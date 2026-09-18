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Kennedy insegura: los retos de convivencia que enfrentan ciudadanos y autoridades

Habitantes, comerciantes y autoridades identifican delitos, problemas de convivencia y condiciones del espacio público que afectan la seguridad en la localidad.

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Andrea Carolina Olivares – CrossmediaLab
18 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.
Los caños abandonados y llenos de basura aportan para que la gente sienta a Kennedy insegura.
Los caños abandonados y llenos de basura aportan para que la gente sienta a Kennedy insegura.
Foto: Andrea Carolina Olivares - CrossmediaLab

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La seguridad en Kennedy enfrenta retos que involucran tanto a ciudadanos como a autoridades. La falta de comunicación y denuncia dificulta la convivencia. “La misma ciudadanía hace al policía y el mismo policía hace la ciudadanía”, declaró Jorman Delgado, patrullero de la Policía Nacional.

Las cifras de la Policía muestran una disminución en el hurto a personas. En 2025 se registró un promedio mensual de 917 denuncias, mientras que hasta julio de 2026 se contabilizaron en promedio 843 casos mensuales. La violencia intrafamiliar fue la…

Por Andrea Carolina Olivares – CrossmediaLab

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