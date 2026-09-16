Un apoyo en la búsqueda de su ser querido

 

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Familia denuncia rapto de Hilda Rosa Bayona en Convención (Norte de Santander)

La última vez que la vieron fue en la noche del 8 de septiembre, cuando dos sujetos en moto la interceptaron antes de ingresar a su vivienda y se la llevaron. Nadie se ha comunicado con la familia.

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Redacción Bogotá
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16 de septiembre de 2026 – 01:57 p. m.
Hilda Rosa Bayona está desaparecida desde el 8 de septiembre. Dos sujetos la interceptaron en la entrada de su casa y se la llevaron.
Hilda Rosa Bayona está desaparecida desde el 8 de septiembre. Dos sujetos la interceptaron en la entrada de su casa y se la llevaron.
Foto: Archivo Particular

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La familia de Hilda Rosa Bayona, de 56 años, está desesperada. Desde la noche del 8 de septiembre no saben de su paradero y por eso acuden a la ciudadanía, que pueda tener información que permita establecer dónde y cómo se encuentra. Aunque los indicios apuntan a un rapto, aclaran que a la fecha nadie se ha comunicado con ellos haciendo exigencias de algún tipo. Por esta razón, para ellos, está desaparecida.

De acuerdo con la versión que entregaron a las autoridades, basada en videos de cámaras de seguridad, esta comerciante y líder comunitaria de Convención (Norte de Santander) llegó a su casa a las 8:30 de la noche, ubicada en el barrio El Centro. Cuando se disponía a ingresar, dos sujetos, que se movilizaban en una moto Suzuki azul, la abordaron y se la llevaron.  Ellos serían los responsables del rapto de Hilda Rosa Bayona.

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Reiteran que, desde entonces, la familia no ha recibido ninguna llamada, mensaje o comunicación de personas o grupos que manifiesten tenerla en su poder, ni información que permita conocer su paradero o tener directamente una señal de vida. La familia aclara que no busca señalar a ninguna persona o grupo, ni interferir en las labores de las autoridades. Sencillamente buscan la solidaridad de la ciudadanía para poder dar con el paradero de Hilda.

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“A quienes estén con Hilda les pedimos, con absoluto respeto, que permitan una señal de vida y establezcan comunicación con nuestra familia a través de los números que ella conoce. No buscamos confrontaciones ni señalamientos. Nuestra prioridad absoluta es proteger la vida y la integridad de Hilda y lograr que pueda regresar a casa. Hilda, toda tu familia te espera. Estamos contigo”, expresaron sus familiares.

Por ahora, el caso ya está en manos de las autoridades. El 10 de septiembre reportaron su desaparición ante la Fiscalía en Ocaña (Norte de Santander), donde clasificaron el caso como tentativa de desaparición forzada.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com

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