La muestra de coraje de Emiliana Arango en la final del Abierto de Guadalajara

La tenista estadounidense Iva Jovic (izq.), junto a la colombiana Emiliana Arango, en el Guadalajara Open WTA 500, en México. EFE/ Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Disminuida físicamente por problemas gastrointestinales, la tenista colombiana Emiliana Arango cayó este domingo ante la estadounidense Iva Jovic, de 17 años, en la final del Abierto de Guadalajara, torneo 500 de la WTA.

Apenas en el arranque del partido Emiliana Arango dio muestras de problemas físicos. Primero pareció sufrir falta de aire, luego un posible malestar de estómago, luego, dolor en los muslos, a pesar de lo cual luchó cada punto.

En el sexto juego Jovic, una de las promesas del tenis mundial, quebró el servicio de Arango, pero la colombiana hizo buenas devoluciones y recuperó el golpe; volvió a perder el saque en el octavo y, después de salvar tres puntos de set, de nuevo igualó las acciones.

Fue en el décimo que Jovic quebró por tercera vez consecutiva para ganar la primera manga en 53 minutos.

El espíritu deportivo de Emiliana Arango

A veces detenida, en otras con gesto de dolor, Emiliana, que empezó la semana en el número 86 del ranking, siguió luchando y estuvo cerca de romper el saque de su rival en el primer juego. Jovic recuperó tres puntos de quiebre y luego descifró el saque de su oponente para irse delante 2-0.

En el tercero la colombiana vomitó; sin embargo, en una muestra de pundonor, se concentró en un golpe cada vez y quebró el servicio de la estadounidense.

Después de ser atendida por el médico, Arango trató de mantenerse en el partido pero dio demasiadas ventajas. Jovic ganó los cuatro games siguientes y se llevó el triunfo para ganar su primer título 500 de la WTA.

Jovic, que comenzó la semana en el 73 del ranking, aparecerá mañana entre las 40 mejores tenistas del mundo, en tanto Arango se ubicará en la casilla 53 como mejor colombiana del circuito, delante de María Camila Osorio, que perdió en los octavos de final en Guadalajara y bajó al lugar 85.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?:Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador