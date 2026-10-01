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"El emprendedor colombiano siempre ha buscado atacar esos nichos de personas desatendidas"

No solo se trata solo de identificar oportunidades sino se hacer la tarea para crear productos que satisfagan esas necesidades. De eso habla el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, en esta conversación con El Espectador.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
Gabriel Santos, presidente Ejecutivo de Colombia Fintech.
Gabriel Santos, presidente Ejecutivo de Colombia Fintech.

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"En Colombia vemos compañías naciendo de manera recurrente con negocios innovadores", dice el presidente Ejecutivo de Colombia Fintech, Gabriel Santos, el gremio que reúne a todos los actores de base tecnológica que están operando en un sistema financiero que antes controlaban los mismo bancos de siempre. Ahora, esas compañías que hace una década no existían, han abierto el camino en la forma en la que los colombianos hacen sus transacciones, verifican sus datos, compran y venden por internet, solicitan un crédito, adquieren un carro o las…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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