Bogotá registró la tasa de desempleo más baja en 18 años, según el Dane

Empleo en Bogotá Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con referente al trimestre junio-agosto de este año, reveló que la tasa de desempleo en la ciudad cayó al 8,2 %, según indicaron el nivel más bajo registrado en los últimos 18 años. Además, la informalidad laboral también mostró una reducción, ubicándose en 34%.

Lea más: Distrito negó en primera instancia el permiso para el concierto de Guns N’ Roses

Según informó el Distrito, durante este período se registró una disminución de 1,7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, al pasar del 9,8% en el mismo trimestre de 2024 al 8,2% de este año. A la par, la tasa de ocupación en la ciudad aumentó 1,9%, alcanzando el 65,1%, lo que representa 78.819 personas más con empleo.

Así mismo, con respecto a la informalidad, presentó una reducción del 34%.

“Haber alcanzado la tasa de desempleo más baja en casi dos décadas y una reducción en la informalidad refleja que la ciudad está generando empleo más estable y digno para la ciudadanía”, indicó Gabriel Angarita, director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá.

Más noticias: CAR impuso medida por procesamiento ilegal de pieles en el municipio de Guaduas

Economía y el turismo de Bogotá se fortalecen: estudio lo demuestra con datos

Hace poco, en la ciudad, el Distrito lanzó el libro ‘Bogotá en Cifras Edición 2025’, el cual detalla cifras claves de la transformación económica de la ciudad. Además, según indicaron, esta publicación no busca solo traducir los grandes números en información útil para los bogotanos, sino también evidenciar cómo avanza la capital.

¿Qué dice el informe?

Según los datos, la ciudad cuenta con una participación del 25% sobre el PIB nacional. De la mano, en 2024 y en el primer trimestre de 2025 la ciudad presentó datos de aumento y esto se ve reflejado en el tejido empresarial, con un registro de 426.881 empresas activas, de las cuales el 99,3% son mipymes.

Inclusive, en 2024, la ciudad conformó 66.961 nuevas empresas, de las cuales el 42,4% tienen representación legal femenina.

Le puede interesar: El laboratorio que le declara la guerra al licor adulterado en Cundinamarca

¿Por qué publicaron este informe?

Sobre esto, María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, resaltó que, “el propósito de esta publicación es simple: acercar la información económica a la ciudadanía y hacer de la información pública una herramienta útil para tomar mejores decisiones. Y es que, por primera vez, Bogotá cuenta con datos robustos de su tejido empresarial y su mercado laboral: hemos recolectado información de más de 15.000 empresas y emprendimientos; 88.000 buscadores de empleo, y 110.000 vacantes”, destaca la secretaria.

Estos datos serían la brújula que les permita a las entidades identificar y mejorar las condiciones de vida en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.