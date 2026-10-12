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Carlos Roberto Pombo y sus años de servicio y amor por Bogotá

En su trayectoria como arquitecto, urbanista e intelectual, Carlos Roberto Pombo ha dedicado su vida a proteger el patrimonio natural y social de la capital, combatir la urbanización desordenada y promover la civilidad.

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Guillermo Pérez Flórez
Carlos Roberto Pombo Urdaneta, director de la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Bogotá (SMOB).
Carlos Roberto Pombo Urdaneta, director de la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Bogotá (SMOB).
Foto: ALEJANDRO ACOSTA

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En tiempos de Cicerón (106-43 a. C.), los romanos creían que la grandeza de Roma no descansaba en sus legiones, ni siquiera en el derecho y las leyes, sino en el carácter de los hombres y mujeres que la sostenían. El futuro de la ciudad dependía principalmente de que los ciudadanos ejercieran como tales. Para los romanos, un ciudadano sin virtus, es decir, sin compromiso ni interés en los asuntos de la ciudad, era una carga para ella. Por ello hicieron de las virtudes cívicas el centro de gravedad de su pensamiento político.

Cicerón fue el…

Por Guillermo Pérez Flórez

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