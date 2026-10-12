Carlos Roberto Pombo y sus años de servicio y amor por Bogotá

En tiempos de Cicerón (106-43 a. C.), los romanos creían que la grandeza de Roma no descansaba en sus legiones, ni siquiera en el derecho y las leyes, sino en el carácter de los hombres y mujeres que la sostenían. El futuro de la ciudad dependía principalmente de que los ciudadanos ejercieran como tales. Para los romanos, un ciudadano sin virtus, es decir, sin compromiso ni interés en los asuntos de la ciudad, era una carga para ella. Por ello hicieron de las virtudes cívicas el centro de gravedad de su pensamiento político.

Cicerón fue el teórico más importante de la época en este asunto. Su pensamiento, a su vez, fue influido por los griegos, quienes llamaban idiótes a quien se ocupaba solo de sus asuntos privados (idia, «lo propio») y se desentendía de los asuntos públicos, de la polis. No era un insulto por falta de inteligencia, sino una acusación por carencia de ciudadanía activa y ausencia de compromiso con la ciudad.

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Traigo a cuento estas referencias conceptuales porque la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá decidió concederle, con toda justicia, el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada 2026 a Carlos Roberto Pombo Urdaneta, un bogotano excepcional que ha dedicado sus mejores años a estudiar y comprender las complejidades de la capital y a cuidarla como si fuera su propia casa. Este premio fue instituido en 1938, con ocasión del IV Centenario de la fundación de Bogotá, con el propósito de reconocer a personas e instituciones que aportan a su progreso y bienestar, y ha sido entregado a personalidades tan destacadas como Agustín Nieto Caballero, Germán Arciniegas y Fernando Botero.

Pensar, amar y servir a la ciudad es una rareza en estos tiempos. El becerro de oro ejerce una seducción magnética y casi patológica sobre muchas personas de las élites, desbocadas en una carrera por ser quienes más tienen. No es el caso de Pombo, por supuesto. En su alma habitan otras urgencias, no solo la maestría del arquitecto y la visión del urbanista: en su corazón palpita, con rigor casi místico, la memoria entrañable y el porvenir de una Bogotá que pronto cumplirá quinientos años y que mantiene a grandes sectores de su población en estado de exclusión, despojados de los derechos más básicos.

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Su formación javeriana como arquitecto fue apenas el cimiento de una vocación temprana, que luego nutrió con maestrías en Ciencia Política y en Finanzas. Siendo muy joven, al frente de la División de Investigaciones del IGAC, su mirada se topó de lleno con las desigualdades e injusticias del país. Recorrió desde las selvas del Putumayo hasta los rincones más olvidados y las llamadas goteras de Bogotá. Lleva en su sangre un legado ilustre, pero su verdadera nobleza radica en la sencillez y en el genuino desapego por los halagos vanos. Se advierte en la forma como mira y trata a los otros: como sus pares. Es un hombre de conceptos rotundos y conversación cálida, que va y viene por las épocas con una memoria prodigiosa. Le acompañan la solidez del intelectual y, al mismo tiempo, la sensibilidad del ciudadano de a pie, que se tropieza a diario con las dificultades de su hábitat.

Sus preocupaciones por Bogotá comenzaron pronto, quizás en el barrio Meissen, en Ciudad Bolívar. Hacia 1975, en medio de la dureza de la migración y la pobreza que propulsaron las migraciones del campo a la ciudad, fundó con el párroco del sector la primera «Casa del Pueblo», un hito de infraestructura comunitaria que se adelantó por décadas a lo que hoy llamamos Manzanas del Cuidado. Hay en este episodio una coincidencia con el pensamiento de Cicerón, quien sostenía que el hombre nace para la comunidad y que la vida activa al servicio de la ciudad es superior a la contemplativa. Esa convicción llevó a Pombo a crear, en 1998, la Fundación Amans Urbem, «el que ama la ciudad», una declaración de principios en sí misma que ha honrado con su devoción y conducta.

En su brillante tránsito por la gestión pública y privada —director de Planeación Distrital, secretario de Obras Públicas de Cundinamarca, presidente del Consejo Territorial de Planeación Distrital y presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato— ha combatido las moles de cemento y hormigón que desfiguran el rostro capitalino. Al tiempo que defiende la Sabana, el agua y el paisaje, se opone con razones a su urbanización desordenada y protege con sabiduría y franqueza el patrimonio natural, arquitectónico y cultural de la ciudad.

Más ciudad que ciudadanía

Carlos Roberto Pombo suele decir que en Bogotá hay más ciudad que ciudadanía, una categórica afirmación que, a la fecha, no admite refutación, y tal vez por ello ha abrazado casi con obsesión, a lo largo de su vida, la promoción de la civilidad y las virtudes cívicas. Tiene un propósito claro, que reiteró en sus palabras de agradecimiento al recibir el premio: hacer que Bogotá pase de ser una tierra de nadie a ser una tierra de todos.

Desde la presidencia de la Sociedad de Mejoras y Ornato ha levantado su legado más perdurable: la defensa del tejido social. Por eso impulsa proyectos como Construyendo Civilidad–Cátedra Bogotá y la plataforma DATACIVILIDAD, e insta sin descanso a que la sociedad civil se apropie de su destino mediante una participación informada, responsable e incidente.

Para este guardián de Bogotá, el verdadero urbanismo es una ciencia que demanda empatía, un fenómeno multidimensional donde se encuentran la economía, la cultura, la historia y la solidaridad. Todo ello cabe en cinco palabras: una mejor calidad de vida.

La civilidad, como él mismo pregona, no es una teoría abstracta: es una fuerza moral capaz de sembrar amores y querencias hacia la ciudad y hacia quienes la habitan, sin distinción de clases, credos u orígenes. Algo que va más allá de la cultura ciudadana. Un concepto que parte de un principio: reconocer en los otros a personas que hacen parte de una misma comunidad política, aunque piensen diferente. Este es el núcleo duro de la virtud que posee y practica Pombo y que debería servir de espejo a los gobernantes.

Bogotá, más allá de Bogotá

Su compromiso cívico no se agota en los muros de la ciudad, lo digo con conocimiento de causa. En su condición de presidente de la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras, lo invité a visitar San Sebastián de Mariquita (Tolima) para adelantar una jornada informativa que estimulara el renacimiento de la sociedad de mejoras públicas en esa población. Aceptó sin vacilar y se mostró dispuesto a compartir muchos de los notables avances logrados en la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, entendiendo, quizás, que el liderazgo consiste en inspirar a otros a obrar en favor de causas nobles. Y qué más noble que amar y servir al solar nativo.

Pombo no es solo un pensador y un guardián de la ciudad. Es, ante todo, un intelectual comprometido que sabe que parte de los problemas de la capital se originan afuera. De su pluma han brotado títulos fundamentales para descifrarla, como Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa, Discordia y progreso, Construyamos civilidad, Demografía, violencia y urbanización y Bogotá asediada siglo XIX, entre otros: auténticos tratados que documentan las convulsiones sociales que fueron esculpiendo el rostro capitalino.

Ha hecho bien esta organización en otorgarle este importante reconocimiento tras doce años de labores en la presidencia de la institución. Lo prueba la nutrida asistencia al acto de entrega de la condecoración, el pasado miércoles, en el Museo del Chicó. El futuro de la capital de la República estará asegurado mientras existan personas con las condiciones humanas y el compromiso de Carlos Roberto Pombo: Un hombre que ama y sirve a Bogotá.

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* Guillermo Pérez Flórez, es abogado, comunicador social y periodista. Presidente Ejecutivo de Funbotánica, Fundación Segunda Expedición Botánica. Y miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.

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