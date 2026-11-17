El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció durante la Milagro Week una inversión proyectada de US$2.500 millones para desarrollar el proyecto minero Quebradona, ubicado en Jericó y Tamésis, en Antioquia. "AngloGold Ashanti está anunciando aquí una inversión para su desarrollo", dijo Restrepo y agregó que seguirán buscando inversión, "impulsar una minería sostenible y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en las regiones".

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Luego, Stewart Bailey, gerente de asuntos corporativos de AngloGold Ashanti, señaló que esta inversión está condicionada a los permisos ambientales. "Realmente será la entrada de Colombia en el sector global de cobre con exportaciones de cerca de US$ 1.500 millones de dólares por año con 80.000 toneladas de producción", agregó.

¡Una nueva campana de inversión suena en la Milagro Week!



🔔 Anunciamos junto a AngloGold Ashanti una inversión proyectada de US$2.500 millones para desarrollar el proyecto minero Quebradona, en Antioquia, una apuesta estratégica que podría generar exportaciones por US$1.500… pic.twitter.com/Nk7qMCikTg — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 17, 2026

Cabe recordar, como lo contamos en estas páginas, que este proyecto está en fase exploratoria, pues en agosto de este año la Agencia Nacional de Minería (ANM) autorizó la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona, en Jericó (Antioquia). Ahora podrá extenderse hasta el 8 de diciembre de 2027.

Con esta medida, podrán continuar las actividades previstas durante esta fase del proyecto, mientras la empresa avanza en los estudios necesarios para conocer con mayor detalle las características del territorio y del recurso que pretende desarrollar. La decisión, explicó en ese entonces la ANM, se tomó después de una revisión integral de la información técnica y jurídica relacionada con el proyecto.

Aún se deben realizar actividades de exploración para completar la información requerida y definir los siguientes pasos, según informó en ese entonces la entidad. En este tiempo de prórroga, AngloGold Ashanti tendrá que avanzar en estudios geológicos, ambientales y relacionados con el recurso hídrico. También deberá llevar a cabo otros análisis especializados.

Además de estos análisis, la ANM estableció que AngloGold Ashanti deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis. Por medio de ella, se podrá fortalecer el diálogo con los habitantes de estos municipios, mantenerlos informados y acompañar el desarrollo de las actividades que se adelanten en el territorio.

La ANM, por su parte, continuará haciendo seguimiento al proyecto para verificar que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas durante esta etapa.

A finales de 2025, la ANM había negado la solicitud de prórroga del título minero de Quebradona, después de señalar que la empresa no había avanzado en la obtención de la viabilidad ambiental y que existían debilidades en su relacionamiento con las comunidades.

Los 11 de Jericó y el conflicto alrededor de Quebradona

En junio de 2025, un juez municipal de Jericó tomó la decisión de dejar en libertad a 11 campesinos, que tienen entre 44 y 85 años y que fueron denunciados por la multinacional. La decisión del juez, contraria a la petición de la Fiscalía, fue que estas personas pudieran seguir el proceso penal en libertad, sin salir del país y mostrando buena conducta.

El proceso penal incluye diferentes querellas que ha interpuesto Quebradona, pero se centra en una en particular: a finales de 2023, más de 100 campesinos desmontaron una plataforma que había sido instalada por la empresa en el predio de la esposa del exalcalde de Jericó, Rafael Arteaga.

La defensa de los campesinos, que es adelantada por la Corporación Jurídica Libertad, sostiene que se trató de un acto de protesta en medio de las movilizaciones en contra de la minería de cobre en Jericó. Quebradona, sin embargo, considera que se trató de un ingreso a propiedad privada y de un desmonte ilegal de sus equipos. Justamente sobre esas actividades de exploración que se adelantaban fue que la ANM tomó esta nueva decisión.

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