Petro y Pacto, ataques al Inpec, colegios en concesión en Bogotá y más en El Despertador

🔴Política: Pacto Histórico se reunió con Gustavo Petro para ajustar estrategiasUn sector del Pacto Histórico que viene liderando el proceso interno de reorganización se reunió en la noche de este jueves con el expresidente Gustavo Petro. Entre los motivos estuvo ratificar la designación del exmandatario como único líder de un partido de izquierda que apunta a recuperar el poder. La cita se realizó en Bogotá y contó con la presencia de al menos 20 integrantes de la dirección de esa colectividad, la cual alista su congreso nacional para el…

🔴Política: Pacto Histórico se reunió con Gustavo Petro para ajustar estrategias

Un sector del Pacto Histórico que viene liderando el proceso interno de reorganización se reunió en la noche de este jueves con el expresidente Gustavo Petro. Entre los motivos estuvo ratificar la designación del exmandatario como único líder de un partido de izquierda que apunta a recuperar el poder. La cita se realizó en Bogotá y contó con la presencia de al menos 20 integrantes de la dirección de esa colectividad, la cual alista su congreso nacional para el próximo año. Entre las decisiones que se estaban cocinando se cuenta la decisión de convocar consultas para elegir a sus candidatos en las elecciones regionales de 2027. Fuentes de esa fuerza aseguraron que el senador Iván Cepeda estaba invitado. En ese contexto, otro de los motivos de la cita era encontrar caminos para limar las divisiones que afloraron tras perder las presidenciales en junio pasado. Para el próximo lunes, y ya con la bancada de 69 congresistas, se alista otra cita para que el expresidente Petro dé línea sobre cómo enfrentar el control político al gobierno actual.

Más información: La Colombia de De la Espriella se pliega al Estados Unidos de Trump afianzándose con Israel

🔴Judicial: Gobierno anuncia grupo especial para esclarecer crímenes contra funcionarios del Inpec

Publicidad

En los últimos días, tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido asesinados. Ante estos hechos de violencia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella se pronunció y anunció medidas para reforzar la protección de los trabajadores de la entidad y avanzar en el esclarecimiento de los crímenes. A través de un video, el ministro de Justicia, Iván Cancino González; el fiscal general de la Nación (e), Gilberto Javier Guerrero; y el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, rechazaron los ataques. Entre las medidas anunciadas está la creación de un grupo de tareas especiales de la Fiscalía para investigar los hechos y establecer quiénes son los responsables. Por su parte, Barrera Peña aseguró que la Policía pondrá a disposición sus capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Cancino también expresó su respaldo a los funcionarios del Inpec y advirtió a quienes estarían detrás de las amenazas y los atentados: “Vamos por ustedes”.

Consulte aquí: “Una prensa libre nunca puede ser censurada”: De la Espriella habló de la prensa en Colombia

🔴Negocios: El pulso del comercio

Este viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), un ejercicio que permite medir la evolución de la actividad comercial en el país. Los resultados mostrarán los datos consolidados en agosto, lo que pondría en cifras los impactos del terremoto en este renglón de la economía. Según lo informado por Fenalco, la actividad comercial perdió velocidad en agosto, como consecuencia, principalmente, de la virtual parálisis de las actividades económicas en las ciudades más afectadas por el terremoto. De acuerdo con su encuesta, el 32% de los empresarios consultados manifestó que su volumen de ventas aumentó frente a las registradas un año antes, 38% consideró que fueron similares y 30% reportó una disminución. “El terremoto tuvo un impacto directo sobre la actividad comercial. La caída de las ventas era inevitable ante la parálisis de buena parte de las actividades económicas, pero también hemos visto una respuesta solidaria de los colombianos que ayudó a dinamizar la comercialización de productos esenciales para atender la emergencia”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Le puede interesar

Es de su interés: Bots, reconocimiento facial y más vuelos: así imagina LATAM el futuro de viajar

🔴Colegios en concesión en Bogotá: ¿qué tan cerca están de renovar sus contratos?

Este viernes 16 de octubre, el Concejo de Bogotá debatirá el futuro de los colegios en concesión. De los 35 contratos vigentes, 22 están próximos a vencer, según la bancada del Pacto Histórico, citante del debate. La discusión se centrará en los estudios, las evaluaciones y los requisitos que sustentan una eventual renovación, así como en los argumentos para mantener este modelo de administración privada de instituciones educativas públicas. El debate de control político está convocado para las 9:00 a. m. en el recinto Los Comuneros. La bancada citante cuestiona que la administración privada se presente como garantía de calidad educativa y pide examinar los argumentos que respaldarían la continuidad del modelo. En contraste, defiende el fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente.

Otras noticias: Patrullajes mixtos y prevención de homicidios: así es el despliegue militar en Bogotá

🔴Internacional: Acusado de matar a exmilitar y disidente venezolano en Chile, condenado a 20 años de cárcel

La justicia de Chile condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado por el asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar y disidente venezolano, en Santiago en 2024 a manos de la banda criminal Tren de Aragua. Ojeda vivía como refugiado en la capital chilena luego de que el Gobierno de Venezuela lo señaló de participar, junto a otros uniformados, en una conspiración contra el depuesto Nicolás Maduro. La Fiscalía chilena asegura que fue asesinado por encargo de la administración chavista. Maickel Villegas, venezolano de 28 años, fue condenado este jueves por "secuestro con homicidio" por vigilar a la víctima, filmar su secuestro y trasladar en un vehículo a parte del comando asesino, según la sentencia leída por la jueza.

Entérese de esto: “Siempre quiero responder con goles en el campo”: Jhon Jader Durán luego de su doblete

🔴Deportes: Clásico RCN

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 se prepara para una nueva edición del 17 al 25 de octubre, con nueve etapas, 1.272 kilómetros de recorrido y el paso por siete departamentos de Colombia. La presentación oficial de los equipos se realizará este viernes 16 de octubre en el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, en Facatativá. Serán 17 escuadras y 162 ciclistas. El actual campeón, Diego Camargo, del Team Medellín EPM, será uno de los principales protagonistas de la competencia y buscará defender el título que consiguió en 2025. La carrera comenzará el sábado 17 de octubre con una etapa de 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, en una jornada que pasará por municipios como Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté. Después de pasar por Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, la competencia llegará a Antioquia para su definición. La última etapa será el domingo 25 de octubre, con una cronoescalada de 17,2 kilómetros entre Medellín y el Alto de Las Palmas, un desafío que podría resultar decisivo para conocer al nuevo campeón.