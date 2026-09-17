Ahora, el torneo viaja por primera vez a América del Sur y precisamente a uno de los países más futboleros del mundo, pero que no ha podido consagrarse en la rama femenina. Por eso, si está interesado o interesada, esto es todo lo que…

El próximo 24 de junio del próximo año comenzará la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027. Será la décima edición que tuvo su última versión en Australia y Nueva Zelanda en 2023. En aquella ocasión, España se impuso en la final a Inglaterra, que eliminó a la selección de Colombia en cuartos de final.

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Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027: así puede ser voluntario de la cita orbital

Ahora, el torneo viaja por primera vez a América del Sur y precisamente a uno de los países más futboleros del mundo, pero que no ha podido consagrarse en la rama femenina. Por eso, si está interesado o interesada, esto es todo lo que necesita saber para ser voluntario de la Copa Mundial femenina 2027.

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Requisitos para ser voluntario de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

Tener al menos 18 años en el momento de la inscripción

Ser brasileño o brasileña o tener autorización para entrar a Brasil

Disponibilidad durante junio y julio de 2027

Hablar portugués o inglés

Asumir sus propios gastos de viaje y manutención

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Áreas de un voluntario en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

Transporte

Gestión de competencias

Atención al público

Operaciones

Estadios

Aeropuertos

Centros de entrenamiento

Hoteles

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Beneficios de ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

Alimentación durante los turnos

Uniforme oficial

Regalos y reconocimientos

Certificado de participación

Vivir muy de cerca la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027

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¿Cómo inscribirse al voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027?

Crear una cuenta Comunidad de Voluntarios de la FIFA

Seleccionar una de las ocho ciudades sede de la Copa del Mundo

Completar los datos personales y documentos (número de pasaporte, entre otros)

Seleccionar un área de preferencia

Realizar una evaluación en línea

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