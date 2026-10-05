Pronóstico del tiempo: IDEAM dice que lloverá esta semana en varias zonas del país

"El paso de una onda tropical por el territorio nacional favorecerá un incremento de las precipitaciones durante el jueves, principalmente en sectores del norte del país", agrega la entidad y anota que espera que se presenten temperaturas máximas elevadas en zonas de las…

En su más reciente pronóstico del tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que durante esta semana, del 5 al 9 de octubre, se prevén lluvias en sectores del norte y occidente del país, con tendencia a disminuir hacia el viernes.

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"El paso de una onda tropical por el territorio nacional favorecerá un incremento de las precipitaciones durante el jueves, principalmente en sectores del norte del país", agrega la entidad y anota que espera que se presenten temperaturas máximas elevadas en zonas de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, así como en el Bajo y Medio Magdalena.

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En Bogotá, se prevén lluvias frecuentes durante la semana, con mayor intensidad el lunes, miércoles y viernes, principalmente en sectores del norte y centro de la ciudad. Y, para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias ligeras y moderadas, especialmente entre el lunes y el miércoles.

☔ Pronóstico del tiempo lunes 5 de octubre

De acuerdo con el IDEAM, para las horas de la tarde de este lunes, 5 de octubre, se prevé un aumento de la temperatura, la cual se puede registrar en Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Huila, Vichada, Guaviare, Casanare, Guainía, Vaupés y Caquetá. Además, en La Guajira, Atlántico, Meta, Putumayo y Amazonas se puede presentar tiempo seco.

En cuanto a las lluvias fuertes, la entidad asegura que se pueden presentar en sectores del sur de Magdalena y Cesar; centro y sur de Bolívar, Sucre y Córdoba; occidente de Cundinamarca, así como en sectores dispersos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño.

Las lluvias moderadas, por su parte, se esperan en el sur de La Guajira y en sectores dispersos de Caldas, Risaralda y Quindío, así como en la isla de San Andrés y cayos cercanos. Finalmente, se espera que se reporten lluvias ligeras y dispersas en sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Tolima, Guainía y Amazonas.

☔ Pronóstico del tiempo martes 6 de octubre

Para este martes, 6 de octubre, la entidad indica que se puede presentar un aumento de la temperatura en Huila, Cesar, Norte de Santander, Vichada y Guainía. También se puede registrar tiempo seco en Putumayo y Amazonas.

En otras regiones se prevén lluvias fuertes, como en el centro y norte del Cesar; la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander; el sur de Magdalena, Bolívar, Córdoba y Santander; el norte de Boyacá y el occidente de Cundinamarca. Estas condiciones además se esperan en amplios sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Guainía y el piedemonte caqueteño.

La entidad dice además que se podrán presentar lluvias moderadas en el sur de La Guajira y en amplios sectores de Atlántico, Sucre, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Meta, Vichada, Guaviare, Vaupés y Caquetá. Para el área insular Caribe, se prevén lluvias generalizadas, principalmente hacia la isla de Providencia y cayos cercanos.

Finalmente, las lluvias ligeras y dispersas se podrían presentar en sectores de Huila, Putumayo y Amazonas, aunque se prevé predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo miércoles 7 de octubre

El IDEAM señala que se podrá presentar un incremento de la temperatura en Cesar, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. En cuanto al tiempo seco, podrá registrarse en Boyacá y Caquetá.

Las lluvias fuertes, por su parte, se prevén en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba y el sur de Bolívar, así como en Norte de Santander y Santander. Además, se pueden presentar en Antioquia, occidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Putumayo.

En cuanto a las lluvias moderadas, se espera que se presenten en sectores de Atlántico, Sucre, Quindío, norte del Huila, Meta, Vaupés y Amazonas. Finalmente, las lluvias ligeras y dispersas podrían presentarse en sectores del norte de Bolívar, Boyacá y oriente de Cundinamarca.

☔ Pronóstico del tiempo jueves 8 de octubre

Según el IDEAM, las lluvias fuertes se podrán presentar principalmente en sectores de La Guajira, Norte de Santander, Santander, norte de Antioquia y sur de Córdoba, debido a la influencia del paso de la onda tropical No. 55. También se esperan precipitaciones con acumulados importantes en sectores de Magdalena, sur del Chocó y centro de Cauca y Nariño.

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En cuanto a las lluvias moderadas, la entidad dice que son probables en sectores de Atlántico, Bolívar, Sucre, occidente de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, así como en sectores dispersos de Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, oriente de Vichada, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

Finalmente, se espera que se presenten lluvias ligeras y dispersas en sectores de Boyacá, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y el área insular Caribe.

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☔ Pronóstico del tiempo viernes 9 de octubre

La entidad indica que se podrán presentar lluvias fuertes, principalmente en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Córdoba y Santander, occidente de Cundinamarca, oriente de Boyacá y amplios sectores de Chocó, Cauca y Nariño. Las lluvias moderadas, por su parte, son probables en el sur de La Guajira y en sectores dispersos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Finalmente, el IDEAM señala que se podrán presentar lluvias ligeras y dispersas en sectores de Sucre, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Arauca y Meta. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias ligeras y de corta duración.

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