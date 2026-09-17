Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027: así puede ser voluntario de la cita orbital

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El próximo 24 de junio del próximo año comenzará la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027. Será la décima edición que tuvo su última versión en Australia y Nueva Zelanda en 2023. En aquella ocasión, España se impuso en la final a Inglaterra, que eliminó a la selección de Colombia en cuartos de final.
Ahora, el torneo viaja por primera vez a América del Sur y precisamente a uno de los países más futboleros del mundo, pero que no ha podido consagrarse en la rama femenina. Por eso, si está interesado o interesada, esto es todo lo que necesita saber para ser voluntario de la Copa Mundial femenina 2027.
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Requisitos para ser voluntario de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027
- Tener al menos 18 años en el momento de la inscripción
- Ser brasileño o brasileña o tener autorización para entrar a Brasil
- Disponibilidad durante junio y julio de 2027
- Hablar portugués o inglés
- Asumir sus propios gastos de viaje y manutención
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Áreas de un voluntario en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027
- Transporte
- Gestión de competencias
- Atención al público
- Operaciones
- Estadios
- Aeropuertos
- Centros de entrenamiento
- Hoteles
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Beneficios de ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027
- Alimentación durante los turnos
- Uniforme oficial
- Regalos y reconocimientos
- Certificado de participación
- Vivir muy de cerca la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027
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¿Cómo inscribirse al voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027?
- Crear una cuenta Comunidad de Voluntarios de la FIFA
- Seleccionar una de las ocho ciudades sede de la Copa del Mundo
- Completar los datos personales y documentos (número de pasaporte, entre otros)
- Seleccionar un área de preferencia
- Realizar una evaluación en línea
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