Desde septiembre habrá incentivos y cobros por consumo eléctrico

El programa de ahorro de energía contará con incentivos y cobros adicionales. Foto: Getty Images - Getty Images

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Desde el martes 1 de septiembre comenzará el programa transitorio de ahorro de energía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), creado ante la llegada del fenómeno de El Niño. La medida tendrá una duración inicial de seis meses y establece incentivos para quienes reduzcan su consumo, pero también un cobro adicional para quienes lo aumenten por encima de determinados límites.

La CREG aclaró que el programa no implica un aumento de la tarifa de energía. Se trata de un cobro adicional temporal que se aplicará únicamente a los kilovatios hora (kWh) consumidos por encima del 110 % de la meta individual de cada usuario.

La meta se calcula con base en el historial de consumo de cada hogar o pequeño negocio durante los últimos doce meses. La regulación busca, de esta manera, que el punto de comparación no sea una cifra igual para todos los usuarios.

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¿Cuándo comenzará el cobro?

El primer ciclo de lectura después del 1 de septiembre será pedagógico. Esto significa que, aunque un usuario supere en más de 10 % su meta, no tendrá que pagar el cobro adicional en esa primera factura.

El consumo de ese periodo sí será contabilizado para el programa. A partir de los ciclos siguientes comenzará a aplicarse el esquema económico.

Por ejemplo, si la meta de un hogar es de 180 kWh, el rango entre 162 y 198 kWh no genera ni cobro adicional ni beneficio. Si el consumo supera los 198 kWh, únicamente los kilovatios hora que excedan ese límite estarán sujetos al cobro.

La CREG también establece que la meta individual nunca podrá ser inferior al consumo mínimo de subsistencia que corresponda al usuario.

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¿Cuánto cobrarán de más?

El cobro adicional dependerá del tipo de usuario. Para los hogares de estratos 1, 2 y 3 se utilizará un porcentaje del 30 % sobre la tarifa regulada; para los estratos 4, 5 y 6 será del 50 %, mientras que para los pequeños negocios será del 70 %.

Estos porcentajes no se aplican sobre toda la factura. Solo sirven para calcular el cobro adicional correspondiente a los kWh que excedan el 110 % de la meta individual.

La tarifa normal del servicio de energía, por tanto, no cambia.

Los recursos tampoco ingresarán al patrimonio de las empresas comercializadoras. Se acumularán en una bolsa correspondiente a cada mercado de comercialización.

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¿Y si ahorra energía?

El programa también contempla un beneficio para quienes reduzcan su consumo mensual en más de 10 % frente a su meta individual.

Ese beneficio no aparecerá inmediatamente en la factura. Al finalizar los seis meses, cada comercializador calculará cuánto recaudó por los cobros adicionales y distribuirá esos recursos entre los usuarios que cumplieron las condiciones para recibirlos.

El monto, por tanto, no está garantizado de antemano. Dependerá de cuánto dinero se recaude en cada mercado y del ahorro reconocido de los usuarios.

Si un hogar tiene una meta de 100 kWh y consume 85 kWh, por ejemplo, ese ahorro podrá ser tenido en cuenta para determinar su beneficio al cierre del programa. Pero no significa que automáticamente recibirá una suma equivalente a los 15 kWh que dejó de consumir.

Si no se generan recursos suficientes en un mercado, tampoco habrá una bolsa de beneficios que repartir.

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¿La meta será igual para todos?

No. Uno de los puntos que la CREG busca aclarar es que la meta será individual.

Para calcularla se tendrá en cuenta el historial de consumo del usuario y las características de su categoría. La regulación contempla, entre otros factores, las diferencias asociadas con el área urbana o rural y el consumo mínimo de subsistencia según la altitud del municipio.

Por eso, la meta de un hogar en Bogotá no se establece simplemente comparándolo con otro ubicado en Santa Marta.

Si un usuario no cuenta con suficiente historial de consumo, la CREG estableció una metodología de referencia para asignarle una meta individual diaria, basada en usuarios de su misma categoría dentro del mercado correspondiente.

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¿Qué pasa con quienes tienen carro eléctrico?

La resolución no establece una excepción específica por el uso de vehículos eléctricos. El programa no determina el cobro según el aparato que consume la energía, sino según el consumo total frente a la meta individual.

Así, un hogar que cargue un vehículo eléctrico en su vivienda tendrá que ajustarse al mismo mecanismo. Si supera el 110 % de su meta en los ciclos sujetos al cobro, los excedentes podrán generar el cobro adicional.

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¿Quiénes están exentos?

No todos los usuarios participarán.

Quedan por fuera, entre otros, hospitales, colegios, organismos de emergencia y seguridad, usuarios con medidor prepago o servicio suspendido y los usuarios regulados ubicados en los municipios que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) identificó oficialmente como afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La excepción resulta especialmente relevante porque el sismo afectó principalmente a Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó, donde continúan las labores de atención y reconstrucción.

También podrán solicitar la exclusión quienes dependan de equipos eléctricos por condiciones médicas. En esos casos deberán informar la situación a su comercializador y acreditar la necesidad correspondiente.

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¿Qué aparecerá en la factura?

La factura tendrá información adicional para que el usuario pueda seguir su desempeño dentro del programa. Allí podrá consultar su meta individual, el consumo registrado, los excedentes sujetos al cobro o el ahorro reconocido y una estimación del ahorro acumulado, entre otros datos.

También podrá conocer qué porcentaje de usuarios de su misma categoría registra un ahorro menor o igual al suyo.

La CREG, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios harán seguimiento al programa, mientras que XM publicará información sobre la evolución del ahorro de energía en el país.

La razón para poner en marcha el esquema es el riesgo que representan las condiciones climáticas sobre la generación hidroeléctrica. Según la CREG, los pronósticos internacionales estiman una probabilidad de hasta 81 % de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, periodo en el que los aportes de agua a los embalses podrían disminuir mientras la demanda de electricidad alcanza niveles elevados.

El programa comenzará el 1 de septiembre y, por ahora, tendrá seis meses de duración. Al finalizar ese periodo, se evaluará si las condiciones climáticas justifican su extensión.

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