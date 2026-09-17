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Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027: así puede ser voluntario de la cita orbital

La convocatoria para ser voluntario en la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027 abrió el 3 de septiembre de 2026 y cerrará cuando se ocupen las 6.000 vacantes disponibles.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
16 de septiembre de 2026 – 09:43 p. m.
Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027: así puede ser voluntario de la cita orbital
Cristo Redentor iluminado para anunciar el Mundial femenino de la FIFA 2027.
Foto: EFE

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El próximo 24 de junio del próximo año comenzará la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027. Será la décima edición que tuvo su última versión en Australia y Nueva Zelanda en 2023. En aquella ocasión, España se impuso en la final a Inglaterra, que eliminó a la selección de Colombia en cuartos de final.

Ahora, el torneo viaja por primera vez a América del Sur y precisamente a uno de los países más futboleros del mundo, pero que no ha podido consagrarse en la rama femenina. Por eso, si está interesado o interesada, esto es todo lo que necesita saber para ser voluntario de la Copa Mundial femenina 2027.

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Requisitos para ser voluntario de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

  • Tener al menos 18 años en el momento de la inscripción
  • Ser brasileño o brasileña o tener autorización para entrar a Brasil
  • Disponibilidad durante junio y julio de 2027
  • Hablar portugués o inglés
  • Asumir sus propios gastos de viaje y manutención

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Áreas de un voluntario en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

  • Transporte
  • Gestión de competencias
  • Atención al público
  • Operaciones
  • Estadios
  • Aeropuertos
  • Centros de entrenamiento
  • Hoteles

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Beneficios de ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

  • Alimentación durante los turnos
  • Uniforme oficial
  • Regalos y reconocimientos
  • Certificado de participación
  • Vivir muy de cerca la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027

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¿Cómo inscribirse al voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027?

  • Crear una cuenta Comunidad de Voluntarios de la FIFA
  • Seleccionar una de las ocho ciudades sede de la Copa del Mundo
  • Completar los datos personales y documentos (número de pasaporte, entre otros)
  • Seleccionar un área de preferencia
  • Realizar una evaluación en línea

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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