Para determinar esta responsabilidad fiscal, el ente de control estableció que se pagaron mayores valores y reconocimientos económicos sin que existiera suficiente soporte contractual, técnico o financiero.

COP 1.322 millones sería el detrimento patrimonial por el que la Contraloría de Bogotá profirió imputación de responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, al Fondo de Desarrollo Local de Usme. La obra: una nueva sede administrativa de esta alcaldía local que está en veremos.

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Por ejemplo, entre los rubros, detallaron, figuran pagos en la actualización de estudios y diseños de consultoría y en el servicio de seguridad y vigilancia, así como dobles pagos por localización, replanteo, manuales de operación y alquiler de andamios.

La Contraloría también advirtió por desviaciones en los precios unitarios de sistemas de seguridad y el reconocimiento injustificado de cuadrillas de mano de obra.

¿Y la infraestructura? Ese fue otro de los hallazgos. Según el ente de control, evidenciaron deficiencias en la estabilidad, calidad e impermeabilización de la obra, principalmente en las cubiertas que generaron los daños colaterales ocasionados por las humedades sobre los diferentes elementos de la infraestructura.

Esta imputación de responsabilidad fiscal es el inicio de una actuación administrativa, donde el Fondo Local de Usme puede aportar pruebas y controvertir a las de la Contraloría.

No sería la única irregularidad en el Fondo Local de Usme

Para enero de este año, también se conoció de otra presunta irregularidad en el Fondo de Desarrollo Local de Usme. La encargada de la denuncia fue la concejal Diana Diago (Centro Democrático), quien señaló que se adjudicó un contrato por más de COP 4.450 millones a un consorcio que habría presentado una certificación falsa durante el proceso que tenía por objeto implementar estrategias para fortalecer capacidades empresariales en la localidad, con una duración de nueve meses.

De acuerdo con la denuncia, el contrato fue adjudicado al Consorcio Fortalecimiento Empresarial que —según Diago— presentó un registro PULEP presuntamente alterado.

"Pese a la alerta que hace uno de los interesados, la Alcaldía Local de Usme no verificó la autenticidad del documento, que se podía hacer simplemente escaneando un código QR, y así decidió seguir adelante con la adjudicación del contrato", señaló la cabildante.

Incluso, en su momento, el Ministerio de Cultura le respondió un derecho de petición asegurando que no expidieron dicho registro. "Las alcaldías locales son una rueda suelta en Bogotá; no es la primera denuncia por presuntas irregularidades. ¿Quién las controla, quién les hace el seguimiento a las denuncias que desde el Concejo de Bogotá se hacen en la Secretaría de Gobierno?", cuestionó Diago.

Tras esta denuncia, el contrato se dio por terminado anticipadamente sin que se ejecutaran los recursos. Aun así, el caso está en etapa de indagación por parte de la Fiscalía.

¿Y la gobernabilidad?

A nivel de gobernabilidad, los habitantes de Usme también se han visto afectados con los fallidos intentos de una cabeza local. En mayo de 2026, la concejal Ana Teresa Bernal (Pacto Histórico) criticó que en cinco años han pasado cinco alcaldes por la localidad. "Eso no es normal, eso refleja improvisación y falta de rigor en los procesos”.

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Procesos que en junio de 2025 llevó a la Procuraduría a aperturar indagación previa contra el alcalde Galán para determinar si incurrió en una falta disciplinaria al no designar a tiempo al alcalde local de Usme, pese a que el proceso estaba completo desde noviembre de 2024.

En este periplo, resaltó el nombre de Leidy Marcela Pinilla Pinilla, quien fue designada como alcaldesa local en septiembre de 2025, pero el pasado 6 de mayo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de su nombramiento y el 11 de agosto el Consejo de Estado confirmó la nulidad de su designación tras determinar que no acreditó debidamente el requisito de arraigo, el cual exige haber residido o desempeñado actividades profesionales en la localidad durante los dos años previos a su nombramiento.

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Aunque la defensa presentó certificaciones de una organización privada, los magistrados concluyeron que dichas pruebas eran insuficientes para demostrar un vínculo real, habitual y verificable con el territorio.

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La decisión enfatiza que la labor de un alcalde local demanda un conocimiento profundo de las necesidades sociales de su jurisdicción, aspecto que no se comprobó en este proceso. Finalmente, el fallo ratificó que el cumplimiento de estas exigencias legales es indispensable para garantizar una gestión pública cercana a la ciudadanía.

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El panorama en la Alcaldía Local de Usme reúne una crisis institucional en la que convergen presuntas irregularidades financieras, al parecer fallas en los controles contractuales y una inestabilidad en su dirección.

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