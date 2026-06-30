Decisión de tasas, empalme anticorrupción, datos de Supersalud y Venezuela en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Una decisión delicada para el Banco de la República

La decisión de este martes, en manos del Banco de la República, llega en un punto de quiebre por cuenta de los factores en materia de política económica, pero también de política por cuenta del cambio de gobierno que se avecina. Hasta ahora, en las tres decisiones del año, el Banco ha elevado las tasas en dos ocasiones consecutivas (con subidas de 100 puntos básicos en cada una) y en la tercera hizo una pausa y dejarlas quietas. Para este punto, prácticamente todos los analistas dan por hecho que el Banco efectuará un alza en sus tasas de interés este martes, aunque no es claro de cuánto será.

🔴 Comienza en Bogotá el “empalme anticorrupción” de De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró en la noche de este lunes festivo que hará directos semanales en sus redes para contar cómo avanza el proceso de empalme de su entrante administración. También dijo que hará públicos los hallazgos que considere pertinentes. En este primer mensaje vía redes, el mandatario electo confirmó que más de 400 personas lideradas por su vicepresidente, José Manuel Restrepo, comienzan formalmente este martes en Bogotá lo que se bautizó “empalme anticorrupción”. De hecho, en su intervención confirmó que ya se puso la lupa sobre procesos de contratación y nombramientos de funcionarios justo antes del traspaso de poder en la Cancillería, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades. Incluso, pidió que la Contraloría y la Procuraduría entren a verificar. Lo que se busca es que de este “empalme anticorrupción” surjan las bases para la auditoría forense que se ordenará sobre el cuatrienio del saliente presidente Gustavo Petro. De la Espriella precisó que su intención es que se conozca “la magnitud histórica de este desgobierno que estamos recibiendo”.

Más información: “Hay una carrera por la adjudicación de contratos y mucha corrupción”: Rodrigo Lara

🔴Supersalud da detalles sobre la auditoría que se hizo en la Fábrica de Licores de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud convocó para este martes 30 de junio, a las 6:30 a. m., una rueda de prensa en la que el superintendente, Daniel Quintero Calle, se pronunciará sobre las situaciones administrativas relacionadas con la auditoría que adelanta la entidad a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). El encuentro se realizará en la sede de la Supersalud, ubicada en el cuarto piso del Centro Comercial Plaza Claro, en Bogotá, y también incluirá otros temas de interés institucional.

Consulte aquí: La tutela que pondría en cintura a Google por los datos sensibles de niños en Colombia

🔴Muere alias “Ñeque”, mano derecha de alias “Marlon”, en operativo del Ejército en Cauca

Una operación del Ejército contra las disidencias de las Farc dejó cuatro presuntos integrantes muertos en zona rural de Toribío (Cauca). Entre ellos estaba Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”, considerado la mano derecha de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, jefe de la estructura Jaime Martínez, muerto el pasado 20 de junio en otra ofensiva militar. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alias “Ñeque” era uno de los principales mandos del frente Dagoberto Ramos y estaba señalado de amenazar directamente al presidente Gustavo Petro. Además, figuraba entre los hombres más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 5 millones por información que permitiera su captura. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, indicó que alias “Ñeque” habría asumido el lugar de alias “Mi Pez” dentro de la estructura criminal tras su captura en abril pasado. En Colombia acumulaba múltiples órdenes de captura por delitos como homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, mientras que Estados Unidos lo requería en extradición por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Es de su interés: La hipocresía del poder político “Hadji Murat”, de León Tolstói (la novela y el mundo)

🔴Sigue la emergencia en Venezuela tras los letales terremotos

Sigue aumentando el número de víctimas de la tragedia en Venezuela. Un emblemático edificio se convirtió en una morgue, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta superar el caos que reina entre sobrevivientes, damnificados y voluntarios. “Esto es una desidia total”, denuncian las personas desde La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, culpó al régimen de no poder ingresar al país, pues dijo que cerró el espacio aéreo venezolano para impedírselo.

Otros hechos: Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú: el escrutinio, finalmente, terminó

🔴Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú: el escrutinio, finalmente, terminó

La candidata derechista Keiko Fujimori declaró el lunes que recibe su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Perú “con gran responsabilidad”, pero sabiendo que su país “está prácticamente dividido”, al alzarse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % a favor del izquierdista Roberto Sánchez. En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están “siempre abiertas”, tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.

En contexto: “Aquí veo mucha gente, pero no veo humanidad”: sobrevivientes del terremoto en Venezuela

🔴Este martes habrá cortes de luz en barrios de 10 localidades

Como parte de los trabajos de mantenimiento que Enel Colombia realizará en varias redes de suministro de energía, este martes 30 de junio habrá cortes de luz en los siguientes barrios de Bogotá:

Usaquén, los cortes irán de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. en el barrio La Estrellita de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en Santa Bárbara Occidental; de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en Santa Bibiana y en el casco tradicional de Usaquén; y de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. en Santa Cecilia Puente Norte.

Suba, no habrá luz de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el barrio Casablanca y en el barrio Portales del Norte.

Chapinero, la interrupción técnica afectará al barrio El Chicó de 7:45 a. m. a 4:45 p. m. (carrera 13 a carrera 16 entre calle 87 y calle 90).

Barrios Unidos, se intervendrán las redes del barrio Polo Club en el horario de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. (carrera 22 a carrera 25 entre calle 85 y calle 88).

Engativá, los trabajos programados se realizarán en el barrio Florencia de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (calle 71 a calle 73 entre carrera 89 y carrera 92).

Fontibón, la suspensión del fluido eléctrico impactará al barrio Modelia Occidental de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (carrera 79 a carrera 82 entre calle 21 y calle 23).

Kennedy, se presentará una interrupción corta de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en el barrio Provivienda Occidental (calle 35 Sur a calle 37 Sur entre carrera 71 y carrera 73).

Puente Aranda, las cuadrillas trabajarán de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en el barrio Gorgonzola (calle 11 a calle 13 entre carrera 42 y carrera 44) y de 8:15 a. m. a 5:15 p. m. en el barrio Remanso Sur (calle 16 Sur a calle 18 Sur entre carrera 38 y carrera 40).

Bosa, el servicio se suspenderá de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el barrio José Antonio Galán (carrera 77 a carrera 79 entre calle 6 Sur y calle 8 Sur) y en el barrio Olarte (carrera 70 a carrera 73 entre calle 56 Sur y calle 58 Sur).

Ciudad Bolívar, las labores de mejora afectarán a La Estancia de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. (calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 74 y carrera 76) y al barrio Las Acacias de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (carrera 21 a carrera 23 entre calle 61 Sur y calle 63 Sur).

Más noticias: Cambio en el impuesto ICAC en Bogotá: ¿Por qué algunos comerciantes pagarán más este año?

🔴Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Hoy continuará la ronda de dieciseisavos de final, una fase en la que 32 selecciones buscan mantenerse con vida para instalarse entre las 16 mejores del torneo. Tras los primeros clasificados a los octavos de final, la jornada ofrecerá tres nuevos encuentros que definirán otros nuevos cupos a la siguiente ronda.

Hasta el momento Canadá, Brasil y Paraguay aseguraron sus tiquetes a la próxima fase.

Canales para ver los partidos de este martes:

Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 p. m.): DirecTV Sports y Paramount+.

Francia vs. Suecia (4:00 p. m.): DirecTV Sports, Paramount+, Caracol Televisión y RCN.

México vs. Ecuador (8:00 p. m.): DirecTV Sports, Paramount+ y Win Sports.

Entéres de esto: De las críticas a la gloria: Orlando Gill, el héroe que eliminó a Alemania del Mundial 2026