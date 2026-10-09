Transmilenio y discapacidad: así son los retos de movilidad y accesibilidad en Bogotá

En una ciudad de más de ocho millones de habitantes como Bogotá, el sistema de transporte masivo no es solo un medios de desplazamiento, sino su columna vertebral, al conecta a la gente con sus trabajos, estudios y hogares. Sin embargo, para que el sistema cumpla su propósito, la movilidad debe pensarse para todas las realidades. Es en este punto donde la infraestructura, el diseño y la cultura ciudadana se unen para garantizar una capital en la que todos puedan viajar con autonomía y equidad.

El asunto no se trata solo de garantizar fluidez y agilidad para los viajeros. La complejidad radica en ofrecerlo con dignidad y la infraestructura funcional para todas las poblaciones, en especial, las personas con discapacidad. La accesibilidad debe ser un elemento clave para su desarrollo, evolucionando de la masividad a un espacio integral para los usuarios.

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El reto no es menor. Al profundizar en el contexto demográfico, las cifras revelan que en Bogotá el 6,41 % de la población tiene alguna discapacidad, ya sea física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, múltiple o sordoceguera. Y, según datos de la Alcaldía, el 8 % de las personas que se movilizaban en Transmilenio son adultos mayores y personas con movilidad reducida. La mayoría residen en Kennedy o Bosa, y el Portal Américas es el de mayor demanda de esta población.

Al analizar la infraestructura del sistema, es evidente que hay esfuerzos por incorporar elementos en el diseño de las estaciones, paraderos y vehículos para garantizar la accesibilidad. Las estaciones troncales y sus puentes disponen de rampas de acceso o ascensores. Los buses articulados, biarticulados y zonales del SITP cuentan con plataformas que se elevan y facilitan el ingreso de usuarios en sillas de ruedas y de padres con coches infantiles. Al subir, los vehículos disponen de un espacio delimitado y señalizado, equipado con cinturones de seguridad. Según un informe de Transmilenio, desde 2018 se incorporaron señalizaciones en braille en casi el 81 % de los paraderos zonales. En las estaciones del sistema masivo, había 16 encargados de atención al usuario.

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Desde Transmilenio reconocen que la accesibilidad requiere intervenciones permanentes. En su Informe de Gestión y Sostenibilidad 2025, la empresa reportó avances en la implementación de itinerarios podotáctiles y mapas hápticos para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad visual. También señaló que acompañó técnicamente proyectos como la Troncal Carrera 68, los cables de San Cristóbal y Potosí y la Primera Línea del Metro de Bogotá, con el propósito de garantizar que los nuevos diseños cumplan con las normas de accesibilidad. En el Portal Américas, además, aseguró la continuidad de una zona regulada de abordaje prioritario.

Difícil realidad en Transmilenio

Sin embargo, esta no es la realidad de todo el sistema integrado. Los informes de la Personería de Bogotá reportan fallas en el cierre de las puertas y señalan que en la mayoría de las estaciones troncales no existe señalización en braille o sonora, para quienes tienen discapacidad. Adicionalmente, en el 10 % de los articulados no funcionaban los cinturones de seguridad y en casi el 80 %, la ciudadanía no respeta la señalización de las sillas azules, destinadas para adultos mayores o madres gestantes.

La brecha entre lo que dictan los decretos y lo que se vive en las calles se traduce en una rutina en la que las barreras físicas y la intolerancia de la ciudadanía se convierten en obstáculos para algunas personas con discapacidad. Para Lizeth Dayanna Moreno Beltrán, quien tiene discapacidad visual debido a un desprendimiento de retina, utilizar bastón es parte de su cotidianidad. Sin embargo, en hora pico le resulta imposible, ya que muchas veces la gente se amontona e impide el paso por las guías podotáctiles. “Intento ir acompañada, pero cuando no es posible me toca ubicarme por lo poco que veo y, a veces, sostenerme de las paredes, ya que se vuelve imposible utilizar el bastón con normalidad”, afirma.

Esta desorientación se agrava cuando el diseño de las estaciones no está pensado para todos. En estaciones como Flores Temporal, la instalación de barras de seguridad en lugar de puertas complica el flujo de la estación y provoca tropiezos reiterados, asegura Lizeth. De igual manera, la falta de mantenimiento e infraestructura complica la autonomía de estas personas. En portales como Banderas encontrarse con ascensores fuera de servicio es habitual, lo que obliga a Lizeth a subir las escaleras, aumentando el riesgo de sufrir una caída.

A todas estas fallas se suma una falencia determinante: la falta de información sonora. Lizeth señala que, para las personas con discapacidad visual sería fundamental contar con una guía auditiva que anuncie la llegada de los servicios, ya que, sin esto, sus viajes se complican y su única ayuda es la información que pueden brindar los funcionarios de las estaciones o guiarse a través de las paredes de las troncales.

Desde otra perspectiva, Diana Castellanos, de 23 años, también vive estos obstáculos. Debido a una parálisis cerebral espástica, que tiene desde su nacimiento, Diana ha manejado su silla de ruedas y apoyos mecánicos durante toda su vida. Para ella, los desplazamientos cotidianos entre su casa, la universidad y las citas médicas presentan la mayor dificultad en un sistema cuyo diseño no contempla plenamente la autonomía para esta población La situación hace que dependa muchas veces de terceros para moverse dentro del sistema.

“Creo que en cuanto a acceso hace falta cultura, nuevas herramientas en las que se pueda subir o bajar una silla de ruedas sin complicación o sin tener que alzarla quizás demasiado. Digamos que la que más se me dificulta es la Calle 57, debido a las calles, las maneras de llegar y muchas veces la congestión de gente”. Para ella, el reto no acaba en la falta de infraestructura, sino también en las situaciones en las que la aglomeración aumenta y la falta de empatía.

“La gente suele asociar que puede ser grosero o permisivo cuando se trata de dos chicas o más. Frente a la cultura, una ciudad como Bogotá es bastante compleja porque por temas de transporte pues no la hay. Te empujan, pelean contigo por pedir tu propio lugar, entonces creo que falta más psicoeducación y más conciencia frente a diversas problemáticas”.

Esta visión es compartida por Ana Nieto, una adulta mayor que lleva más de 20 años desplazándose en muletas por la ciudad. Ana prefiere evitar las horas de mayor congestión al calificar el sistema como “regular” y señala que, aunque entiende el agotamiento con el que viajan los trabajadores al final de la jornada, es recurrente que los pasajeros se nieguen a ceder los asientos preferenciales.

Lo reconoce Transmilenio

Esta tensión diaria la viven también los funcionarios de Transmilenio, como Rosario Ojeda, quien reconoce que la movilidad para un usuario con discapacidad física es difícil. Desde su rol en los torniquetes y accesos procura facilitar el paso sosteniendo las puertas. Sin embargo, resalta que muchas dificultades se dan por el comportamiento de la ciudadanía. “Yo creo que hace falta paciencia. Hoy en día veo que hay mucha agresividad por todo lado”.

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La postura de Rosario expone un dilema que se vive a diario en las troncales: quienes trabajan en el sistema enfrentan, además, una tensión por situaciones como la evasión del pasaje y la intolerancia. Si bien, la presencia de empleados como Rosario representa un alivio para quienes necesitan ayuda al ingresar, la asistencia no reemplaza las políticas de pedagogía ni la infraestructura que hace falta.

Esta dificultad también ha sido reconocida por TransMilenio. La empresa identifica las barreras actitudinales y comunicativas como parte de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad y ha desarrollado estrategias de formación para sus colaboradores. En 2025, 33 trabajadores participaron en una capacitación sobre enfoque diferencial e inclusivo para la atención a la ciudadanía. Además, el sistema mantiene campañas pedagógicas para promover el respeto de los espacios prioritarios y orientar a los usuarios sobre cómo interactuar con personas con discapacidad.

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Este panorama revela que los problemas de accesibilidad en la ciudad no son solo una cuestión de presupuesto, sino de una convivencia urbana compleja. Y aunque existen subsidios tarifarios impulsados por el Distrito en alianza con Transmilenio, que otorga hasta 12 pasajes a personas con movilidad reducida, esto no es garantía suficiente para una accesibilidad integral dentro del sistema.

El reto de fondo radica en consolidar una red de apoyo integral que les dé la autonomía necesaria a las personas con discapacidad para moverse por la ciudad, manteniendo una infraestructura operativa y adaptada a la diversidad de necesidades funcionales, articulada con una estrategia pedagógica para la ciudadanía y la cultura dentro del sistema.

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