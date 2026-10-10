Mantener la salud mental en la urbe: un reto diario de los habitantes de Bogotá

Conservar la salud mental es una idea que las complicadas urbes como Bogotá siguen aún redefiniendo y midiendo con los años. ¿Se mide en la cantidad de suicidios de una ciudad o en la ideación? O quizá, ¿si revisamos los reportes clínicos de enfermedades mentales? El estrés, el enojo, las redes sociales, las preocupaciones cotidianas y la violencia en las casas, ¿están asociadas? Mejor dicho, ¿qué es, en definitiva, la salud mental y por qué se habla del tema cada día más en las urbes?

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De la “higiene mental” a la salud mental

El concepto de la salud mental es relativamente nuevo, aunque su evolución ha sido más bien rápida, llegando a impactar incluso el sistema de salud pública de las ciudades capitales como Bogotá. Aunque en el pasado los estados de ánimo estaban asociados a problemas clínicos, incluso representados en el concepto "higiene mental", con respuestas de la misma índole. Esto llevó a generar niveles altos de estigma entre la población y tratamientos de reclusión psiquiátrica; hoy día la salud mental está relacionada con una idea de bienestar, es dinámica e influenciada por múltiples externalidades; y que ya se trata con enfoques diversos en el sistema de salud pública.

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Por eso, cada 10 de octubre es una oportunidad para poner de presente la actualidad de la salud mental. Este día remonta a 1992, cuando se llevó a cabo el primer evento, transmisión y llamado global a la acción, un gesto liderado por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) que trascendería con los años.

Al consultar expertos, Marly Bahamón, doctora en psicología de la Universidad Manuela Beltrán, explica que la salud mental no significa no tener enfermedad o ausencia de algún tipo de problema o situación relacionada con la salud emocional, afectiva. “Más bien”, dice, “podemos asumir que se trata de un estado de bienestar que le va a permitir a la persona hacer frente a las situaciones cotidianas de la vida, poder desarrollar todas sus capacidades, poder aprender, poder trabajar bien”.

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Para la Secretaría de Salud de Bogotá, este bienestar mental se construye cada día en la vida cotidiana. El enfoque desde el Distrito Capital se alinea con esta visión que viene desde la Organización Mundial de la Salud. Desde hace unos años buscan desarrollar acciones que no se limiten a la atención de una enfermedad o a la respuesta ante una crisis, sino al fortalecimiento de las capacidades, vínculos, redes de apoyo y entornos protectores desde el hogar, las instituciones educativas, las comunidades, los espacios laborales y otros escenarios donde las personas viven, estudian, trabajan y se relacionan.

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Más allá del suicidio

Si definir la salud mental es ya una tarea compleja, medirla en datos es otro aspecto que puede nublar o iluminar el camino. Expertos como Marly Bahamón coinciden en que la medida regular son los índices de “ideación suicida”, “suicidio consumado” e incluso los reportes de atención a enfermedades mentales y asistencia a servicios de escucha o médicos que atienden las diferentes expresiones de la salud mental. Pero también concuerda en que existen otras mediciones que se integran en este mapa de la salud mental.

En Bogotá, según los datos de los últimos años, en 2025 se documentaron 352 muertes por suicidio. Once casos menos que en 2024, cuando se registraron 363. La cifra puede indicar que, a diario, en promedio, se registra un caso en la capital. Lo anterior en cuanto a casos consumados, pero según la cartera de Salud, a julio de 2026, se gestionaron 10.917 casos desde la atención prehospitalaria, con acciones telefónicas y activación de recursos de atención y traslado de acuerdo con la valoración realizada. Un promedio de 60 diarios.

La Línea 106 realizó 9.326 orientaciones relacionadas con conducta suicida y efectuó 5.560 remisiones a SISVECOS para las personas residentes en Bogotá.

Desde la atención prehospitalaria se gestionaron 5.280 casos de ideación suicida, que incluyeron escucha activa, contención emocional, orientación e intervención en crisis. De estos casos, 3.682 recibieron atención telefónica, mientras que en los demás se gestionaron recursos de atención y traslado según las necesidades identificadas.

Estos datos aún no entregan una realidad de la salud mental capitalina, pero pueden arrojar pistas. Por ejemplo, del total de casos en 2025, 262 correspondieron a hombres, lo que evidencia una mayor carga de mortalidad en este sexo. Según el curso de vida, la mayor frecuencia absoluta se presentó en la población adulta, con 149 casos, seguida de la población joven, con 107 casos.

Sobre el mayor volumen de casos en hombres, la doctora explica que en gran medida se debe a que existen diferentes barreras que pueden hacer que los hombres pidan menos ayuda. “Esto está relacionado con el estigma o prejuicios a la hora de activar ayudas. De hecho, esto ocurre también en salud física porque frecuentemente los hombres son los que menos realizan consultas, pero en este caso vinculados con el tema de salud mental. Esas ideas tradicionales en relación con ser hombre, como eh asumir que entre más se aguante, entre menos debilidad se muestre”.

Si bien las emociones pueden manifestarse de diferentes formas dependiendo de cada persona, la doctora indica que “en las mujeres se manifiesta con cambios del estado de ánimo, mayor tristeza, aislamiento, dificultades, por ejemplo, en este caso relacionadas con el llanto, con el estado de ánimo deprimido. En los hombres se manifiesta más como irritabilidad, como rabia; se expresa frecuentemente también a través del consumo de alcohol o trabajo excesivo, los cuales no se reconocen tan fácilmente como depresión”.

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Ahora surge otra pregunta. Si el suicidio y la ideación son el extremo de la patología, ¿qué elementos hay en medio? El último informe de “Bogotá Cómo Vamos en Salud Mental” mide el “malestar emocional” en Bogotá a través de la Encuesta Distrital de Percepción (EDP) de 2025 de la Secretaría de Planeación. Aunque la manifestación de las emociones cambia según el sector de la ciudad y el indicador que se mire, la “irritabilidad” —o la propensión a enojarse— es la que predomina en 21 Unidades de Planeación Local.

Mientras el 24,9 % manifestó haber sentido irritabilidad durante varios días, la cifra sube a 32,3 % al incluir a quienes lo experimentaron más de la mitad de los días o casi todos los días. Detrás de esta emoción, la “preocupación excesiva” reportó 29,6 % de los encuestados. También resaltan “nerviosismo o ansiedad”, presente en el 27,1 % de la población medida.

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Geografía de la salud mental

El informe de ‘Bogotá Cómo Vamos’ arroja otro punto: la salud mental no se vive igual en toda la ciudad. En 2025, las UPZ con mayor concentración de casos de ideación e intento de suicidio fueron Bosa Central, Bosa Occidental e Ismael Perdomo, así como Suba, El Rincón y Tibabuyes, en el norte de la ciudad.

En los suicidios consumados, en cambio, las tasas más altas se registran en La Candelaria (18,2 por cada 100.000 habitantes), Los Mártires (17,2) y Chapinero (12,5). En 2025, La Candelaria registró una tasa de 6 y Los Mártires no registró suicidios, mientras que Chapinero presentó una tasa de 8,1.

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Preocupación excesiva: Ocupa el primer lugar en 7 UPL : Centro Histórico, Chapinero, Restrepo, Puente Aranda, Teusaquillo, Patio Bonito y Bosa.

Ocupa el primer lugar en : Centro Histórico, Chapinero, Restrepo, Puente Aranda, Teusaquillo, Patio Bonito y Bosa. Otras sensaciones: En Porvenir predomina la intranquilidad o agitación, mientras que en Torca la principal dificultad reportada es relajarse .

En predomina la intranquilidad o agitación, mientras que en la principal dificultad reportada es relajarse Irritabilidad (facilidad para enfadarse): Es el síntoma más reportado en la ciudad.

Ante este factor territorial, Bahamón explica que el dato territorial, entre una mayor ideación suicida en la periferia y tasas más altas de suicidio consumado en el centro de Bogotá, responde a un conjunto de hipótesis. Por un lado, dice que las localidades periféricas albergan mayor población y acumulan un volumen más alto de casos de ideación, mientras que, en el centro, al haber menos residentes habituales, unos pocos fallecimientos elevan drásticamente la tasa por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, la experta subrayó la falta de redes de cuidado cercano en el sector central y la posible distorsión de los registros según el lugar del hecho. "En el centro viven más adultos solos, estudiantes de otras ciudades, población que es más flotante y tienen menos ojos cercanos que puedan detectar esas señales relacionadas con el suicidio". A este aislamiento en hogares unipersonales se suma la hipótesis de que las estadísticas registren el evento en el sitio donde ocurre —como edificios altos o puentes del centro— y no necesariamente según la residencia habitual de la persona.

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“Otro elemento que se podría tener en cuenta es capacitar al médico general para poder preguntar directamente sobre ideas suicidas, para poder preguntar sobre problemas relacionados con el consumo del alcohol, de insomnio, dolores físicos frecuentes recurrentes que parecen no curarse con nada y que podría ser una manifestación precisamente de un problema relacionado con el estado del ánimo”.

Soledad, desconexión y violencia en el hogar

Ahora, con relación a factores que pueden estar vinculados con un mayor riesgo en las personas, resaltan reconocidos la soledad y la desconexión. “Pero la soledad y la desconexión no están vinculadas específicamente con el estado civil de las personas, sino con esa dificultad para poder sentirse parte de un grupo, como parte de una familia, de un lugar”, agregó la psicóloga.

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Por ejemplo, el hecho de sentirse solo a pesar de estar rodeado de otras personas “es un indicador importante que está mostrando que hay riesgos en la salud mental de las personas”. Estudios, como uno realizado en la U. Manuela Beltrán, ya muestran que los estudiantes empiezan a manifestar patrones de soledad. El 82,1 % de encuestados en esta universidad manifestó haber experimentado esta sensación alguna vez y cerca de uno de cada cuatro afirmó sentirla de manera frecuente o permanente, lo que llamó la atención de los investigadores.

Otro aspecto también que puede aparecer con mucha frecuencia es la presión económica, el empleo informal, los estudios costosos, dificultades para poder independizarse; todo esto aumenta un poco más el riesgo. Uno no menos importante son los conflictos familiares y de pareja que “no son en sí mismos la causa”, sino que pueden convertirse en un detonante para cualquier situación relacionada con problemas de salud mental.

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Pero quizá uno del que poco se habla, salvo cuando se revisan los indicadores de seguridad, es la exposición a violencias, la violencia intrafamiliar, uno de los delitos que no deja de subir desde la pandemia. “Aquí entran los hogares desligados con muchas dificultades, con ambientes amenazantes, violentos; la exposición a violencia sexual, la violencia escolar y la violencia digital son factores de riesgo muy importantes también en este sentido”, afirmó Bahamón.

Acciones desde lo público

Un dato al que ponerle atención, de la encuesta de Cómo Vamos, es que tan solo el 13 % de los encuestados acude a amigos, familiares o grupos de apoyo cuando siente malestar emocional, lo que plantea interrogantes sobre el aislamiento psicosocial en la ciudad.

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Bajo el modelo de la Secretaría de Salud llamado Más Bienestar, en Bogotá, la salud mental se aborda desde una perspectiva de promoción del bienestar, prevención de riesgos, atención y rehabilitación basada en comunidad, mediante acciones que intentan impactar los diferentes entornos donde transcurre la vida cotidiana: educativo, hogar, comunitario, laboral e institucional.

Entre enero y julio de 2026, 83.505 personas han participado de acciones cuidadoras de la salud mental desarrolladas en los diferentes entornos de vida cotidiana, a través de estrategias. En el entorno educativo, más de 19.401 estudiantes participaron en sesiones colectivas orientadas al cuidado emocional y la prevención del hostigamiento escolar, los riesgos asociados al uso de redes sociales y tecnologías, y el racismo y la discriminación étnico-racial. Además, se realizaron acompañamientos individuales a 9.248 integrantes de la comunidad educativa y se fortalecieron las capacidades de 146 docentes para la detección y manejo de estas situaciones.

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Naturaleza y búsqueda de alternativas

Bogotá además ha implementado una estrategia de “Prescripción Social”, que conecta a miles de personas con recursos comunitarios e institucionales mediante iniciativas como terapias guiadas en la naturaleza en el Jardín Botánico, actividades físicas y programas de desarrollo socioemocional. Además, la ciudad refuerza su red de apoyo con canales de atención telefónica de emergencia y planes enfocados en la prevención de la conducta suicida.

“Cuidar la salud exige comprender las condiciones y situaciones en las que las personas viven y se relacionan. Con la Prescripción Social estamos conectando respuestas desde los diferentes sectores con las personas. Aportando a su bienestar y ampliando la mirada a los potencializadores de la salud, reconociendo que debemos hablar de la salud mental sin estigma, identificando nuestras emociones y expresándolas con las personas que nos rodean o conectando con aquellos activos que nos generen bienestar. El reto es lograr su sostenibilidad, por lo que es necesario seguir generando conocimiento alrededor de la estrategia”, afirmó Gerson Bermont, secretario de Salud.

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Terapias en el Jardín Botánico.

‘Cómo Vamos’ reporta que la principal estrategia de la ciudadanía frente al malestar emocional o el estrés es escuchar música, leer o escribir, opción elegida por el 82,5 % de los encuestados. Como segunda alternativa, destacan actividades individuales como ver películas o ir al cine (prioritaria en 20 UPL), realizar ejercicio físico o bailar y sumergirse en el trabajo o tareas cotidianas (con especial presencia en el sur de la capital).

La doctora Marly Bahamón cierra su reflexión enfatizando que el gran reto de la salud mental en una ciudad como Bogotá radica en trascender la contención reactiva de las emergencias para consolidar una prevención comunitaria, territorial y sostenida en el tiempo que permita a los ciudadanos sobrellevar las vicisitudes de la vida y el trajín de las ciudades.

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