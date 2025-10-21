Vecino agredió con un arma a hombre que le reclamó por los excrementos de su perro

Las autoridades están analizando los videos de la agresión. Foto: Blu Radio

Gracias a una cámara de vigilancia quedó registrado un hecho de intolerancia en Bogotá que protagonizaron dos hombres.

En la grabación, se escucha a uno de ellos reclamar a su vecino por no haber recogido las necesidades de su mascota de la vía pública. En una respuesta desmedida, este sacó un arma de fuego, lo golpeó en la cabeza y lo amenazó. La víctima ahora dice temer por su seguridad.

Por el momento, se conoce que los videos de la agresión ya están en manos de las autoridades como prueba de lo sucedido. En ese sentido, la Policía de Bogotá notificó que ya tiene el material audiovisual, el cual analizará para identificar el tipo de arma que usó y si contaba o no con permiso para portarla.

Riñas desencadenan 4 de cada 10 homicidios en Bogotá

El 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana, informó la cartera de Seguridad del Distrito. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

A esto se suma que, si bien detrás muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol, disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

