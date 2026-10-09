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Transmilenio y discapacidad: así son los retos de movilidad y accesibilidad en Bogotá

El sistema de Transmilenio se ha consolidado como uno de los medios de transporte más utilizados y transitados de la capital, con alrededor de cuatro millones de viajes diarios, que interconectan distintos sectores de la ciudad mediante la integración de troncales, servicios zonales como el SITP, alimentadores y el tramo aéreo de TransMiCable.

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María Fernanda Cadena – CrossmediaLab de la Utadeo
En Bogotá, hay identificadas 227.450 personas con diversas discapacidades permanentes, según el reporte de Salud Data del Observatorio de Salud de la Secretaría Distrital de Salud.
En Bogotá, hay identificadas 227.450 personas con diversas discapacidades permanentes, según el reporte de Salud Data del Observatorio de Salud de la Secretaría Distrital de Salud.
Foto: Alcaldía mayor

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En una ciudad de más de ocho millones de habitantes como Bogotá, el sistema de transporte masivo no es solo un medios de desplazamiento, sino su columna vertebral, al conecta a la gente con sus trabajos, estudios y hogares. Sin embargo, para que el sistema cumpla su propósito, la movilidad debe pensarse para todas las realidades. Es en este punto donde la infraestructura, el diseño y la cultura ciudadana se unen para garantizar una capital en la que todos puedan viajar con autonomía y equidad.

El asunto no se trata solo de garantizar fluidez y…

Por María Fernanda Cadena – CrossmediaLab de la Utadeo

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