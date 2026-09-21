Pronóstico del tiempo: IDEAM advierte aumento de lluvias en varias regiones de Colombia

"Hacia el jueves y viernes aumentarán nuevamente las precipitaciones en sectores del centro, norte y oriente colombiano", dijo el IDEAM en el boletín, en el que además agregó que persistirán temperaturas máximas elevadas y alta…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo aseguró que las lluvias se concentrarán en el occidente del país y que podrán aumentar hacia el final de la semana. Estas condiciones se esperan principalmente sobre el océano Pacífico y su litoral.

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"Hacia el jueves y viernes aumentarán nuevamente las precipitaciones en sectores del centro, norte y oriente colombiano", dijo el IDEAM en el boletín, en el que además agregó que persistirán temperaturas máximas elevadas y alta sensación térmica.

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Estas condiciones se prevén en amplios sectores del Caribe, Orinoquia y valles de los ríos Magdalena y Cauca. Además, se estiman descensos significativos de la temperatura mínima en zonas altas de la cordillera Oriental durante la madrugada del martes 22 de septiembre.

☔ Pronóstico del tiempo lunes 21 de septiembre

De acuerdo con la entidad, para este lunes se pueden presentar lluvias de variada intensidad, principalmente en el occidente, noroccidente y norte del país, incluyendo el océano Pacífico. Estas condiciones también se pueden presentar en áreas próximas al litoral, en sectores del occidente de la región Andina y del mar Caribe.

Además, se podrán presentar lluvias aisladas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones se preveen en sectores de las regiones Orinoquia y Amazonia.

☔Pronóstico del tiempo martes 22 de septiembre

La entidad informó que para este martes se esperan lluvias de variada intensidad y continuarán en el occidente del país, especialmente sobre el océano Pacífico, el litoral y sectores del occidente y centro de la región Andina.

En cuanto a las lluvias ligeras, el IDEAM dijo que se esperan en gran parte de la Orinoquia y sectores de la Amazonia. Se espera que la temperatura durante la madrugada esté relacionada con la mínima registrada en zonas altas de la cordillera Oriental.

☔Pronóstico del tiempo miércoles 23 de septiembre

Para el miércoles, la entidad espera que se registren lluvias de variada intensidad, las cuales se mantendrán en el océano Pacífico y el occidente del territorio.

También se esperan algunas lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en el norte de la región Andina y el Caribe. En cuanto a las lluvias ligeras y dispersas, se espera que se den en la Orinoquia y en buena parte de la Amazonia.

☔Pronóstico del tiempo jueves 24 de septiembre

Las lluvias de variada intensidad, de acuerdo con el IDEAM, persistirán en el Pacífico y en el occidente del país, mientras que en sectores de las regiones Andina y Caribe se presentarán algunas puntuales más fuertes.

Para este día también se esperan lluvias dispersas, principalmente en la Orinoquia y la Amazonia, con acumulados en sectores puntuales del oriente y sur del país.

☔Pronóstico del tiempo viernes 25 de septiembre

Para el final de la semana, el IDEAM indicó que se esperan lluvias de variada intensidad y un aumento en la cobertura y la intensidad de las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional. Los mayores acumulados, por su parte, se concentrarán en el centrooccidente y noroccidente, con núcleos fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

Las lluvias moderadas a fuertes se esperan principalmente en áreas de la región Caribe y sectores puntuales de la Orinoquia y, las lluvias de variada intensidad, se esperan en la Amazonia.

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