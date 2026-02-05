Día sin carro en Bogotá, Petro en EE. UU. y junta de Ecopetrol: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Bogotá vive una nueva jornada de Día sin carro y sin moto

Desde las 5:00 a. m. y hasta las 9:00 p. m., más de 3.180.000 vehículos particulares y aproximadamente 521.000 motocicletas dejan de circular en la ciudad, en el marco de una nueva jornada del Día sin carro y sin moto que nació gracias a una consulta popular en el año 2000. La medida busca cada primer jueves de febrero, generar hábitos en la ciudadanía encaminados a la movilidad sostenible y aportar a la calidad del aire. Durante gran parte del día, no podrán circular motos particulares, ni transporte de carga, o vehículos a gasolina, gas, diesel o híbrido. De no acatar la medida, podrá ser objeto de una multa de COP 633.000 y la inmovilización de su vehículo. Desde Transmilenio informaron que dispondrán del 100 % de su flota troncal y zonal para atender la alta demanda de pasajeros. Se espera que con esta jornada se reduzca hasta 12 mil toneladas de CO2, una reducción promedio del 51 % respecto a un día normal.

🔴 Petro cierra su visita a Estados Unidos: esta será la agenda

El presidente Gustavo Petro se devolverá a Colombia este jueves tras su cita con Donald Trump, su homólogo estadounidense, y cerrará su paso por Estados Unidos con una intervención ante la Universidad de Georgetown. Allí se espera que hable de un tema central en su política exterior: la lucha contra el cambio climático. Este miércoles, el mandatario pasó por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su intervención en la primera, se refirió al Consejo Nacional Electoral, que votó para que el candidato del Pacto Histórico no hiciera parte de la consulta del Frente por la Vida, y lanzó pullas contra el órgano que en el pasado ha señalado de intentar un “golpe” contra la democracia y estar del lado de la oposición.

🔴 Presidencia recusa a siete magistrados que estudian la emergencia económica decretada por Petro

La Presidencia de la República recusó a siete de los magistrados que estudian el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica en diciembre de 2025. Se trata de Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero. Según los argumentos de la Casa de Nariño, los patrimonios de los magistrados los obligarían a pagar impuestos contemplados en la medida del Gobierno, por lo que sus intereses personales estarían comprometidos en el proceso. El documento, enviado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, señala que los magistrados recusados tendrían un interés económico actual, directo, determinable y específico en la decisión de constitucionalidad que les corresponde adoptar, pues el sentido del fallo incidiría de manera inmediata, cuantificable y cierta en su patrimonio personal.

🔴 El sacudón a la paz total tras reunión Petro-Trump: Clan del Golfo y ELN, primeros golpeados

Las negociaciones de paz total en Colombia se sacudieron desde Washington. Menos de 24 horas después del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump una seguidilla de decisiones y reacciones reconfiguraron los distintos tableros de negociación. La más grave, hasta ahora, fue la suspensión provisional por parte del Clan del Golfo de la mesa de diálogo con el Gobierno. A eso se sumaron los bombardeos contra el ELN en la frontera y un nuevo ultimátum contra Geovany Rojas, Araña, para que su extradición siga frenada. El anuncio que hizo el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia- fue el primer impacto. La delegación de la que es considerada la estructura armada más grande del país dijo que la suspensión de la mesa de paz se daba para “realizar consultas” y “aclarar la veracidad de la información” sobre un acuerdo del presidente Petro con Trump “para capturar a tres capos del narcotráfico en Colombia”: Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo comandante del Clan del Golfo, Pablito (del ELN) e Iván Mordisco (jefe de la disidencia Estado Mayor Central). En simultánea con el anuncio del Clan del Golfo, las Fuerzas Militares llevaron a cabo el primer bombardeo en la era Petro contra el ELN. El hecho, que se venía planeando hace varias semanas, deja hasta ahora siete presuntos integrantes del ELN muertos. A los bombardeos se agrega el hecho de que Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como Pablito, uno de los comandantes del ELN y considerado su referente militar principal, también esté clasificado como “objetivo de alto valor” y sea parte de los nombres que Petro y Trump discutieron ayer en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

🔴 Hoy Ecopetrol define su nueva junta

Hoy los accionistas de Ecopetrol se preparan para una asamblea extraordinaria que definirá el futuro inmediato de la compañía más grande del país. La cita, programada para este jueves, tiene un motivo concreto: elegir a los nuevos miembros de la junta directiva para lo que resta del periodo 2025-2029. La cita llega tras una seguidilla de renuncias: Mónica de Greiff dejó su silla por diferencias de fondo con las decisiones de la junta y Guillermo García Realpe salió en medio de cuestionamientos por conflictos de interés. En el caso de Álvaro Torres, representante de los departamentos productores, su continuidad dependerá de la recomposición que se votará en la asamblea. Tres espacios que abrieron cancha para una recomposición del equipo directivo. La plancha mantiene figuras como Ángela María Robledo y Luis Felipe Henao, e incorpora perfiles cercanos al gobierno Petro en transición energética y derechos laborales, además del ingreso histórico de César Eduardo Loza, exdirectivo de la USO, como representante sindical.