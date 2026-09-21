Selección de Colombia 2.0: llegan los primeros convocados para la triple fecha FIFA

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Richard Ríos, Óscar Perea, Kevin Mier, Álvaro Ángulo y Royer Caicedo fueron los primeros futbolistas en llegar a la primera convocatoria de la selección de Colombia tras la eliminación del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Todo esto a las vísperas de una triple fecha FIFA inédita en Norteamérica.
La Tricolor enfrentará a México, Paraguay y Perú en suelo estadounidense entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. Además, el equipo de todos tendrá otros dos partidos amistosos antes de terminar el año. El rival en ambos cotejos será Chile; primero en Cali el 13 de noviembre y luego en Santiago el 17.
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Calendario de la selección de Colombia
- México vs. Colombia | sábado 26 de septiembre, 8:00 p. m. (M&T Bank Stadium de Baltimore)
- Colombia vs. Paraguay| viernes 2 de octubre, 7:00 p. m. (Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey)
- Colombia vs. Perú| martes 6 de octubre, 6:45 p. m. (Nu Stadium de Miami)
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Convocados de la selección de Colombia
Arqueros
- Kevin Mier | Cruz Azul (MEX)
- Álvaro Montero | Boca Juniors (ARG)
- Aldair Quintana | Independiente del Valle (ECU)
Defensores
- Jhon Lucumí | Juventus (ITA)
- Daniel Muñoz | Nottingham Forest (ING)
- Davinson Sánchez | Galatasaray (TUR)
- Álvaro Angulo | Pumas (MEX)
- Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps (CAN)
- Kevin Andrade | Zenit de San Petersburgo (RUS)
- Roger Caicedo | Círculo de Brujas (BEL)
- Samuel Velásquez | Atlético Nacional (COL)
Mediocampistas
- Kevin Castaño | Atlético Mineiro (BRA)
- Gustavo Puerta | Olimpiacos (GRE)
- Jhon Solis | Birmingham (ING)
- Richard Ríos | Al-Ittihad (KSA)
- Jhon Arias | Palmeiras (BRA)
- Daniel Arcilla | Club León (MEX)
- Matías Orozco | Castellón (ESP)
- Juan Manuel Rengifo | Atlético Nacional (COL)
Delanteros
- Yaser Asprilla | Girona (ESP)
- Jaminton Campaz | Rosario Central (ARG)
- Carlos Andrés Gómez | Vasco da Gama (BRA)
- Óscar Perea | América (MEX)
- Luis Javier Suárez | Sporting de Lisboa (POR)
- Camilo Durán | Celtic (ESC)
- Kevin Viveros | Athletico Paranaense (BRA)
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Grandes ausencias de la selección de Colombia
No está de más recordar que tras los retiros de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, esta es la primera convocatoria sin estos cracks colombianos. Con especial mención para James, que durante 15 años fue el baluarte de la selección y el gran referente de las nuevas generaciones.
Adicionalmente, para esta lista también está ausente la estrella de Bayern Múnich, Luis Díaz. El guajiro, por mutuo acuerdo entre el club alemán y la Federación Colombiana de Fútbol, se quedó en tierras teutonas para mejorar sus números en esta temporada, en la que todavía no anota su primer gol.
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Los amistosos de la selección de Colombia en noviembre
Finalmente, el combinado patrio finalizará 2026 con dos encuentros amistosos contra Chile. Primero se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un partido que podría servir como despedida de James Rodríguez, y después harán lo mismo, pero en el estadio Nacional de Santiago de Chile.
Sin duda, este es un momento bisagra para la selección nacional de Colombia que deja atrás las últimas gotas de fútbol de su generación dorada y le da paso a nuevos jugadores que intentarán mantener la competitividad o tal vez dar ese salto de calidad que tanto se le exigió a la Colombia de estos años.
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