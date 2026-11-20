Además, Aymeric Goyer, del Departamento de Botánica y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos) y uno de los responsables del experimento, dijo que estas papas…

¿Se imagina comer una papa cultivada en la Luna? Quizás no estamos muy lejos de lograrlo, sobre todo después de que recientemente un grupo de científicos cultivó con éxito papas en una simulación de suelo lunar, que estuvo enriquecido con materia orgánica. De acuerdo con los investigadores, las papas cultivadas demostraron que son aptas para el consumo.

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Además, Aymeric Goyer, del Departamento de Botánica y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos) y uno de los responsables del experimento, dijo que estas papas pueden crecer y obtener rendimientos comparables a los que se consiguen en la Tierra.

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"Hemos descubierto que las papas pueden completar su ciclo de vida en suelo lunar simulado cuando se les añade materia orgánica", agregó y explicó que este avance es "un paso importante hacia el desarrollo de sistemas fiables de producción de alimentos que podrían sustentar la exploración humana de la Luna a largo plazo".

Este experimento hace parte del programa Artemis de la NASA, cuyo principal objetivo es llevar de nuevo y de forma permanente a las personas a la Luna. Sin embargo, para lograrlo deberá, entre otras cosas, garantizar la producción de alimentos en la base y así no depender de otras misiones de reabastecimiento desde la Tierra, que serán mucho más costosas.

Hasta el momento, no obstante, no se tienen las suficientes pruebas que demuestren que es cultivable el regolito lunar, que es la capa de roca y polvo que cubre la mayor parte de la superficie de la Luna. Se caracteriza por contener niveles muy bajos de materia orgánica.

Para este experimento, el equipo de la Universidad de Oregón decidió cultivar papas en simuladores de regolito. Estos estaban complementados con distintos niveles de vermicompost, que es un abono orgánico rico en nutrientes y su base son lombrices que descomponen la materia orgánica.

Tras una serie de análisis, el equipo encontró que aquellas plantas de papa que estaban cultivadas en simulaciones de regolito y que tenían un 30 % de vermicompost podían contar con un crecimiento y desarrollo muy similar al de las plantas que eran cultivadas en la Tierra.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que hay un detalle que no se puede pasar por alto: si no se cuenta con suficiente materia orgánica, este experimento cambia por completo.

Por ejemplo, aquellas plantas que habían sido cultivadas sin el abono orgánico habían presentado graves daños, como retrasos en el crecimiento o raíces subdesarrolladas. Otro de los hallazgos, apuntó el equipo, mostró que las que habían sido cultivadas con entre un 5 % y un 15 % de vermicompost tenían una recuperación parcial.

Como el regolito lunar no es igual en toda la superficie de este satélite, el equipo optó por llevar a cabo cinco simulaciones, las cuales se encargaron de representar las regiones de mares lunares y las tierras altas lunares. "Creemos que el compost ayuda a equilibrar parte de la toxicidad que observamos en el regolito lunar al reducir la exposición de las plantas a compuestos dañinos", agregó David Handy, investigador postdoctoral en el laboratorio de Goyer.

De acuerdo con los investigadores, la idea de cultivar papa y no otro alimento se debe a que produce más calorías por unidad de tierra que muchos otros cultivos. Además, ofrecen un valor nutricional más alto y es considerado un alimento básico práctico para misiones espaciales de larga duración. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista npj Microgravity.

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