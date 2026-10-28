De la Espriella ordena reforzar operativos de seguridad en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar

En la tarde, durante una rueda de prensa, detalló que cada mes se reunirá junto con el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, para hacer seguimiento a la definida hoja de ruta Nación-Distrito que incluye no solo a la capital, sino también a Soacha y la…

Tras el operativo en la madrugada de este miércoles, que dejó 172 personas capturadas, 104 de ellas por orden judicial, el presidente Abelardo de la Espriella lideró el primer consejo de seguridad para Bogotá, de la mano de parte del gabinete distrital.

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En la tarde, durante una rueda de prensa, detalló que cada mes se reunirá junto con el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, para hacer seguimiento a la definida hoja de ruta Nación-Distrito que incluye no solo a la capital, sino también a Soacha y la Sabana. "Necesitamos que también se articule la Gobernación de Cundinamarca", dijo De la Espriella.

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Dentro de las prioridades para el jefe de Estado en la ciudad, está "combatir las estructuras criminales que operan y amenazan", como el "Tren de Aragua y el ELN". Sorprende este reconocimiento de De la Espriella a este último grupo armado pues, como lo hemos documentado en El Espectador, el Distrito, a través de información compartida con la brigada 13 del Ejército Nacional, ha insistido en que no hay evidencia para corroborar la presencia de este grupo armado en la ciudad, a pesar de varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y organizaciones que estudian el conflicto.

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El presidente también agregó que van a proteger a los menores frente al reclutamiento infantil, sin dar mayores detalles de cómo lo harán. Y destacó el trabajo de los gestores del orden —agentes civiles territoriales dedicados a la articulación institucional y comunitaria— en el descargue de tareas de los policías para que continúen concentrados "en operaciones de mayor impacto contra el crimen".

Tres localidades serán priorizadas

El presidente también anunció que en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, se priorizarán las acciones operativas y de seguridad, con el fin de "proteger a comerciantes y transportadores; las víctimas más recurrentes de la extorsión".

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y junio de 2026, el mes de abril concentró el mayor número de casos de extorsión en la capital.

Las seis localidades con más denuncias registradas durante ese periodo fueron:

Fontibón: 34 casos.

Kennedy: 117 casos.

Suba: 114 casos.

Engativá: 96 casos.

Santa Fe: 86 casos.

Usaquén: 70 casos.

Para combatir este delito de alto impacto que también se registra en las cárceles —incluso ‘call centers’ en La Modelo que fueron desarticuladas—, De la Espriella aseguró que "se intensificarán los controles" y, además, toda persona que sea capturada en Bogotá, "los vamos a llevar a otros departamentos".

Finalmente, el jefe de gobierno señaló que fortalecerán la articulación Nación-Distrito en la atención de migrantes venezolanos en condición irregular en Bogotá, con el fin de que quienes "estén delinquiendo y tengan anotaciones, los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al director de migración Colombia".

Un hombre fue abatido durante las operaciones

Un amplio despliegue de la Fuerza Pública se tomó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre en varios sectores de Bogotá, especialmente los barrios San Bernardo y Santa Fe, en el centro de la capital.

La intervención hizo parte de la estrategia de Bloques de Seguridad Urbana (BOSUR), impulsada por el Gobierno Nacional para fortalecer las acciones contra organizaciones criminales en las principales ciudades del país.

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Tras finalizar los procedimientos, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un balance de 172 capturas, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y tres granadas incautadas. A estos resultados se suman 72 cartuchos, tres proveedores, 34 teléfonos celulares y $10,1 millones en efectivo. Fuentes cercanas a este diario señalaron que, de las 172 capturas, actualmente ya se adelantan dos audiencias reservadas de legalización de allanamientos.

Pero también hubo una persona abatida, pues según el presidente, "puso resistencia y la fuerza pública procedió de conformidad como corresponde". Sin embargo, no entregó, ni tampoco el alcalde, mayores detalles de quién era, por qué era buscado y dónde ocurrió.

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