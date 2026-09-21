La Tricolor enfrentará a México, Paraguay y Perú en suelo estadounidense entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. Además, el equipo de todos tendrá otros dos partidos amistosos antes de terminar el año. El rival en ambos cotejos…

Richard Ríos, Óscar Perea, Kevin Mier, Álvaro Ángulo y Royer Caicedo fueron los primeros futbolistas en llegar a la primera convocatoria de la selección de Colombia tras la eliminación del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Todo esto a las vísperas de una triple fecha FIFA inédita en Norteamérica.

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Selección de Colombia 2.0: llegan los primeros convocados para la triple fecha FIFA

La Tricolor enfrentará a México, Paraguay y Perú en suelo estadounidense entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. Además, el equipo de todos tendrá otros dos partidos amistosos antes de terminar el año. El rival en ambos cotejos será Chile; primero en Cali el 13 de noviembre y luego en Santiago el 17.

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Richard, Royer, Óscar, Kevin y Álvaro se suman a la concentración. ⚽#𝘊𝘰𝘯𝘖𝘳𝘨𝘶𝘭𝘭𝘰𝘊𝘰𝘭𝘰𝘮𝘣𝘪𝘢𝘯𝘰🇨🇴 pic.twitter.com/gsjg3VVgTt — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 21, 2026

Calendario de la selección de Colombia

México vs. Colombia | sábado 26 de septiembre, 8:00 p. m. (M&T Bank Stadium de Baltimore)

| sábado 26 de septiembre, 8:00 p. m. (M&T Bank Stadium de Baltimore) Colombia vs. Paraguay | viernes 2 de octubre, 7:00 p. m. (Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey)

| viernes 2 de octubre, 7:00 p. m. (Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey) Colombia vs. Perú| martes 6 de octubre, 6:45 p. m. (Nu Stadium de Miami)

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¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗲𝗮𝗻̃𝗼𝘀, 𝗝𝗵𝗼𝗻! 🎈



Saludamos a nuestro jugador en su día. ⚽ pic.twitter.com/DcXKwsrwed — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 21, 2026

Convocados de la selección de Colombia

Arqueros

Kevin Mier | Cruz Azul (MEX)

Álvaro Montero | Boca Juniors (ARG)

Aldair Quintana | Independiente del Valle (ECU)

Defensores

Jhon Lucumí | Juventus (ITA)

Daniel Muñoz | Nottingham Forest (ING)

Davinson Sánchez | Galatasaray (TUR)

Álvaro Angulo | Pumas (MEX)

Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps (CAN)

Kevin Andrade | Zenit de San Petersburgo (RUS)

Roger Caicedo | Círculo de Brujas (BEL)

Samuel Velásquez | Atlético Nacional (COL)

Mediocampistas

Kevin Castaño | Atlético Mineiro (BRA)

Gustavo Puerta | Olimpiacos (GRE)

Jhon Solis | Birmingham (ING)

Richard Ríos | Al-Ittihad (KSA)

Jhon Arias | Palmeiras (BRA)

Daniel Arcilla | Club León (MEX)

Matías Orozco | Castellón (ESP)

Juan Manuel Rengifo | Atlético Nacional (COL)

Delanteros

Yaser Asprilla | Girona (ESP)

Jaminton Campaz | Rosario Central (ARG)

Carlos Andrés Gómez | Vasco da Gama (BRA)

Óscar Perea | América (MEX)

Luis Javier Suárez | Sporting de Lisboa (POR)

Camilo Durán | Celtic (ESC)

Kevin Viveros | Athletico Paranaense (BRA)

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🎥"Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

En vivo, aquí: https://t.co/hPetTplOyX pic.twitter.com/hWWNmQolHS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Grandes ausencias de la selección de Colombia

No está de más recordar que tras los retiros de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, esta es la primera convocatoria sin estos cracks colombianos. Con especial mención para James, que durante 15 años fue el baluarte de la selección y el gran referente de las nuevas generaciones.

Adicionalmente, para esta lista también está ausente la estrella de Bayern Múnich, Luis Díaz. El guajiro, por mutuo acuerdo entre el club alemán y la Federación Colombiana de Fútbol, se quedó en tierras teutonas para mejorar sus números en esta temporada, en la que todavía no anota su primer gol.

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Los amistosos de la selección de Colombia en noviembre

Finalmente, el combinado patrio finalizará 2026 con dos encuentros amistosos contra Chile. Primero se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un partido que podría servir como despedida de James Rodríguez, y después harán lo mismo, pero en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Sin duda, este es un momento bisagra para la selección nacional de Colombia que deja atrás las últimas gotas de fútbol de su generación dorada y le da paso a nuevos jugadores que intentarán mantener la competitividad o tal vez dar ese salto de calidad que tanto se le exigió a la Colombia de estos años.

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🎥 "El próximo 13 de Noviembre de 2026, jugaremos frente a la Selección de Chile en Cali" Ramón Jesurun, Pdte. FCF🎙️👔#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/W5pTeJg5wd — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 14, 2026

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