauca, sur de Nariño y occidente de Putumayo.

En cuanto a las lluvias moderadas a ligeras, la entidad indicó que se podrán registrar en el sur de Sucre, Tolima, Huila, en puntos del centro y sur de Bolívar, occidente y sur de Santander, Risaralda, Quindío y en áreas aisladas de Vaupés y Amazonas.

En otras zonas del país, por su parte, predominará el tiempo seco. Estas condiciones se esperan principalmente en Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Caquetá, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

☔ Pronóstico del tiempo miércoles 18 de noviembre

Para el miércoles 18 de noviembre, el IDEAM estima que se presenten lluvias fuertes en Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, Antioquia, occidente de Boyacá, norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Huila, Chocó, Cauca, Nariño y el océano Pacífico nacional. También se esperan estas condiciones en el golfo de Urabá, sur y occidente de Santander, Valle del Cauca y occidente de Putumayo.

Las lluvias moderadas a ligeras, de acuerdo con la entidad, se podrán presentar en el occidente de Caquetá, sur y oriente de Amazonas, en áreas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En otras zonas, advierte la entidad, habrá predominio del tiempo seco, como por ejemplo en La Guajira, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés.

☔ Pronóstico del tiempo jueves 19 de noviembre

Según la entidad, durante este jueves, 19 de noviembre, se presentarán lluvias fuertes en Córdoba, sur de Bolívar, Antioquia, Santander, norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Chocó; así mismo en zonas puntuales del sur de Sucre, sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y en el océano Pacífico.

Además, la entidad no descarta que se reporten lluvias moderadas a ligeras, principalmente en puntos del centro de Atlántico, nororiente de Magdalena, noroccidente de Putumayo, occidente de Caquetá, sur y oriente de Vaupés y oriente de Amazonas.

En cuanto al predominio de tiempo seco, se espera que se presente en La Guajira, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, como también en amplios sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

☔ Pronóstico del tiempo viernes 20 de noviembre

Finalmente, para el viernes 20 de noviembre, el IDEAM señala que se esperan lluvias fuertes en el sur de Córdoba, oriente y occidente de Antioquia, sur y occidente de Santander, norte y suroriente de Chocó, Cauca, Nariño, occidente y norte de Cundinamarca, norte y occidente de Boyacá. También en zonas puntuales del centro y sur de Bolívar, golfo de Urabá, sur de Cesar y sur de Sucre.

En cuanto a las lluvias moderadas a ligeras, la entidad informa que se pueden registrar en Huila, Tolima, Risaralda, Quindío, Amazonas, Vaupés, suroriente de Guainía, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en zonas puntuales o aisladas del occidente de La Guajira, norte y sur de Magdalena, sur y norte de Sucre y occidente de Atlántico, suroccidente de Arauca.

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En Casanare, Vichada, Meta, Caquetá y Putumayo habrá un predominio del tiempo seco.

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