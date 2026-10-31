Rafael Carrascal: "es muy triste salir al Pascual Guerrero y verlo vacío"

"Esperemos que la gente venga porque nosotros estamos dando todo por esta…

"Es triste, ya lo he dicho en varias ocasiones, salir al Pascual y verlo así de vacío, porque está vacío literalmente", dijo el capitán del América de Cali, Rafael Carrascal, en la zona mixta tras la victoria 2-1 del equipo escarlata frente a Fortaleza en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. El mediocampista se ha referido varias veces a esta situación, que ha sido recurrente este semestre, a pesar de la gran regularidad del cuadro del Diablo Rojo.

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"Esperemos que la gente venga porque nosotros estamos dando todo por esta camiseta, estamos peleando en dos torneos y queremos conseguirlo. Pero también necesitamos el apoyo de ellos porque son fundamentales para dar esa fuerza, para ese aliento", continuó Carrascal, que en ocasiones anteriores fue criticado por los aficionados rojos. Hasta el momento, se desconoce una cifra oficial de abonados de América para esta Liga Betplay 2026-II.

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🇦🇹 AMÉ 2️⃣-1️⃣ FOR 😎



⏹️ ¡FINAL DEL PARTIDO! ❤️‍🔥



Que digan lo que quieran, nuestro corazón tiene un solo sueño: bordar una nueva estrella. ⭐



¡Juntos hasta conseguirlo! ¡Siempre América!👹❤️#AMÉxFOR#LigaBetPlay pic.twitter.com/zpDJY5AEnf — América de Cali (@AmericadeCali) October 30, 2026

Rafael Carrascal reclama por más gente en el estadio

A pesar de su segundo lugar en la tabla de posiciones gracias a sus 34 puntos en 16 partidos, los hinchas de América de Cali parecen no encontrar un motivo de peso para acompañar masivamente al equipo en el Pascual Guerrero. Vale la pena recordar el buen momento del conjunto escarlata.

Al mando de David González este campeonato, los Diablos Rojos han ganado 10 partidos, empatado cuatro y perdido apenas dos. Además, ostenta una espectacular diferencia de gol de +19, producto de 31 goles a favor y apenas 12 en contra, promediando menos de un gol recibido por compromiso.

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🥹🗣️ Ser abonado es llevar a tu América en el corazón. Este 31 de octubre celebramos a quienes hacen grande esta pasión. ❤️‍🩹👹 pic.twitter.com/aKpH0Za6FO — América de Cali (@AmericadeCali) October 30, 2026

Rafael Carrascal quiere volver a ser campeón con América

Con el puesto asegurado en las finales de diciembre, ahora el primer objetivo de América es asegurar uno de los primeros dos lugares de la tabla de posiciones para poder acceder al punto invisible. Algo que parece muy probable, pues a tres fechas de terminar el torneo, aventaja al tercero por cuatro unidades.

Todo esto con la mira puesta en hacer unos cuadrangulares que le permitan al club caleño volver a una final de la liga colombiana luego de seis años de ausencia. Vale aclarar que América de Cali posee 15 títulos ligueros del fútbol colombiano, pero no gana desde el campeonato de 2020 en el que derrotó 3-0 a Independiente Santa Fe en casa y perdió 2-0 en Bogotá.

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Rafael Carrascal y el equipo le están respondiendo a la hinchada

Tan solo para hablar del rendimiento de América en el estadio Pascual Guerrero, el equipo dirigido por David González es el mejor local de la Liga Betplay 2026-II. Hasta el momento, el conjunto escarlata ha jugado nueve partidos en su feudo, con siete victorias, dos derrotas y 15 anotaciones a favor.

Incluso aventaja por un punto al segundo mejor local, Atlético Nacional, que actualmente es el líder de la Liga Betplay con 35 puntos en 16 encuentros. Adicionalmente, en el duelo directo, América de Cali también sacó ventaja, venciendo 1-0 al ‘Rey de Copas’, justamente en el estadio Pascual Guerrero.

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¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

Ahora, América volverá a afrontar uno de los clásicos de Colombia cuando visite a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El juego se vivirá en la capital del país a partir de las 8:30 p. m. del próximo miércoles 3 de noviembre de 2026. Será un duelo para alquilar balcón en Bogotá y Cali.

Además, podría ser el cotejo que acerque a Millos a la clasificación, pues una victoria lo pondría en la tabla de posiciones con 29 puntos. Muy cerca del número mágico de 30 y aunque muy lejos de aspirar a quedarse con uno de los dos puntos invisibles, con la satisfacción de volver a ganar en El Campín.

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Ⓜ️🔥 Nos preparamos para enfrentar al América.⚽️💙



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