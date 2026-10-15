Édgar Chalhoub asume la presidencia de Finagro: qué retos tendrá para financiar al campo

El acceso al crédito es una de las herramientas con las que los productores rurales pueden financiar sus cultivos, invertir en sistemas de riego o recuperarse de pérdidas por eventos climáticos. En ese escenario, Édgar Chalhoub Succar asumió la presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), la entidad pública que canaliza recursos de crédito, garantías e instrumentos de financiación para el campo colombiano.

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La junta directiva designó a Chalhoub en reemplazo de Ricardo Morris Sarmiento, quien ocupaba el cargo como encargado desde agosto de 2026 y continuará como vicepresidente financiero. Entre los retos actuales, el nuevo presidente deberá hacerle frente a los efectos del fenómeno de El Niño y el impulso en los cambios del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.

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Finagro informó que, a septiembre de 2026, había desembolsado más de COP 40,2 billones en crédito de fomento agropecuario a través de bancos y cooperativas, un crecimiento real del 7 % frente al mismo periodo de 2025. La cifra da una medida del alcance de la entidad, aunque no permite establecer por sí sola cuántos productores nuevos accedieron a financiación ni qué proporción de los recursos llegó a pequeños agricultores.

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¿Quién es el nuevo presidente de Finagro?

Chalhoub es administrador financiero y de empresas, tiene un MBA de Inalde Business School, de la Universidad de La Sabana, y cursó estudios de administración con énfasis en negocios internacionales en Florida International University, en Miami.

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Su experiencia profesional se concentra en la agroindustria exportadora. Durante más de dos décadas dirigió empresas del sector en Colombia, Ecuador y Panamá. Fue presidente ejecutivo de Banasan durante más de diez años y, antes de llegar a Finagro, se desempeñaba como CEO de South American Fruits.

Según la entidad, desde esos cargos lideró procesos de estructuración financiera con la banca, además de la expansión de los negocios. Su trayectoria está vinculada a empresas agroexportadoras; el reto en Finagro será llevar esa experiencia a una institución cuyo alcance incluye productores y actividades con necesidades de financiación muy distintas.

“Finagro tiene que ser el motor financiero de un campo que produce más y mejor. Trabajaremos con bancos, cooperativas, gremios para acelerar la inclusión financiera, la rebancarización, la transformación productiva y el crecimiento de la agroindustria”, afirmó el nuevo presidente.

Chalhoub también planteó como objetivo promover crédito de fomento de largo plazo que se ajuste a los ciclos productivos de las distintas cadenas agropecuarias. Esa adaptación importa porque los tiempos de inversión y recuperación del dinero no son iguales para todas las actividades rurales.

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Crédito agropecuario ante los riesgos climáticos

Entre las prioridades anunciadas por el nuevo presidente están simplificar el acceso al crédito, fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), ampliar las líneas de financiación de largo plazo y diseñar instrumentos más flexibles para las necesidades productivas del campo. El comunicado no precisa, sin embargo, cuándo se implementarían esos cambios, cuánto costarían ni qué productores serían los primeros beneficiados.

La gestión del riesgo climático será otro desafío. En junio, el Ministerio de Agricultura habilitó más de COP 14.200 millones para apoyar inversiones en infraestructura hídrica mediante el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos, administrado por Finagro. El mecanismo reconoce una parte del saldo de los créditos destinados a inversiones como sistemas de riego, reservorios y equipos para captar y conducir agua.

En ese programa, el incentivo cubría el 40 % del saldo del crédito, con un límite máximo por beneficiario. Su propósito era estimular inversiones que ayudaran a reducir la vulnerabilidad de las actividades agropecuarias ante excesos o déficits de agua. Ese antecedente ilustra el papel que puede cumplir Finagro para impulsar inversiones preventivas, aunque no implica que el programa conserve las mismas condiciones o recursos bajo la nueva administración.

La entidad también participa en la financiación de la recuperación productiva después de emergencias. En febrero, ante las afectaciones por las lluvias y las inundaciones, el sector habilitó medidas de refinanciación y prórrogas para determinados créditos agropecuarios, una función distinta de financiar nuevas inversiones, pues permite aliviar temporalmente las obligaciones de productores cuya capacidad de pago se deteriora por eventos que afectan sus cultivos o animales.

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