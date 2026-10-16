 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La mujer que apostó por formalizar a las trabajadoras domésticas ya factura USD 4 millones

Se llama Salua García Fakih y junto a su equipo de 80 personas ha logrado con Symplifica que 60 mil colombianas reciban todos los pagos de ley por su labor.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
Salua García Fakih, CEO de Symplifica.
Salua García Fakih, CEO de Symplifica.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Justo hace diez años Salua García Fakih, en medio del equipo de InQlab -una incubadora de negocios digitales-, se puso la camiseta para liderar un emprendimiento capaz de visivilizar a las señoras que van un día a la semana a hacer oficio en las casas, a los señores que prestan su tiempo como conductores o a los que laboran en las fincas, para que sus empleadores los sacaran de la informalidad y les pagaran su salario con todas las de la ley, como dicen: salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos profesionales. No solo lo ha…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Edutech

Emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

Fintech

Premium EE

Salua García Fakih

Startup

Symplifica

trabajadoras domésticas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido