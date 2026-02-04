CNE sobre Cepeda y Quintero, seguridad en Cauca y salario mínimo en Bogotá: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El CNE definirá si Cepeda y Quintero pueden o no participar en las consultas del 8 de marzo

La consulta de la izquierda mantiene la incertidumbre. Tanto la participación de Iván Cepeda como la de Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida -donde además están Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo- está a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que planea anunciarse este miércoles en horas de la tarde. Los conjueces que definirán el futuro de la consulta oficialista serán Alberto Rojas (Partido Liberal) y Martín Coral Berdugo (Colombia Justa Libres). En caso de que se necesite un tercer conjuez, este sería Hollman Ibáñez. Debido a la situación, Roy Barreras ya manifestó que si la decisión del CNE es impedir la participación de Cepeda en la consulta, él se mantendrá firme en su medida en urnas el 8 de marzo. Por el contrario, el candidato del oficialismo ya manifestó que si la decisión no se inclina a su favor, él y su partido (Pacto Histórico) irán solos a primera vuelta.

🔴 Petro vuelve a referirse a extradición de Araña: “Si mienten, se van a cárceles de EE. UU.”

El presidente Gustavo Petro advirtió este martes en rueda de prensa desde Washington y tras su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Geovany Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera, podría terminar en una cárcel de Estados Unidos si no cumple la promesa de erradicar cultivos de hoja de coca antes de marzo, en medio del proceso de extradición que enfrenta por narcotráfico. Aunque Petro no mencionó a Araña por su nombre, sí se refirió a un grupo armado que se comprometió con la erradicación de 30.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo, un acuerdo que el gobierno pactó con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en abril del año pasado. En su intervención, el mandatario detalló el alcance de esa promesa y dejó claro que se trata de un compromiso que tendrá una verificación estricta y consecuencias penales si no se cumple. “Si de verdad lo que hemos propuesto es que en corto plazo, marzo, acaba de salir un comunicado aquí estando en Colombia, de una de esas organizaciones que viven de eso, y se arman y son violentas, que ya está dispuesta en marzo a que se quiten 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de hoja de coca. Eso es el 10 % de lo que suman las cifras de UNODC”, afirmó. Petro insistió en que ese compromiso no puede quedarse en anuncios ni comunicados y que deberá ser sometido a una verificación independiente. “Verifiquemos. Creamos. No. En marzo se verifica”, señaló. Y fue en ese punto cuando lanzó la advertencia que conecta directamente con el caso de Araña: “Y si uno de ellos está preso, se va a las cárceles de Estados Unidos por mentir”.

🔴Ejército refuerza seguridad tras explosión de volqueta con explosivos en Caloto (Cauca)

Tras la explosión de una volqueta cargada con explosivos en la vereda La Arboleda, sector cruce de Gualí, en el municipio de Caloto (Cauca), el Ejército Nacional señaló que en la zona se mantendrá el control territorial y se fortalecerá el despliegue operacional. Los hechos, atribuidos por el Ejército a integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos, ocurrieron el pasado 3 de febrero. Luego del atentado, los uniformados hallaron artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron desactivados en coordinación con la Policía Nacional. Asimismo, el Ejército indicó que fue ubicado y destruido “de forma controlada otro artefacto explosivo tipo cilindro en la vía que comunica San José con Taminango, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), sin afectar la movilidad en el sector”.

🔴Concejo debate el impacto en Bogotá por el incremento del salario mínimo

El presidente de la Comisión Tercera de Hacienda, el concejal Rolando González, citó este miércoles a las 9 de la mañana a una sesión de control político a la administración distrital para exigir claridad frente a las medidas que acompañarán las entidades ante el ajuste salarial del 23 % y su incidencia en el empleo, la competitividad, el presupuesto de la ciudad y las metas del plan de desarrollo. Para González es importante escuchar a los gremios, cuyas actividades económicas son intensivas en mano de obra, por lo cual el debate iniciará con la intervención de ellos.

🔴El padre de Nicola Peltz rompe el silencio sobre la disputa familiar de los Beckham

Nelson Peltz habló por primera vez sobre la disputa que involucra a su hija, Nicola Peltz, y la familia Beckham, en medio de la tensión pública que rodea el matrimonio de la actriz con Brooklyn Beckham. El empresario se refirió al tema durante su participación en un evento del Wall Street Journal, luego de que su yerno hiciera públicas sus diferencias con sus padres, David y Victoria Beckham, tras su boda en 2022.

🔴Tenga en cuenta eso en la agenda deportivo

James Rodríguez, por fin, tiene equipo

Una de las máximas figuras de la selección de Colombia está muy cerca de concretar su llegada a Minnesota United de la MLS. Un parte de tranquilidad para el director técnico Nestor Lorenzo que cuenta con él como pieza clave para intentar “llegar al último día” de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Atlético Nacional vs. América de Cali