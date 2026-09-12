Vuelta a España 2026, última etapa, altimetría, hora y dónde ver en vivo

El otro español, Mikel Landa, corredor del Soudal-Quick Step, se quedó con la victoria en la etapa 20 luego de coronar la cima del Collado del Alguacil. Incluso la fracción de hoy alcanzó para que el colombiano Santiago Buitrago se consagrara ganador…

A menos que ocurra un desastre, Enric Mas se coronará campeón de la Vuelta a España 2026. El ciclista español del Movistar Team se mantuvo en el primer lugar de la clasificación general a pesar de los ataques del esloveno Primoz Roglic y el austriaco Felix Gall, segundo y tercero respectivamente.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El otro español, Mikel Landa, corredor del Soudal-Quick Step, se quedó con la victoria en la etapa 20 luego de coronar la cima del Collado del Alguacil. Incluso la fracción de hoy alcanzó para que el colombiano Santiago Buitrago se consagrara ganador de la montaña y la camiseta de los puntos azules.

Publicidad

Le podemos recomendar: Santiago Buitrago, el colombiano 12 en la historia, campeón de montaña en una grande

¿Cómo será la etapa 21 de la Vuelta a España 2026?

La fracción final de esta edición de la Vuelta a España estará compuesta de 112 kilómetros que, más que una prueba, serán un pase por Granada. Eso sí, el final del recorrido presentará una exigencia técnica propia de un trazado urbano. Eso sí, no se esperan cambios profundos en la general y menos en la cima.

Localidades como La Zubía, Gójar, Otura, Cúllar Vega y Santa Fe compondrán los primeros kilómetros de la jornada. Eso sí, ya acercándose a la meta, el casco urbano de Granada espera animar a los corredores más hábiles para ir por la última victoria de etapa en esta sesión final de la Vuelta a España.

Le puede interesar: La Vuelta a España 2026 tiene campeón virtual: Enric Mas quedó a un paso del título ibérico

Altimetría de la última etapa de la Vuelta a España 2026

A pesar de su carácter relajado, la etapa 21 de la Vuelta a España tendrá cuatro ascensos. Cada uno tiene una extensión de 2,1 kilómetros con una inclinación promedio de 6,6% y rampas máximas de hasta el 10%. Eso sí, el gran atractivo del recorrido será el histórico adoquín granadino.

Finalmente, el último paso para un ascenso será a ocho kilómetros de la línea de meta, la cual tendrá un recorrido mayoritariamente plano. Habrá que esperar a que algún ciclista se anime a ir por la última victoria de la Vuelta de este año o incluso intentar sacudir la general que parece casi sentenciada.

Entérese: El conmovedor video de Santiago Buitrago llorando en La Vuelta a España tras llegar segundo

Altimetría de la etapa 21 de la Vuelta a España 2026. Foto: La Vuelta a España

Le sugerimos: Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026

Vuelta a España 2026: hora y dónde ver en vivo la última etapa

Fecha : domingo 13 de septiembre de 2026

: domingo 13 de septiembre de 2026 Lugar : Granada, España

: Granada, España Hora : 9:30 a. m.

: 9:30 a. m. Canal: Caracol Sports (Ditu), ESPN (Disney+ Premium)

Le recomendamos: Así será la etapa reina de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y favoritos

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador