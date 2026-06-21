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Así quedaron las tablas del Mundial 2026 tras los partidos de este sábado 20 de junio

Luego de una jornada en la que un debutante en la Copa Mundial de la FIFA volvió a conseguir un punto, este es el panorama general del certamen.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de junio de 2026 - 06:30 a. m.
Parche conmemorativo por los 1.000 partidos en las Copas del Mundo en la camiseta del árbitro rumano Istvan Kovacs este sábado 20 de junio, durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Túnez y Japón en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Parche conmemorativo por los 1.000 partidos en las Copas del Mundo en la camiseta del árbitro rumano Istvan Kovacs este sábado 20 de junio, durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Túnez y Japón en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Foto: EFE - Miguel Sierra
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El décimo día de la Copa del Mundo 2026 tuvo una goleada europea y un batacazo caribeño que dejó de cabeza el grupo de una selección sudamericana. Además, agregó un equipo más a la lista de clasificados a los 16avos de final: Alemania, que rompe con una racha negativa de dos mundiales.

Los germanos venían de quedarse eliminados en la fase de grupos tanto de Catar 2022 como de Rusia 2018. Esta última la más sorpresiva, pues eran los vigentes campeones del mundo en Brasil 2014. Estas fueron las otras novedades que dejó la segunda fecha del grupo E y el grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Países Bajos 5-1 Suecia (grupo F)

Países Bajos no dejó dudas de que son uno de los equipos que más van a retar a los llamados favoritos a llevarse el trofeo este verano. Desde el minuto uno de su juego contra Suecia demostró que era ampliamente superior a su rival.

Muestra de ello fueron los cuatro goles a su favor que sentenciaron el partido a apenas 60 minutos de juego. Aunque sufrió por momentos con la capacidad individual de Viktor Gyokeres y Alexandre Isak, la victoria nunca estuvo en duda.

Ahora le queda cerrar su participación en la fase de grupos ante Túnez, que es el seleccionado más diezmado en esta zona del mundial. Prueba de ello han sido sus dos primeras salidas en esta Copa del Mundo con dos goleadas.

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Japón 4-0 Túnez (grupo F)

Apabullante victoria de Japón sobre Túnez, que hasta ahora es el peor equipo de la Copa del Mundo 2026. Cero puntos en dos partidos y nueve goles en contra demuestran que nunca pudieron competir en su grupo del Mundial.

Del otro lado, la nación asiática está convencida de que este año puede hacer su mejor participación en una Copa Mundial de la FIFA. Aunque ni se despeinó para vencer al elenco africano, fue contundente y ganó con amplia diferencia.

Ahora tendrá que ratificar su lugar entre los dos mejores de la zona, venciendo a Suecia, e incluso soñando con un tropiezo de Países Bajos frente a Túnez, algo que le puede conceder la oportunidad de clasificar como líder.

Le recomendamos: Ecuador no pudo con Curazao y quedó con un panorama complicado en el Mundial de la FIFA 2026

Tabla de posiciones del grupo F: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Países Bajos42+4
2Japón42+4
3Suecia320
4Túnez02-8

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Alemania 2-1 Costa de Marfil (grupo E)

Aunque Alemania pasó casi 70 minutos por debajo en el marcador frente a Costa de Marfil, al final impuso su jerarquía individual, colectiva e histórica para ganar su segundo encuentro consecutivo en la Copa Mundial de la FIFA.

Eso sí, los alemanes también se beneficiaron de la ineficacia marfileña frente al arco. El elenco africano tuvo repetidas ocasiones para aumentar su renta en el marcador a dos goles, pero le perdonó la vida a los germanos.

La gran figura de la selección europea, no solo en este compromiso sino en lo que va de la copa, fue Deniz Undav. El mediocampista de Stuttgart marcó un doblete inolvidable para meter a su país en la segunda ronda de Norteamérica 2026.

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Ecuador 0-0 Curazao (grupo E)

La gran sorpresa de la fecha fue el empate a cero entre Ecuador, segundo en la eliminatoria sudamericana, y Curazao, debutante en la Copa del Mundo. Una historia parecida a la ocurrida entre España y Cabo Verde la semana pasada.

Eso sí, en esta ocasión los curazaleños estuvieron realmente cerca de llevarse una victoria histórica. Sin embargo, le erraron al arco en la mayoría de las oportunidades y le perdonaron la vida a la Ecuador de Beccacece.

Del otro lado, el conjunto ecuatoriano quedó contra las cuerdas en el grupo y deberá ganarle a Alemania en la última fecha y aferrarse a un milagro. Vale la pena recordar que en más de 180 minutos de juego no ha podido anotar.

Le contamos: Alemania venció a Costa de Marfil y se clasificó en el Mundial de la FIFA: resumen y goles

Tabla de posiciones del grupo E: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Alemania62+8
2Costa de Marfil320
3Ecuador12-1
4Curazao12-6

No se pierda: Houston, Suecia tiene un gran problema: Países Bajos la aplastó 5-1

Tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

SelecciónPTSPJDG
1México62+3
2Corea del Sur320
3República Checa12-1
4Sudáfrica12-2

Grupo B

SelecciónPTSPJDG
1Canadá42+6
2Suiza42+3
3Bosnia y Herzegovina12-3
4Catar12-6

Grupo C

SelecciónPTSPJDG
1Brasil42+3
2Marruecos42+1
3Escocia320
4Haití02-4

Grupo D

SelecciónPTSPJDG
1Estados Unidos62+5
2Australia320
3Paraguay32-2
4Turquía02-3

Grupo G

SelecciónPTSPJDG
1Nueva Zelanda110
2Irán110
3Egipto110
4Bélgica110

Grupo H

SelecciónPTSPJDG
1Crabia Saudita110
2Uruguay110
3Cabo Verde110
4España110

Grupo I

SelecciónPTSPJDG
1Noruega31+3
2Francia31+2
3Senegal01-2
4Irak01-3

Grupo J

SelecciónPTSPJDG
1Argentina31+3
2Austria31+2
3Jordania01-2
4Argelia01-3

Grupo K

SelecciónPTSPJDG
1Colombia31+2
2República Democrática Congo110
3Portugal110
4Uzbekistán01-2

Grupo L

SelecciónPTSPJDG
1Inglaterra31+2
2Ghana31+1
3Panamá01-1
4Croacia01-2

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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