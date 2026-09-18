Cae alias ‘Negritoon’: engañaba a menores en redes sociales para obtener material íntimo

La operación contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). El intercambio de información con autoridades estadounidenses permitió identificar al sospechoso y ubicarlo en la capital.

La Policía capturó en Bogotá a un hombre conocido en entornos digitales como alias ‘Negritoon’, señalado de utilizar perfiles en redes sociales para acercarse a menores de edad, solicitarles contenido íntimo y almacenarlo sin su autorización.

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Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el hombre administraba varias cuentas que sumaban más de 50.000 seguidores. Las autoridades lo investigan como presunto dinamizador del almacenamiento y la distribución de material de abuso sexual infantil.

Los investigadores sostienen que ‘Negritoon’ aprovechaba el alcance de sus perfiles para ganarse la confianza de niños, niñas y adolescentes. Después les pedía imágenes o videos íntimos mediante la función de visualización única de las aplicaciones.

Este mecanismo permite abrir el contenido una sola vez y lo elimina automáticamente después de verlo. Sin embargo, el señalado agresor digital habría utilizado un segundo teléfono para grabar la pantalla del dispositivo en el que recibía los archivos.

De esta manera, según la investigación, evadía el borrado automático, conservaba el material y podía almacenarlo de forma permanente.

Autoridades identificaron a 11 menores

Los peritos forenses de la Dijín encontraron al menos 45 archivos audiovisuales con imágenes reales de abuso sexual infantil. La Policía indicó que el material corresponde a hechos ocurridos en Bogotá durante 2025.

Hasta el momento, los investigadores han identificado a 11 menores que serían víctimas de este sujeto. Entre ellas, aparecen una persona de nacionalidad española y otra mexicana, lo que llevó a las autoridades colombianas a intercambiar información con organismos internacionales.

La investigación deberá establecer si existen más víctimas, durante cuánto tiempo funcionaron los perfiles y si el capturado compartió o comercializó los archivos con otras personas.

Fiscalía le imputó dos delitos

Las autoridades presentaron al capturado mediante una audiencia virtual. Un juez de control de garantías declaró legal el procedimiento. La Fiscalía le imputó los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad. La captura y la imputación no implican una condena y será la justicia la que determine su responsabilidad.

La Policía pidió a padres y cuidadores supervisar las interacciones digitales de los menores y prestar atención a contactos desconocidos, solicitudes de imágenes privadas o conversaciones que busquen trasladarse a canales con mensajes temporales. Cualquier posible vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes puede denunciarse ante el CAI Virtual de la Policía o mediante las líneas institucionales de atención.

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