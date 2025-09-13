Celebrando el deporte, no al recorte

Desde hace varias semanas los deportistas de alto rendimiento del país han mostrado su descontento por el recorte al presupuesto para su sector. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Practicando deporte, caminando, trotando, corriendo, montando en bicicleta, bailando, haciendo aeróbicos, recreándose en familia, los involucrados en el sector deporte en Colombia realizarán una movilización este domingo 14 de septiembre con el objetivo de alzar la voz en unidad y llamar la atención del gobierno nacional en relación al recorte considerable de recursos para el Ministerio del Deporte en 2026.

Un recorte de más de un 40% con relación al año 2025 y más del 80% con respecto a 2024, que fue de $1,3 billones.

Para 2026 se presentó un presupuesto para Mindeporte de 310.000 millones de pesos, de los cuales 70.000 son para funcionamiento de la entidad.

Y los deportistas brillando como los mejores embajadores del país por el mundo. Recientemente ocuparon el décimo puesto en los Juegos Mundiales y el tercero en los Juegos Panamericanos Juveniles, Egan Bernal ganó etapa de la Vuelta a España, la selección de fútbol clasificó al Mundial 2026, la femenina a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026. En fin, los deportistas dejan en alto el nombre de país en cada evento en el que participan.

¿Y del presupuesto que? el Ministerio de Hacienda presentó un presupuesto al Congreso para que sea aprobado con un recorte exagerado, que para nada alcanzará a cubrir los eventos y los programas de fomento y desarrollo que tiene Mindeporte para los colombianos.

Un presupuesto digno para 2026 se clama de manera determinada por parte de los deportistas. El próximo año vienen eventos del ciclo olímpico importantes y clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Necesitamos prepararnos supliendo todas las necesidades, entrenadores, preparadores físicos, personal biomédico y de ciencias aplicadas, nutrición, implementación, apoyo a eventos internacionales y reconocimientos por medallas de los deportistas son necesarios para tener buenos resultados y proyecciones futuras.

Y qué decir de los programas y eventos de fomento y desarrollo deportivo, los Juegos Intercolegiados desaparecerían, las escuelas deportivas y programas de detección de talentos, los programas de actividad física, recreación y deporte social comunitario, así como programas como Campamentos Juveniles, Nuevo Comienzo, atención a la discapacidad, Juegos Campesinos Indígenas, de población afrodescendiente y demás programas para varios millones de colombianos desaparecerían y disminuirían en cobertura y calidad, así como la infraestructura y organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2028 se verían altamente afectados.

Por eso este domingo 14 de septiembre con el evento Celebremos el Deporte, el sector realizará unas movilizaciones en las principales ciudades del país, liderado por un grupo de dirigentes, miembros del Comité Olímpico y Paralímpico, funcionarios del Ministerio del Deporte, la Asociación Mujer y Deporte, las Federaciones deportivas, el sector de juventudes y de medio ambiente, que se unirán en una sola voz: Sí al deporte, no al recorte.

Bogotá, Cali, Medellín, Armenia, San Andrés y Manizales participarán del evento a partir de las 9:00 a.m., y los manifestantes vestirán camiseta amarilla para reivindicar al sector del deporte, haciendo un llamado a congresistas, alcaldes y gobernadores así, como al gobierno nacional. para q reconsidere este bajo presupuesto.

Puntos de encuentro:

Bogotá: Carreta Séptima con calle 67.

Cali: Canchas Panamericanas

Medellín: Ciclovía Avenida El Poblado

Armenia: Ciclovía estadio Centenario y Plaza de Bolívar

Manizales: Plaza de Bolívar

+ Fernando Augusto Panezzo Zuluaga

Exárbitro Fifa y líder deportivo

