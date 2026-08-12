Todo sobre atención tras terremoto, elección de contralor, Venezuela y más en El Despertador

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🔴 Fiscalía toma medidas para agilizar la identificación de víctimas del terremoto

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se pronunció en medio de la grave situación humanitaria en el país por cuenta del sismo de 7,4 grados de magnitud del pasado 10 de agosto. La jefa del búnker anunció la implementación urgente de un sistema único de información que permitirá agilizar el hallazgo de información para la identificación y entrega digna de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares. Esto, de la mano del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Buscamos que la entrega de los cuerpos se realice de manera respetuosa y ágil”, dijo la fiscal Camargo Garzón. A esto se suman otras medidas, como el envío de más de 830 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), fueron enviados a los sitios más críticos para apoyar la búsqueda y rescate de los desaparecidos, así como el levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales. Esta semana la Fiscalía enviará al Chocó un avión con ayuda humanitaria que también están recibiendo en la institución.

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🔴 Suspenden servicio de gas a 5.900 usuarios en 17 sectores de Cali

Los servicios públicos son otra cara en las afectaciones que dejó el sismo del pasado lunes. Energía y telecomunicaciones han experimentado fallas e intermitencias en su disponibilidad, mientras que las empresas trabajan para el restablecimiento total. Recientemente, la empresa de servicios públicos Gases de Occidente (GDO) informó que se han atendido y solucionado más de 300 incidentes gracias a un operativo que se ha desplegado en el Valle y norte del Cauca. “Los acontecimientos registrados en las últimas horas han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y reafirmado nuestro compromiso con lo más importante: la seguridad y el bienestar de nuestros usuarios”, comunicó la empresa que cuenta con más de 1.430.000 usuarios.

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🔴 Balance de afectaciones en comunidades indígenas en Chocó tras terremoto; piden asistencia

Un llamado hicieron las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia ante las graves afectaciones que se registraron en comunidades y familias indígenas en Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío por cuenta del sismo que se registró en la mañana del pasado 10 de agosto, con una magnitud de 7,4 y epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el sur del Chocó. “Desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, hacemos un llamado urgente a las entidades estatales competentes en materia de prevención, atención y gestión del riesgo de desastres, para que, de manera articulada y concertada con las autoridades indígenas, adopten acciones inmediatas que permitan salvaguardar la vida, la integridad física y mental y los derechos de las comunidades afectadas”, señaló en comunicado la organización. Una de las principales preguntas que ha surgido tras el terremoto que ya deja más de 230 personas muertas y cerca de 1.700 heridas es qué ha pasado en el Chocó. Debido a la emergencia, se han profundizado los problemas de conectividad tanto de telefonía celular como en conexión a internet, por lo que desde la gobernación no se ha podido terminar de hacer un censo en los 32 municipios, mientras que la información que se ha tenido es escasa.

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🔴 Continúan las decisiones económicas tras el sismo

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció una serie de medidas con las que se buscará atender las afectaciones derivadas del sismo que se registró el pasado lunes. Una de ellas, de la cual ya se conoció el borrador, es un decreto que ampliará el plazo para los responsables de declaración de renta que tengan su domicilio fiscal en alguno de los territorios que el Gobierno defina como afectados por el desastre natural. Ante las comisiones económicas conjuntas, el jefe de cartera anticipó que se expedirá un decreto de emergencia económica, lo cual le permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales y transitorias para atender la situación derivada del sismo y hacer frente a sus efectos económicos y sociales. Estos esfuerzos también estarán apalancados por un crédito del Banco Mundial, por USD 450 millones.

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🔴 Morat anuncia dos iniciativas tras el terremoto en Colombia

Luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto, la agrupación bogotana anunció acciones puntuales para apoyar a las personas y territorios afectados. Las acciones se activarán durante sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los próximos 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto. Morat, que envió un mensaje de fuerza y solidaridad a las comunidades educativas con las que ha trabajado a través de su Fundación Aprender a Quererte, detalló que su primera iniciativa será la de habilitar cuatro puntos de donación en el Movistar Arena y sus alrededores, donde los asistentes que deseen podrán depositar dinero para la atención de la emergencia. Los recursos serán canalizados a través de UNICEF, organización con la que Morat lleva varios años trabajando y que garantiza que las ayudas respondan de forma responsable a las necesidades y prioridades reales de la emergencia. La segunda iniciativa consiste en la donación de una parte de los ingresos de los conciertos en Bogotá, para apoyar la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia. “Sabemos que esto es solo un granito de arena y que queda mucho por hacer. Los invitamos a todos a sumarse”, expresó la banda.

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🔴 Congreso elegirá al próximo contralor: Laverde tendría asegurada la victoria

Jorge Eliércer Laverde tendría las mayorías aseguradas para salir victorioso en la disputa para la Contraloría. Para este miércoles a las 9:00 a. m. está citado el pleno del Congreso para elegir al próximo jefe del ente de control y en las últimas 24 horas, los partidos anunciaron un respaldo mayoritario al secretario de la Comisión Sexta del Senado. A través de una carta, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U anunciaron su respaldo al candidato. Lo mismo hicieron ASI, la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo. Todos coinciden en las capacidades del abogado para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez en el ente de control fiscal y, así, le abren el camino a la victoria. Todavía falta la decisión oficial del Pacto Histórico, pero varias fuentes de esa colectividad han confirmado que su voto también sería por Laverde.

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🔴 Concejo pondrá la lupa a los recursos destinados a carreras y eventos deportivos en Bogotá

Este miércoles 12 de agosto, a las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá realizará un debate de control político para revisar los recursos públicos invertidos en la organización de carreras atléticas y otros eventos deportivos en la capital. La discusión, citada por el concejal Julián Triana, de Alianza Verde, buscará establecer cuánto dinero destina el Distrito a estos eventos, cómo se distribuyen los recursos y cuál es el retorno que dejan para la ciudad frente a los costos asociados a su realización. Al debate fueron citados el IDRD y las secretarías de Hacienda, Gobierno, Movilidad, Desarrollo Económico, Seguridad y Salud, además del Instituto Distrital de Turismo y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.La sesión se realizará en el Recinto Los Comuneros y contará también con la participación de la Contraloría, la Personería y la Veeduría Distrital como organismos invitados.

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🔴 Termina primera ronda de negociaciones en Venezuela

Este miércoles se espera que termine la primera ronda de negociaciones entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. El proceso, respaldado por Estados Unidos, busca un camino hacia la transición política en el vecino país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Los diálogos, encabezados por Jorge Rodríguez (presidente del Legislativo y hermano dejando Delcy Rodríguez), por parte del chavismo, y la representante de la oposición Dinorah Figuera, se han llevado a cabo con hermetismo y dejando al margen a la líder opositora María Corina Machado.