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Mantener la salud mental en la urbe: un reto diario de los habitantes de Bogotá

En el Día Internacional de la Salud Mental, revisamos los datos que intentan descubrir el panorama de los habitantes de Bogotá, una ciudad que no facilita la tarea, pero que abre espacios naturales y de salud pública para que sus ciudadanos respiren.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
Salud mental en Bogotá.
Salud mental en Bogotá.

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Conservar la salud mental es una idea que las complicadas urbes como Bogotá siguen aún redefiniendo y midiendo con los años. ¿Se mide en la cantidad de suicidios de una ciudad o en la ideación? O quizá, ¿si revisamos los reportes clínicos de enfermedades mentales? El estrés, el enojo, las redes sociales, las preocupaciones cotidianas y la violencia en las casas, ¿están asociadas? Mejor dicho, ¿qué es, en definitiva, la salud mental y por qué se habla del tema cada día más en las urbes?

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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