Precios al productor, juicio a Peña en Paraguay, obra en Bogotá y más en El Despertador

El DANE publica este viernes, 6 de noviembre, el Índice de Precios del Productor (IPP) de octubre. El indicador mide cómo cambian, en promedio, los precios de una canasta de bienes que representa lo que produce el país, y según el DANE sirve para detectar por dónde pueden transmitirse las presiones inflacionarias. En septiembre, los precios al productor subieron 2,20 % frente a agosto, según el DANE, con la minería (12,21 %) y el agro (2,35 %) por encima del promedio y la industria, con apenas…

El DANE publica este viernes, 6 de noviembre, el Índice de Precios del Productor (IPP) de octubre. El indicador mide cómo cambian, en promedio, los precios de una canasta de bienes que representa lo que produce el país, y según el DANE sirve para detectar por dónde pueden transmitirse las presiones inflacionarias. En septiembre, los precios al productor subieron 2,20 % frente a agosto, según el DANE, con la minería (12,21 %) y el agro (2,35 %) por encima del promedio y la industria, con apenas 0,22 %, por debajo. El petróleo crudo fue el producto que más empujó el índice. En lo corrido de 2026 hasta ese mes, el IPP de la producción nacional acumulaba una variación de 5 % frente a diciembre de 2025.

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🔴Santiago Peña renuncia, pero enfrenta un juicio político en Paraguay

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La crisis política en Paraguay se agravó este jueves con la renuncia de Santiago Peña, en medio del escándalo de Ueno Bank y las presiones por un juicio político en su contra. La controversia, relacionada con presuntas irregularidades y vínculos entre el poder político y la entidad financiera, puso en entredicho la estabilidad de su gobierno. Pese a su dimisión, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político y remitió el proceso al Senado. Peña anunció que se presentará para ejercer su derecho a la defensa, mientras el país enfrenta incertidumbre institucional y crecen las exigencias de esclarecer la crisis bancaria y garantizar la devolución de los ahorros a los afectados.

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🔴Tribunal ordena libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez quedó nuevamente en libertad el pasado jueves 5 de noviembre, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria en su contra. El Tribunal consideró que la Fiscalía General de la Nación no justificó la necesidad de mantener privado de la libertad al exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro, pues no encontró elementos suficientes para concluir que representara un riesgo para la investigación. Velasco Chávez es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que habría direccionado contratos para conseguir apoyos de congresistas a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.

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🔴Centro Democrático discutió ley de ajuste fiscal: no se tomó una decisión de fondo

El partido Centro Democrático, declarado como bancada de Gobierno, se reunió este jueves para discutir los impactos del proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el jefe de Estado Abelardo de la Espriella ante el Congreso. Este texto, con el que varios de los congresistas al interior de la colectividad tienen reparos, propone entre otras cosas el aumento de impuestos y el recorte del Estado. Aunque Uribe asegura que apoyarán la iniciativa con algunas condiciones y modificaciones al texto original -asegurando que aún no se toma una decisión de fondo- , miembros dentro de la bancada oficialista no ven con buenos ojos el proyecto presentado e incluso, según fuentes le contaron a El Espectador, piensan presentar un contraproyecto. "Nosotros estamos de acuerdo en la situación tan grave del país, pero además es lo natural en este partido porque a lo largo de los últimos cuatro años fue el partido firme de principio a fin en el tema de la oposición. Para nosotros nada de lo que aparece ahora es nuevo, lo veníamos advirtiendo a lo largo de esos cuatro años, hay que buscar esas soluciones aquí y hay unos temas alternativos, uno de ajuste al proyecto y otro de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural", dijo Uribe tras la reunión. No obstante, la bancada del Centro Democrático está expectante a como se gesten los diálogos con el Gobierno -algo que viene avanzando, tanto así que, según miembros del partido, Uribe y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez ya tuvieron una primera conversación vía telefónica este jueves-. Además se tiene prevista una segunda reunión para, ahí sí, tomar la decisión de fondo, pues no ven negociable el alza de impuestos y consideran que el recorte al Estado es menor de lo que debería. Ahora la decisión depende de cómo se gesten los movimientos para concertar con la bancada desde el Ejecutivo, pues el uribismo juega un papel fundamental para lograr las mayorías y que la ley logre llegar a término.

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🔴Alargan el piloto de la calle 13

El plan piloto que busca aliviar los trancones de ingreso a Bogotá por la calle 13 continuará durante un mes más, luego de que las autoridades reportaran una reducción promedio del 53,7 % en los tiempos de desplazamiento durante sus primeras cuatro semanas. Según la Secretaría de Movilidad, los conductores que recorren el tramo entre el río Bogotá y la avenida El Dorado con carrera 103 ahorraron, en promedio, cerca de 29 minutos. Los resultados también muestran mejoras en las velocidades: entre el río Bogotá y la carrera 123 pasaron de 7,58 a 16,09 kilómetros por hora. Ante este balance, Bogotá, Mosquera, Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad acordaron prolongar la medida para evaluar su comportamiento durante otro mes. La decisión llega en medio de un problema de movilidad que trasciende los límites de la capital. Por la calle 13 se realizan cerca de 164.000 viajes diarios entre Bogotá y la Sabana de Occidente, mientras que, solo en la hora pico de la mañana, ingresan en promedio 14.391 vehículos. Antes del piloto, las autoridades advertían sobre filas de hasta siete kilómetros y recorridos que podían tardar una hora y media desde municipios como Mosquera hasta la carrera 128. La reorganización vial, que comenzó el 5 de octubre, beneficia directamente a unos 11.400 usuarios diarios que utilizan el desvío por la avenida La Esperanza y a otros 12.300 que continúan por la calle 13. Sin embargo, las cifras corresponden a mediciones preliminares de tramos específicos y todavía no permiten concluir que la congestión de todo el corredor esté resuelta. Durante la prórroga, el piloto seguirá funcionando de lunes a viernes, entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana. Quienes ingresen a Bogotá podrán desviarse por la carrera 128, continuar hacia el oriente por la avenida La Esperanza y tomar la carrera 103 hasta conectar con la avenida El Dorado. También se mantendrán los cambios de retornos en Mosquera y Bogotá, así como los ajustes a las rutas de transporte público. El próximo mes será determinante para establecer si los beneficios se sostienen, qué efectos tiene la reorganización sobre las vías vecinas y si esta alternativa puede convertirse en una solución más permanente mientras avanzan las intervenciones estructurales que necesita uno de los principales accesos a la capital.

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🔴Una nueva nominación para Shakira

La cantante colombiana es una de las aspirantes al Songwriters Hall of Fame 2027, reconocimiento que celebra a los compositores responsables de algunas de las canciones más memorables e influyentes de la música. La barranquillera comparte esta importante nominación con figuras de talla mundial como Lady Gaga, P!NK, Sia y Jack White, entre otros creadores. La nominación además de destacar la trayectoria de Shakira como compositora y el impacto de su música en la industria con temas como ‘Hips Don’t Lie’, ‘Whenever, Wherever’, ‘La Tortura’ e ‘Inevitable’. La votación estará abierta para los miembros elegibles hasta el 14 de diciembre de 2026, y los nuevos integrantes serán reconocidos durante la gala de inducción y premios de 2027 en Nueva York.