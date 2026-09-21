Pronóstico del tiempo: IDEAM advierte aumento de lluvias en varias regiones de Colombia

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo aseguró que las lluvias se concentrarán en el occidente del país y que podrán aumentar hacia el final de la semana. Estas condiciones se esperan principalmente sobre el océano Pacífico y su litoral.
"Hacia el jueves y viernes aumentarán nuevamente las precipitaciones en sectores del centro, norte y oriente colombiano", dijo el IDEAM en el boletín, en el que además agregó que persistirán temperaturas máximas elevadas y alta sensación térmica.
Estas condiciones se prevén en amplios sectores del Caribe, Orinoquia y valles de los ríos Magdalena y Cauca. Además, se estiman descensos significativos de la temperatura mínima en zonas altas de la cordillera Oriental durante la madrugada del martes 22 de septiembre.
☔ Pronóstico del tiempo lunes 21 de septiembre
De acuerdo con la entidad, para este lunes se pueden presentar lluvias de variada intensidad, principalmente en el occidente, noroccidente y norte del país, incluyendo el océano Pacífico. Estas condiciones también se pueden presentar en áreas próximas al litoral, en sectores del occidente de la región Andina y del mar Caribe.
Además, se podrán presentar lluvias aisladas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones se preveen en sectores de las regiones Orinoquia y Amazonia.
☔Pronóstico del tiempo martes 22 de septiembre
La entidad informó que para este martes se esperan lluvias de variada intensidad y continuarán en el occidente del país, especialmente sobre el océano Pacífico, el litoral y sectores del occidente y centro de la región Andina.
En cuanto a las lluvias ligeras, el IDEAM dijo que se esperan en gran parte de la Orinoquia y sectores de la Amazonia. Se espera que la temperatura durante la madrugada esté relacionada con la mínima registrada en zonas altas de la cordillera Oriental.
☔Pronóstico del tiempo miércoles 23 de septiembre
Para el miércoles, la entidad espera que se registren lluvias de variada intensidad, las cuales se mantendrán en el océano Pacífico y el occidente del territorio.
También se esperan algunas lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en el norte de la región Andina y el Caribe. En cuanto a las lluvias ligeras y dispersas, se espera que se den en la Orinoquia y en buena parte de la Amazonia.
☔Pronóstico del tiempo jueves 24 de septiembre
Las lluvias de variada intensidad, de acuerdo con el IDEAM, persistirán en el Pacífico y en el occidente del país, mientras que en sectores de las regiones Andina y Caribe se presentarán algunas puntuales más fuertes.
Para este día también se esperan lluvias dispersas, principalmente en la Orinoquia y la Amazonia, con acumulados en sectores puntuales del oriente y sur del país.
☔Pronóstico del tiempo viernes 25 de septiembre
Para el final de la semana, el IDEAM indicó que se esperan lluvias de variada intensidad y un aumento en la cobertura y la intensidad de las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional. Los mayores acumulados, por su parte, se concentrarán en el centrooccidente y noroccidente, con núcleos fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina.
Las lluvias moderadas a fuertes se esperan principalmente en áreas de la región Caribe y sectores puntuales de la Orinoquia y, las lluvias de variada intensidad, se esperan en la Amazonia.
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