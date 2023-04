Menta, la startup que puede convertir a su emprendimiento en una fintech

Viriginia Folgueiro es la cofundadora de Menta. Foto: Cortesía

En uno der esos mensajes de chat nos contaron sobre esta compañía que nació en el 2021: “En octubre tuvieron una segunda inversión de capital destacable en Sillicon Valley y este año comenzaron operaciones en Colombia con clientes”. Les pedí que se definieran en pocas palabras: “Ayudamos a las compañías a que puedan convertirse en fintech, es decir, ser empresas de base tecnológica que ofrezcan su propia solución de cobros y otros servicios financieros para sus comercios”. Entonces el enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a Virginia Folgueiro, cofundadora y CEO de Menta, y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años, estudié Administración de Empresas, hice posgrados en Finanzas y Marketing.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Soy founder por segunda vez, previamente creé un eCommerce relacionado a la economía circular. Fui una de las primeras empleadas de Google Argentina, en donde ayudé a escalar la compañía en todos los países de América Latina.

Desde mi lugar de Head of Merchants de Naranja X, surgió la idea de Menta, porque fue una pesadilla para nosotros lanzar una solución de cobros para toda la red de comercios de naranja. Analizamos hacer el desarrollo inhouse, pero era prácticamente imposible, implicaba dos años de trabajo, contratar un ejército de developers, un presupuesto muy alto, pasar por largos y complejos procesos de homologación y certificaciones, lo que desenfoca además a la compañía de su core.

La solución fue contratar a una empresa que brindara soluciones de cobro marca blanca, cuando en América Latina solo una lo hacía. Nosotros los contratamos y tuvimos una experiencia muy negativa, la misma que tenían sus otros clientes. A raíz de esta experiencia, nace Menta para brindar una solución muy superadora a lo que existe hoy en el mercado. Venimos a ofrecer a cualquier empresa la posibilidad de que se convierta en una fintech, ofreciendo soluciones financieras a su red de comercios y puntos de venta, de forma simple y rápida. Al embeber servicios financieros las empresas y sus comercios aumentan sus ingresos y se genera un crecimiento exponencial.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En Google me di cuenta todo lo que la tecnología podía lograr, la escalabilidad que posibilita la tecnología y que te permite llegar a cualquier persona y empresa en cualquier lugar del mundo. Estando ahí, además, me di cuenta de que me gustaba crear de cero.

Siempre me interesó mucho la unión de las finanzas con la tecnología, fintech, y por eso cuando se lanzó Naranja X, un amigo, Gastón Irigoyen, empezó como CEO y me dijo si quería formar parte, manejando la parte de comercios.

En el momento en que quisimos lanzar la solución de cobros y ver que era imposible hacerlo inhouse, me di cuenta de la necesidad de que exista una compañía que pudiera ofrecer una solución de cobro marca blanca y otros servicios financieros que las empresas puedan embeber fácilmente en su ecosistema.

Sentí que podía agregar mucho valor y resolver una gran necesidad de las empresas B2B desarrollando esta solución. Por lo que dejé Naranja X y empecé a buscar personas con las que construir la compañía porque hacerlo solo es muy difícil. Hay que remarla mucho, hay muchas trabas en el camino, es complicado y es bueno poder apoyarse y construirlo con alguien más para apoyarse en los momentos tanto negativos como positivos. Así, todo fluyó. Los conocí a Ale Quirno y Santi Lorenzo y todo fluyó, se sumó Nico Bellanti, que es clave en el desarrollo de la compañía; Pablo Minieri, Juanma Scarso y empezamos a armar el equipo y crear Menta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fuimos a buscar inversión, era difícil solo con la idea, teníamos una presentación mala, no teníamos una estrategia clara. Pero a medida que nos íbamos juntando con inversores fuimos evolucionando en el pitch y la estrategia. Con perseverancia y trabajo todo se puede lograr. Fuimos para adelante juntándonos con muchos fondos de Venture Capital hasta que uno de los fondos más grandes de Silicon Valley, Pear VC, y a partir de ahí muchos fondos más quisieron participar, logramos una inversión 3 veces mayor a la que estábamos buscando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Menta llegamos a romper el status quo, porque estamos creando una solución con una tecnología que no está en el mercado. Nosotros lo que permitimos es que en unos pocos días cualquier compañía pueda ofrecer su propia solución de cobros y servicios financieros.

Tenemos una solución que es fácil de implementar, que se adapta a cualquier dispositivo y se adapta a las necesidades de cada cliente; cada compañía puede seleccionar los módulos que necesita en lugar de recibir una solución cerrada o enlatada, igual para todos. Y con una sola integración pueden operar en todos los países de América Latina.

Además tenemos un ecosistema de servicios de valor agregado (como BNPL, lending, programas de loyalty, inversiones, etc.), que se pueden incorporar al datáfono, lo que hace que la experiencia en el punto de venta sea mucho más rica y agregue más valor tanto para el comercio como para el consumidor final.

Tenemos un “network effect”, por lo que nuestros clientes pueden integrar sus servicios a nuestras plataformas y de esta forma expandir sus servicios a toda la red de comercios que acceden a través de Menta. Desde que comencé quería hacer algo con mucho impacto a nivel mundial y la forma de hacer este impacto real es a través de la tecnología.

6. ¿Soy feliz?

Es una pregunta demasiado amplia, pero puedo decir que desde el punto de vista profesional, estoy yendo hacia donde quiero, con una idea que no tiene techo y con la que queremos revolucionar el mundo. Es un sueño hecho realidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Mi idea no es vender la empresa, sino construir la plataforma tecnológica más poderosa para compañías B2B a nivel global, donde se incluyan todos los servicios y productos que necesitan las compañías B2B y sus comercios para crecer, desarrollarse, tener más ventas, ser más eficientes.

Nuestra misión es lograr el desarrollo tecnológico de todos los comercios de América Latina y del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Empoderando a todas las compañías B2B para que puedan ofrecerle a sus comercios todos los servicios financieros que estos necesitan para crecer.

Me imagino construyendo eso nosotros, porque tenemos una visión clara de adonde queremos llegar y lo que queremos lograr, quizás si alguna compañía la comprara no continuaría con nuestra visión y lo que más queremos es generar un impacto en el mundo y que los comercios accedan a la tecnología que necesitan para crecer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tal vez fue más duro estar dentro de una empresa y querer hacer productos con impacto y no lograrlo por trabas burocráticas o porque no existan los proveedores que estén a la altura de lo que los clientes necesitan. En cuanto a emprender, Menta es mi segunda startup, claro que es dífícil, pero tenemos una idea muy clara de a dónde queremos llegar, eso hace que las dificultades las podamos superar en equipo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

A nivel profesional, lo estoy cumpliendo, estamos en un camino de crecimiento en el que queremos que empresas de verticales como retail, banca, fintech, bigtechs, den el paso adelante, vivan en carne propia lo que significa sacar a la calle una solución de pagos en tiempo récord, sin fricciones, y con un modelo de negocio insuperable y de esta forma aumenten exponencialmente sus ingresos y fidelicen a su red de comercios.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

No tenemos techo en nuestros sueños y aspiraciones para Menta, queremos luego de consolidarnos en Latinoamérica como líderes, llegar a otros continentes con nuestra propuesta que es realmente única.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que una característica nuestra es la escalabilidad. Nos queremos posicionar en los países en los que estamos, y ¿cómo vamos a crecer?: desarrollamos nuestro propio equipo de business development, hay una persona en cada país que está orientado en adquirir clientes y que usen la solución de Menta, asegurando la mejor experiencia posible. Entonces principalmente a través de este equipo, logramos la adquisición de nuevos clientes.

Después, es clave mostrar casos de éxito y el valor que puede dar Menta en todas las compañías que incorporan nuestros servicios. Y luego seguir expandiéndonos en el resto de los países de la región, con equipos comerciales en estos países, presencia en prensa y en eventos clave donde están nuestros potenciales clientes, y publicidad orientada a nuestro target.

La tecnología creada por Menta es revolucionaria porque permite escalabilidad, ya que los clientes con una sola integración pueden embeber todos los servicios financieros que necesitan y operar en todos los países que quieran. Y a su vez se adapta a cualquier medio que permita capturar transacciones en el punto de venta.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento no estamos buscando fondeo, ya que venimos de cerrar una ronda semilla de 6 millones de dólares en octubre del año pasado. De modo que el objetivo 2023 está 100% enfocado en la expansión de nuestra solución y en sumar clientes.

Para la inversión semilla, fuimos muy cuidadosos al seleccionar a los inversores y logramos que los top investors de Silicon Valley invirtieran en nuestra empresa, entre ellos Base10 que lideró la ronda semilla. También contamos con fondos como Pear VC, Matterscale y Gilgamesh.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tratar de generar cambios de impacto dentro de una corporación donde lo burocrático le gane a la flexibilidad y la aceleración que necesita una empresa hoy para crecer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La verdad que nadie particular, sino lo que busco siempre es dar lo mejor de mí porque cada persona tiene capacidades, virtudes, defectos diferentes entonces es ver más introspección para ver que tengo yo para dar y cómo puedo poner eso al servicio de Menta y del mundo para generar un impacto. Es buscar desde adentro mío qué puedo dar.

Google es una empresa referente, Mercado Libre más local/regional. Lo que veo que tienen en común es que no se conforman, no paran de crecer. Google es el buscador más grande a nivel mundial y a pesar de eso siguió desarrollando nuevos productos que agregan muchísimo valor.

Lo mismo con Mercado Libre, a pesar de que es el marketplace más importante de la región sigue generando constantemente nuevas unidades de negocios, nuevas soluciones, no se queda con lo que ya le genera ‘revenue’, con la vaca lechera, sino que está constantemente buscando superarse.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso forma parte de ser humano, pero más que fracasos las llamaría situaciones en las que no logré los resultados esperados, de esas tuve miles. Lo importante es aprender de todo eso, que de hecho es cuando más se crece y de donde se sacan los aprendizajes más ricos. Una de mis características principales es la perseverancia, a pesar de los errores y caídas, sigo para adelante, hago todo lo posible por hacer realidad mi visión superando las trabas que puedan surgir, porque a largo plazo, si uno tiene una mirada clara de a dónde quiere llegar, es indefectible que el camino nos conduzca a ese destino.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Un ejemplo es la dinner de los founders, donde hay emprendedores de startups de distintas industrias, nos juntamos una vez por mes, compartimos frustraciones, éxitos, recomendaciones, siempre rescatamos algo. Nos ayudamos mutuamente, compartimos contactos. Otra comunidad es formar parte de la red de Endeavor, donde hay varios encuentros muy valiosos con personas que fundaron las empresas más grandes de America Latina hasta otros fundadores que están creando empresas que agregan muchísimo valor y son brillantes. Sirve muchísimo formar parte de este ecosistema porque te ayudan a conseguir cosas, aprender desde la experiencia con consejos. Es un dar y recibir constante. También formo parte de Latitud, una comunidad de emprendedores muy importante en toda América.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Así lo siento, que estamos acá para cambiar las reglas de juego de los pagos digitales a nivel global, de manera que sí, creo que nos trasciende y que tendrá impacto en el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico de toda la población a nivel mundial.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Menta va a ser la plataforma tecnológica para compañías B2B líder a nivel mundial, que les permita a estas compañías ofrecer sus propios servicios de pagos y financieros adaptados a sus necesidades y las de sus comercios. Me veo transformando el mundo, la realidad de las compañías y comercios a nivel mundial. Son el motor de la economía, si ellos crecen crece toda la población. Creo que vamos a generar un impacto grande en todo el mundo.

19. ¿Qué papel jugaron tu familia y amigos en este camino emprendedor?

Siempre me apoyaron porque vieron mis ganas de hacerlo y mi motivación, y que podía tener la capacidad para llevarlo adelante. Siempre tuve apoyo de mi familia y mis amigos, que me acompañaron en cada momento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me han pedido y he acompañado a emprendedores, esto me gusta para devolver todo lo que me dieron. Cuando estaba arrancando muchas personas que habían emprendido me ayudaron sin pedir nada a cambio. Quiero ayudar a que otros se animen a aprender porque nada es imposible, todo lo que queremos se puede hacer. Si querés hacerlo vas a poder. Aconsejo desde mis experiencias, errores y aciertos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es quien logró crear lo que tenemos hoy, sin un equipo nada pudiéramos haber hecho, son todos brillantes, personas fuera de seria y con ganas de generar un cambio. Somos todos dueños de Menta, todos tenemos participación y damos todo de nosotros, es por eso que pudimos construir la solución en tiempo record agregando mucho valor a nuestros clientes.

El talento lo sumamos por contactos, en base a nuestra experiencia, gente que conocemos y aquellos que resaltan son a quienes contactamos. Lo que buscamos es que tengan experiencia, que conozcan la industria de pagos, que tengan experiencia en el área, pero nos interesa especialmente compartir los mismos valores.

Proactividad: Menta puede lograr lo que sea, depende de nosotros, no hay nadie ni nada que nos frene.

Ownership y responsabilidad de que estas cosas sucedan y que se cumplan los objetivos del equipo y de Menta en general. Porque nosotros tenemos libertad absoluta, cada uno puede trabajar de donde quiera, cuando quiera, tomarse las vacaciones que quiera, no hay ningún tipo de estructura en ese sentido, mientras se cumplan los objetivos.

Trabajar como equipo, generar un feedback continuo porque promovemos que todos crezcamos en Menta y demos todo, nos digamos las cosas de frente y con empatía porque el feedback es un regalo que nos ayuda a crecer.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La perseverancia. Está bueno porque para emprender es fundamental, y por más que me digan que no mil veces, sigo para adelante, me caigo y me levanto y no paro hasta conseguir los objetivos. Doy todo para lograrlo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Aprendí que nada se puede lograr solo, que solo se puede ir más rápido pero en equipo se va más lejos y es como realmente se puede generar impacto. Aprendí que es importante que se sumen al equipo personas que compartan los mismos valores, la perseverancia, proactividad, ownership para poder delegar y tener confianza entre todos porque sabemos que el otro es muy capaz y va a ser las cosas con excelencia y compromiso. Aprendí que pueden haber muchas frustraciones y factores internos y externos que nos traben, pero que no hay nada imposible de destrabar y de lograr. Aprendí que es importante disfrutar el camino porque esto nunca termina, siempre se puede crecer e ir por más, por lo que lo que realmente importa es aprovechar y dar todo de nosotros cada minuto y en cada cosa que hacemos.

