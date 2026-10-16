La mujer que apostó por formalizar a las trabajadoras domésticas ya factura USD 4 millones

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Justo hace diez años Salua García Fakih, en medio del equipo de InQlab -una incubadora de negocios digitales-, se puso la camiseta para liderar un emprendimiento capaz de visivilizar a las señoras que van un día a la semana a hacer oficio en las casas, a los señores que prestan su tiempo como conductores o a los que laboran en las fincas, para que sus empleadores los sacaran de la informalidad y les pagaran su salario con todas las de la ley, como dicen: salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos profesionales. No solo lo ha logrado sino que acaba de anunciar una herramienta basada en Inteligencia Artificial que le ayuda a los pequeños negocios, como la pandería del barrio, a redactar el contrato del nuevo panadero, distribuir los turnos de las horas extra, liquidarlas y hasta pagarlas. Esta es su historia, contada por ella misma en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, donde explica cómo pudieron llegar a que el negocio diera utilidades, qué pasó con México, en donde estaban operando; y qué ha significado cambiar las condiciones laborales de más de 60.000 personas en Colombia.
Emprendedora, mamá, talentosa, es reconocida en la escena tecnológica y del ecosistema emprendedor colombiano. Ella es Salua García Fakih, la mujer detrás de Symplifica, la empresa que fundó hace ya diez años para cambiar las condiciones laborales de muchas personas en Colombia. Pero no voy a ser yo quien va a contar esa historia. Bienvenida a este espacio de El Espectador.
Mil gracias Edwin por la invitación y por habernos seguido estos diez años de historia.
Sí, sí, lo hicimos ya en un par de ocasiones. Entonces creo que aquí hay una historia buena. Su historia le permite a mucha gente entender que sí se pueden hacer cosas grandes en Colombia. Comencemos: ¿Qué es Symplifica y cómo nació?
Symplifica nació en 2016. Lo que nosotros identificamos fue que los hogares tenían que contratar legalmente a sus trabajadoras, es decir, niñeras, conductores, empleados de finca, empleadas domésticas, y no tenían ni idea cómo hacerlo. Era complicado. Había que afiliar a cuatro entidades, liquidar la Pila, entonces, en ese momento en InQlab, una incubadora de negocios digitales, dijimos: bueno, ¿qué tal si hacemos una solución con tecnología para que los hogares cumplan la ley y al tiempo hacemos un impacto social en la vida de las trabajadoras? Realmente eso nació como medio un acto de fe, porque nosotros dijimos: esto va a ser sencillo.
Cuando empezamos a montarlo nos dimos cuenta que enfrentarse al sistema de seguridad social era súper complicado. Todo era manual, hace diez años hacíamos formularios a mano y digamos que ahí empezamos a entender: ¿La gente si quiere hacerlo o no? Empezamos a hacer campañas y resulta que sí, muchos hogares dijeron: oiga, yo no sabía, no tenía ni idea que esto hay que hacerlo formal, lo quiero hacer y con Symplifica ya hemos logrado formalizar a más de 60.000 trabajadoras en esos diez años.
Piensen en una cosa y es que de pronto una señora llega a hacer el aseo a su casa porque uno no puede. Les voy a hablar de mi caso personal. En mi casa somos mi esposa y yo. Ambos trabajamos, tenemos dos hijas y a veces no nos queda tiempo ni siquiera para hacer la comida. Entonces uno contrata a alguien para que vaya a hacer el aseo y lo que ellos hicieron en Symplifica fue formalizar ese proceso, porque es que uno tiene que pagar los parafiscales a esa persona y regularmente en Colombia la informalidad es tan alta, superior al 50%, que la gente no lo hace.
Mira, la informalidad es altísima, pero en el servicio doméstico es peor. Es decir, en el total de Colombia es el 50% y en el servicio del hogar es el 80%. Cuando nosotros empezamos nos decían: nadie va a comprar eso, somos latinos. Nosotros en ese momento fuimos muy disruptivos porque no proveíamos el personal, sino que era: mira, tú sigues siendo el empleador, nosotros somos puente con tecnología, facilidad, pero no te quitamos el rol. Entonces nadie entendía al principio realmente qué era lo que hacía Symplifica.
Selección del editor: La médica que creó un dispositivo de USD 30 y está mejorando la calidad de vida de pacientes
Cuando les conté ayer en la redacción de El Espectador que la venía a entrevistar, mi compañera editora internacional, dijo: "Yo amo Symplifica, me cambió la vida, me soluciona la vida". Otra amiga que también es periodista y se llama Juanita Kremer, me ha hablado muy bien de Symplifica. Cuéntenos un caso práctico: ¿Cómo se conecta una persona con ustedes? Una persona que hace el aseo. ¿O cómo se conecta a una persona que necesita contratar ese servicio?
Normalmente se conectan los hogares, es decir, el empleador. Entonces, digamos, una persona que tiene una empleada doméstica que va un día a la semana, no la tiene formal. La persona entra a Symplifica.com, la primera con y, en ese momento puede hacer su registro o puede acceder a una asesoría con uno de nuestros asesores para que le orienten en cómo hacerlo.
Cuando hablamos de empleados de por días -y pongo este ejemplo porque es donde hay más desconocimiento-, uno puede afiliarlos así estén en el Sisben, o si son beneficiarios en salud sin perder esa condición y va a salir muy económico. Entonces un día a la semana yo le tengo que proveer caja de compensación, pensión y ARL, un contrato laboral escrito, y todo eso lo hacemos nosotros, entonces tú haces tu registro, pones tus datos, los de tu trabajadora, luego subes dos documentos, cédula y RUT, y ahí ya nosotros vamos y afiliamos, y el pago es automático, es decir, tú inscribes una cuenta de ahorros o tarjeta de crédito y ahí nosotros descontamos la seguridad social mensual, automáticamente, y la pagamos, y si tú quieres también el salario mensual o quincenal.
Ya ahí eres cliente y tienes tu aplicación donde, ah, la empleada se incapacitó, lo reportas. Se enfermó. Llega el momento de la prima, te decimos cuánto de cesantías y, además, como por si fuera poco, le damos a la trabajadora su propia aplicación donde tiene un acceso a beneficios adicionales. Entonces les damos salud mental sin costo, educación financiera, adelantos de nómina, porque lo que nosotros vemos en Symplifica es que la seguridad social es como inclusión laboral, que es como lo mínimo para tener una dignidad laboral, pero no necesariamente te cambia la vida.
Y lo que nosotros queremos es impactar la calidad de vida y por eso nuestra visión es de, además, dar "perks" (beneficios), que obviamente un hogar no daría nunca por su cuenta, pero nosotros teniendo nuestra comunidad ya los podemos negociar y así también impactar la vida de las trabajadoras.
Todo comenzó buscando una solución a una necesidad que es como nacen los emprendimientos por oportunidad y no por necesidad, creo yo. Y encontraron la oportunidad, la identificaron y como es un laboratorio buscando innovación y buscando soluciones, la encontraron. Pero yo tengo una duda y es: habló de beneficios adicionales que no nacieron con ese primer paso que dieron hace diez años. ¿Qué ha pasado más allá de encontrar esa primera solución?
Es muy valioso lo que mencionas. Symplifica nace identificando un problema. Hacemos esta solución tecnológica y luego era: venda. Demuestre que esto sí lo compran. Ahí empezamos a hacer como diferentes acciones y lo primero era conquistar al hogar. Lo que nos dimos cuenta es que si el empleador tiene la voluntad de contratar formal, la trabajadora se motiva porque ella tiene mucho desconocimiento. Normalmente en este sector dicen: ¿pero ser formal para qué? Solo me descuentan un dinero.
Selección del editor: El emprendedor que protege su información digital en medio de la IA y las supercomputadoras
Mejor págueme a mi todo…
Mejor págueme a mí todo, sí. O hay gente que nos dice: Salua, yo siempre he querido, pero ella no quiere. Yo le digo: tu responsabilidad es enseñarle, porque realmente el riesgo también es muy grande para uno. Entonces en ese momento los primeros años empezamos así como tenemos que lograr vender, logramos unos hitos importantes y cuando llegó la pandemia hicimos una alianza con una fundación para darle un bono de mercado a todas las trabajadoras que teníamos en ese momento, y fue ahí que nos dimos cuenta el poder de la comunidad, de que ya al tener una gran cantidad de trabajadoras podíamos no solo en ese momento dar ese beneficio, sino ser un canal de otros beneficios. Para una trabajadora de un hogar es imposible ir a sacar un adelanto de nómina o darle un curso de educación financiera. Ahorita hasta hicimos un curso de inteligencia artificial para las trabajadoras. Pero entonces digamos que ya nosotros teniendo una comunidad, sí podemos negociar mejores tarifas.
Claro…
Acceso a descuentos de bienestar, de familia, educación, y digamos que eso fue ya después cuando tuvimos una base interesante de trabajadoras que nos permitía ir a negociar. Pero la puerta de entrada realmente es el empleador. Somos nosotros, los empleadores, los que hacemos que esto suceda.
¿Cuánto tarda el proceso? ¿Cuánto me tardo yo en entrar a inscribir todos mis datos, los de la persona que hace el aseo en mi casa o quienes tienen un conductor o algún tipo de estos servicios? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cuánto en últimas tengo que pagar? Porque uno creería que las señoras que van a las casas tienen una tarifa, digamos, establecida. Pero, ¿cuánto pagaría uno a Symplifica? ¿Y cómo les pagan a ellas?
Si tú tienes toda la información, puede ser el mismo día, quedar todo registrado, pero la afiliación toma un par de días después. Entonces, si hoy tú haces todo el registro en cuatro días mínimo, empieza el contrato en Symplifica. ¿Por qué? Porque vamos a cuatro entidades, validamos la información y demás. ¿Qué es difícil de nuestra venta y es un reto? Que nosotros necesitamos cédula de empleador, cédula de trabajadora y el RUT legibles, y eso pues a veces es complicado porque nos mandan la foto cortada, borrosa. Eso hace que volvamos al cliente, necesitamos legible el documento, y no es capricho nuestro, es porque las entidades de seguridad social así lo solicitan. Entonces, si tú tienes toda la información, es muy rápido, pero muchas veces el empleador tiene una parte, luego completa con la trabajadora, eso puede tomarte dos días.
Luego de eso nosotros afiliamos y tú a los cuatro días de eso ya empiezas a ser cliente nuestro. ¿Cuánto te cuesta? Nosotros no somos un porcentaje, sino un "flat fee" (Tarifa plena). Es decir, si tú le pagas a la trabajadora 3 millones o el mínimo, te cuesta exactamente lo mismo usar Symplifica. Pagas un dinero por la afiliación, que es una única vez, que es toda esta gestión inicial, y luego una mensualidad que en promedio está en COP 50.000. Es decir, si es de por días cuesta menos y si es de tiempo completo cuesta un poco más.
Entendido. Y la recompra… ¿Qué tanto la gente recompra, por ejemplo, en personas que van una vez a la semana?
Mucho. Este trabajo tiene una rotación, entonces a veces tienes una trabajadora y a los seis meses la retiras o ella te renuncia. La gente, los hogares vuelven a Symplifica, digamos que eso es lo que nos ha permitido ser una empresa ya hoy sólida y rentable. Y es que la gente que usa el servicio vuelve con su nueva trabajadora o su nuevo trabajador, porque realmente sí le resuelve ahorro de tiempo, dinero, demandas.
Ahorita, además, estamos lanzando un seguro por si te demandan, Symplifica te cubre gastos hasta tres años después de la relación laboral. Es un "add on", o sea, pagas un dinero extra por hacerlo. Pero entonces lo que nosotros tratamos es de ofrecer obviamente un valor agregado. No es lo mismo hacerlo con Symplifica que hacerlo directamente. Y eso pues se siente nuestro acompañamiento, asesoría. Entonces la gente sí realmente es muy leal a nuestra solución.
Eso está interesante. ¿Cómo está el negocio, cómo están las cifras del negocio? Dijo: "Ya somos rentables" y eso también es interesante porque no muchos de los negocios nacientes, emprendimientos, startups que están escalando, incluso no logran ser rentables. ¿Cómo es eso? ¿Qué números tienen hoy?
Nosotros este año vamos a terminar con una facturación de casi 4 millones de dólares. Por nuestra plataforma pasa mucho dinero porque nosotros recaudamos seguridad social y salario, pero digamos, ese es nuestro ingreso. Nosotros en 2024 decidimos ser rentables y eso nos llevó a cerrar México, revisar todo cómo lo hacíamos, nuestra operación, nuestra inversión en marketing y logramos en agosto 2024 ser rentables.
Entonces ya tenemos un año y medio de rentabilidad y eso, pues para mí como CEO, fue un gran ejercicio de aprendizaje, de liderazgo, de revisar realmente, pues digo yo, como la forma en que los papás de uno hacían empresa, ¿no? Entonces dejar de quemar dinero también fue un paso importante para mí, para nosotros como compañía. ¿Y eso a qué nos llevó? Nosotros desarrollamos una nueva línea de negocios y lo desarrollamos con un préstamo. Ya no fuimos a buscar inversión porque ya al tener números negros nos podíamos endeudar y ya nos prestaban, porque antes no nos prestaban.
Números negros son utilidades...
Exacto, sí. Entonces digamos que eso ya nos permitió poder hacer este proyecto sin inversión, para realmente si hacemos otra ronda de inversión ya va a ser para una escala, para un plan muy específico, pero ya no es para subsistir, lo cual es realmente una tranquilidad. Y también es que el mercado respondió muy bien a nuestra solución.
Para leer: Merco 2026: las empresas que más escalaron y las que salieron del top 200
Eso es interesante porque lo que quiere decir Salua para la audiencia que no es tan técnica, es que antes conseguían dinero para invertir en el crecimiento de la empresa, pero no daban utilidad. Identificaron que probablemente, si lo entendí bien, ese no era el camino, sino que había que concentrarse en el mercado colombiano y hacer que la venta, pagando todos los costos y los gastos, realmente les diera utilidad. Y en ese instante la empresa se vuelve rentable…
Tal cual.
Y cuando la empresa se vuelve rentable, se vuelve atractiva para los bancos, que son los que regularmente no le prestan plata al emprendedor cuando está en fase de crecimiento. ¿Lo dije bien?
Lo dijiste muy bien. Y es que también para la gente que no sabe, uno no ve los titulares: Tal empresa levantó 80 millones de dólares, y eso no es un regalo. Uno lo que hace es vender un pedazo de su compañía.
Está entregando.
Claro, y además ya se te vuelve pues un gobierno corporativo, una junta pues más sofisticada, donde tienes que dar, rendir cuentas, dar crecimiento, lo cual es muy bueno. O sea, yo no, para nada estoy en contra de eso. Hacer tecnología antes de la IA era mucho más caro. Claro, y realmente nosotros no hubiéramos podido llegar a donde estamos si no hubiéramos tenido nuestras rondas de inversión. Y no lo descartamos a futuro.
¿Cuántas tuvieron, Salua?
Tres. Tres rondas. Nosotros logramos levantar 7 millones de dólares en toda nuestra historia. Pero también estuvo muy bien que en el momento que se subieron las tasas de interés, y todo coincidió, decir: bueno, Symplifica puede ser rentable, hagámoslo. Y pues eso también es una experiencia. Cuando yo hablo con otros founders es como: uff, qué envidia!
Claro. Y también hubo un momento en el que los inversionistas estaban con mucho dinero sobre la mesa. Entonces también era un proceso normal que los emprendedores salieran a buscar en rondas de inversión de todos sus tipos porque también los inversionistas estaban buscando en dónde poner su plata. Háblenos de la noticia. Acaban de lanzar un producto con IA, ¿cómo están cambiando o avanzando en el modelo total?
Nosotros empezamos a pensar: ¿Cuáles son las vías de crecimiento? Para Symplifica en este momento y con esta experiencia de seguridad social y de todo lo que hemos hecho estos diez años, ¿qué podemos hacer y que podemos ofrecer? Y nos dimos cuenta que los emprendedores, emprendedoras, empresarios más pequeños tienen una necesidad de contratar formal, de ser asesorados, pero no tienen un departamento de recursos humanos.
Sí, exacto.
Entonces hay soluciones en el mercado que son muy buenas, pero están más pensadas para que alguien de la empresa se encargue. Nosotros creamos Sali, que es el asistente de nómina y seguridad social para los negocios, con inteligencia artificial, que lo que hace es que le ayuda a ese emprendedor empresario a contratar formalmente, a diseñar los contratos, a pagar la seguridad social, y más adelante también les vamos a ofrecer beneficios adicionales.
¿Qué quiere decir con IA? Y es que uno entra a Sali, tiene un ayudante permanente y uno le dice: quiero contratar a Edwin como panadero. Primero te hace todo el tema para la seguridad social, luego te dice: Ah, panadero, este es el contrato sugerido; y te dice qué funciones les quieres agregar según lo que tú pones, según el SIU que registras y te vamos haciendo una hiperpersonalización según tu sector. Pero adicionalmente es una IA entrenada con nuestra experiencia. Entonces no te va a decir cosas fuera de la ley, que la hemos probado en Chat GPT y otras, que le decimos hágame un contrato que tenga 20 horas al día, no sé qué, y te lo hace porque a veces la IA es muy complaciente, digamos, a lo que uno quiere.
Selección del editor: "Somos los empresarios los que tenemos la responsabilidad de sacar este país al otro lado"
Demasiado…
Nuestro modelo es entrenado por nosotros, entonces te garantiza que todo va bien y tiene cosas que hemos identificado, como por ejemplo si eres un restaurante, te ayuda a armar los turnos para todo el tema de horas extras y eso es una funcionalidad súper útil porque a veces tú le programas en una franquicia de un Subway o lo que sea, unos turnos todo el mes y aquí ya los puedes dejar programados.
Se calcula las horas extras, te liquida la nómina, entonces realmente estás como la novedad, Sali, que es de Symplifica, con toda la experiencia que tenemos y ahora lo que queremos también es ayudar a estos negocios a que hagan las cosas bien.
Les doy un dato: más del 91 o 92% de la contratación formal en Colombia la hacen las pequeñas y medianas empresas, incluso las micropymes, que entiendo un poco, es el foco de lo que le están apuntando en Symplifica ahora con este modelo de inteligencia artificial, ¿cierto?
Sí, así es.
Arrancaron con lo que los gringos dirían el B2C o el negocio al consumidor.
Así es.
Y ahora está moviéndose al B2B, que es el negocio a negocio. Qué curioso. O sea, muchas empresas lo hacen al contrario.
Total. Yo creo que siempre, todo lo hicimos desde lo más difícil porque dijimos…
Todo lo hicieron al contrario….
Hacemos con hogares y los hogares no tenían ni idea de esto y nos tocó asesorar cada hogar. Pero realmente este B2B es el más parecido al B2C, porque realmente son estos nuevos empresarios, son estos nuevos negocios que están comprando sus a sus proveedores, haciendo el material y además tienen que contratar. Entonces, realmente nuestra experiencia, que no es solo en calcular la nómina, sino en asesorarte y orientarte, irradiaba muy bien en este segmento. Ya tenemos 200 pioneros usándolo así.
Ah, ¿sí?
Así que no partimos de cero.
¿Y cuál es la proyección? Porque Salua ahorita dijo algo interesante y es que hace diez años emprender con tecnología era distinto a emprender con tecnología hoy. Hace menos de ocho o nueve meses estuve con una serie de emprendedores de este mismo ecosistema y me decían gente de tecnología de base, o sea que se sentaban a hacer código, a escribir código y me decían: Edwin, lo que nosotros nos tardamos uno o dos años, hoy una persona que sea amante de la tecnología se puede meter en su casa con tres inteligencias artificiales en un fin de semana y crea una empresa, sucede que el lunes ya está monetizando. O sea, la velocidad es muy distinta. ¿Cómo proyectan ahora el negocio con la velocidad de la IA?
Mira, ha sido fascinante. Nosotros desde que tuvimos la idea de Symplifica a lanzarla, fueron ocho meses entre entender la seguridad social, hacer todo el desarrollo…
Para leer: ¿Por qué 60 millones de niños recibieron 1.000 dólares regalados en su cuenta bancaria?
Fue rápido…
Fue rápido, pero pues digamos que hoy día lo que nosotros hicimos fue: claro, ya teníamos todo el conocimiento de seguridad social, de nómina, ya teníamos un camino recorrido, pero lo que hicimos fue en tres meses esta nueva solución con un equipo dedicado, porque para hacer código con todas las herramientas de IA es más rápido, diseñar, es más rápido. Lo que sí a veces pasa es que otras soluciones que se hacen, como tú dices, no tienen ciertos niveles de seguridad y pues obviamente eso para nosotros es súper importante.
Aquí hay transaccionalidad.
Hay transaccionalidad y pues también es nuestra reputación y nuestra marca, pero realmente o sea, hicimos esta herramienta con un equipo de cuatro personas, digamos que en su momento para hacer Symplifica nos tocó un equipo más grande, era todo más demorado. Entonces, si de verdad es un momento muy emocionante para nosotros y para cualquiera que quiera emprender lo que está pasando. O sea, yo creo que yo le veo es como lo bueno, porque sé que también hay mucho pesimismo o miedo, porque claramente es una revolución que es inevitable, pero para todo el que quiera emprender y para nosotros está siendo espectacular.
Mi jefe dijo un día en una charla que nos tocó ofrecer sobre cómo se entendía el periodismo y la inteligencia artificial, que él veía la inteligencia artificial como la energía en su momento. Y es que todo el mundo va a terminar usándola, así que hay que verle el lado bueno. Y a David Vélez, el creador de Nu Bank, yo le preguntaba por algo similar sobre este escenario alarmista de la IA y el tipo me decía: mire, todas las tecnologías tienen lo bueno y lo malo. Hay que tratar de sacar lo mejor de lo bueno, imagínese una sociedad viviendo 100, 120 años con una calidad de vida mejor, no llegando a una calidad de vida peor. Entonces hay que buscarle el lado bueno a la IA. Estamos en la oficina de ustedes en el norte de Bogotá. Cuéntenos un poco de la gente, del recurso humano. Uno se imaginaría que una empresa de tecnología es mayoritariamente hablando, gente que escribe código. Pero ya hablamos de la IA. Ahí hay humanos, hay gente que tiene que inscribir a la persona nueva en esas cuatro entidades. Háblenos de la gente en Symplifica.
Bueno, nosotros somos un equipo de 80 personas. Hoy día somos bastantes y somos "remote first" (primero remoto). La mayoría vive en Bogotá y somos muy conscientes que cada vez moverse en esta ciudad es más complicado. Entonces nosotros sí privilegiamos mucho el tema de la flexibilidad, de la autonomía y lo queremos mantener.
Sin embargo, también tenemos días que vienen ciertas áreas a la oficina o a veces venimos todos o a veces para reuniones específicas, porque no queremos perder el contacto humano. Sabemos que eso es súper importante. Hoy, como nosotros vemos el crecimiento, nosotros no lo vemos en crecer mucho más en personas. Vemos la IA como un habilitador para que la gente que está en Symplifica haga cosas cada vez de más valor.
¿Por qué las familias ricas tienen sus planes puestos en el "Family Office emprendedor"?
Entonces, es decir, antes un asesor de servicio al cliente llegaba desde el "Hola" a lo mínimo que tú tenías consultas. Hoy día nuestro chat de WhatsApp entrenado te responde preguntas de tu propia cuenta, de tus trabajadores y ya en el momento que no lo logra, pasa a un asesor. Obviamente esto como todo, tiene gente que lo ama, gente que lo odia, pero a nosotros nos ha permitido seguir escalando sin crecer, por ejemplo, esos equipos, lo cual es donde nosotros vemos, digamos, el poder transformador de la inteligencia artificial en procesos también internos. Antes teníamos una persona hundiendo un botón para que ciertas cosas pasaran en la operación. Hoy es un bot que lo hace y cada vez vemos la oportunidad de seguir creciendo así.
Entonces sí vamos a crecer en ventas, a veces necesitamos ciertos perfiles muy específicos, pero lo que sí queremos es que la gente cada vez haga más trabajo de valor y no más tanto trabajo como operativo que se pueda automatizar. Y esa es como la visión que tenemos a nivel interno. Siempre respetando mucho que para nosotros la cultura es súper clave. Sabemos que si la gente está feliz, nuestra compañía va a estar bien, nuestros clientes van a estar bien atendidos. Entonces nosotros tenemos como este espíritu de bienestar que nos parece que es clave, porque igual lo que hacemos, yo siempre les digo: lo que hacemos es muy duro, entonces gocémonos.
Interesante. Es momento de El pitch, buscando con preguntas fuera de la caja unas respuestas fuera de la caja. Aquí vamos con El pitch.
Si estuviera en su potestad, en su posibilidad, cambiar una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué?
Hay algo que a nosotros nos pasaba y es: salimos cuando salió Rappi, íbamos a hacer nuestros pitch y nos decían "es que ellos crecen loquísimo". Ellos sacaban un cupón de hamburguesas gratis. Nosotros así regaláramos la afiliación, la gente no llegaba, entonces a veces es un tema como de cómo puedes crecer, pero realmente porque la gente te quiere comprar y no necesariamente porque estás regalando tu producto. Eso lo cambiaría.
Tiene toda la razón y eso se vio mucho en las generaciones emprendedoras, no solo de Colombia, en el mundo. Y a eso es a lo que le llaman quemar dinero. ¿Cuál fue el peor error que cometió pero del que más aprendió?
Yo creo que cuando nosotros abrimos México fue un dilema en la junta. Nosotros teníamos la opción de abrir esta línea de negocios o México y digamos que México en ese momento acababa de crearse la ley laboral para las trabajadoras que diez años antes ya se había creado en Colombia. Y para nosotros era como un mercado grande. Definitivamente si estamos ahí, vamos a hacer rondas gigantes. Y como que todo lo que siempre te dicen de: si no estás en México, no vas a levantar inversión. Si no estás en México o Brasil, nunca vas a ser grande. Entonces nosotros tomamos la decisión de abrir México.
Aprendizajes: pues todos. Primero, los colombianos no nos parecemos en nada como trabajamos a los mejicanos y uno cree que somos igualitos. Un B2C necesita mucha inversión de marketing y nosotros teníamos un buen capital, pero dependíamos de una siguiente ronda para continuar. No se dio la ronda. Entonces digamos que el aprendizaje de esa experiencia fue gigante. No me arrepiento, pero si yo pudiera retroceder el tiempo, habría empezado negocios antes.
Si Salua fuera una mujer que trabaja por días en la casa y se ve enfrentada a la situación que ustedes hoy en día solucionan, ¿qué quisiera que le agregaran de más? ¿Qué quisiera que estando en esa posición dijera, de pronto, no quiero que me cobren esto, sino que más bien me agreguen en esto? Que se demoraran equis tiempo en esto y más eficientes en esto.
Yo quisiera desarrollar mucho más nuestra línea fintech y digamos que lo que yo veo es que las trabajadoras nosotros les damos beneficios legales y otros beneficios, pero muchas veces su necesidad está en un préstamo, está realmente en acceder a una educación financiera, porque sí tú ganas el mínimo, si te organizas, pues puedes tener un bienestar financiero que hoy día además ya no se habla tanto de inclusión sino de salud financiera, porque incluirse no necesariamente quiere decir que lo manejas bien, te pueden dar un dinero y te lo gastas mal, igual tienes la deuda.
Entonces yo si me pongo en ese lugar, me gustaría como que alguien me asesorara en esa tema, o sea que me enseñara realmente a manejar mi dinero. Y algo que nos sale mucho con las trabajadoras es el plan de retiro. Estamos hablando de que hoy día uno de los 55 a los 75 todavía tiene salud, vitalidad y la gente está llegando a reclamar, sí mucho, un bono pensional porque no tienen las condiciones y ahí quedaron. Eso es una persona que en su vejez no va a tener condiciones buenas, no va a poder trabajar en muchos casos, pero adicionalmente el sistema ya no lo logró pensionar.
En video: David Vélez, creador de Nu: así ha sido su historia de vida
Nosotros tenemos una idea de hacer la ruta de retiro para poder en el momento que todavía se pueda hacer algo, acompañar a las trabajadoras y decirles: mire, si se hace un esfuerzo de más ahorro, sí le puede salir una pensión, si cotiza, si se pone al día. Digamos que me gustaría mucho poder montar eso más rápido.
Hay un millón de negocios probables nuevos. O sea, se podría emprender mucho ahí porque de verdad la sociedad colombiana, solo por hablar de la colombiana, en Colombia nos estamos envejeciendo más, no hay una tasa de recambio, por eso el tema de la reforma pensional. Creo que hay una oportunidad de negocio para muchas empresas, no solo para ustedes.
Bueno, la métrica invisible. ¿Cuál es esa métrica que de pronto sí tiene algún valor pero que no es visible para el general de la empresa? ¿Cuál es esa métrica que para Salua sí tiene valor, pero no la comenta de manera general?
Muchas de las métricas financieras uno las está viendo, pero pues el resto de la empresa no. Siempre les digo: aquí no es que abrimos la llave y salga dinero. Yo siempre estoy muy pendiente de la "Rule of forty" (regla del 40), que es una un indicador que le aplica solo a las SAS, y es que entre más uno se acerque, como al 40% de ese resultado, está más sana la compañía.
Y ese es un indicador que prácticamente solo vemos el financiero y yo, pero que es interesante y que recién lo estamos midiendo hace como dos o tres años, y ya cada vez estamos más cerca de ese 40%. Entonces es súper valioso porque te indica el estado como de salud financiera de tu SAS. Entonces es muy específico a lo que hacemos. Y para los que no saben, SAS es software as a service, y es como todos estos servicios que pagas una mensualidad como Spotify, Netflix, Symplifica y te da un servicio.
Sí, un software como servicio. Y la última pregunta: Salua, ¿cómo está su salud mental? Ahí ya hubo una expresión, una primera expresión. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque todos siempre hablan de utilidad. Bueno, no todos. Pocos hablan de utilidad. Muchos hablan de quemar plata, de rondas de inversión. Muchos usan su chaqueta y el logo y entonces parece todo maravilloso. Parece todo muy bonito, muy bello, como si todo hubiese sido perfecto. Y yo estoy seguro por mis 20 años de experiencia, que no, detrás de las empresas hay humanos y nosotros construimos las compañías. ¿Cómo está su salud mental?
Bueno, bien. O sea, la verdad es algo que hay que trabajar, trotar, que es algo que compartimos con Edwin, ha sido como un descubrimiento espectacular. Me sube mucho la dopamina y me da un espacio como solo conmigo, que no estoy viendo el celular porque es que ya la oficina va con uno a donde sea. Entonces eso me ayuda. También coach, mentores, terapia. O sea, lo que yo me he dado cuenta es que en la medida que yo he tenido más responsabilidad, pues me hago más preguntas. Entonces yo cuando manejaba la operación solamente y no necesariamente era CEO de la Junta, la inversión, tenía mis "skills" (habilidades), eran como muy naturales. Ya cuando me convierto en CEO me doy cuenta, oye, pues lo que me hacía buena operando no necesariamente me hace buena en este rol.
Entonces realmente ha sido como también permitirme verme y observar qué necesito desarrollar, y pedir ayuda. Entonces lo que he hecho es hablar con otros CEOs, tener terapia, algo que nunca había hecho en mi vida y lo estoy haciendo recién. También mentorías. Yo tuve una mentoría con un concurso que nos ganamos, que me cambió la forma de liderar, así, espectacular, porque ella me dijo como: mira, vienen tus gerentes y tú les dices qué hacer. Pero se supone que los expertos en cada área son ellos, entonces tú tienes que lograr que ellos hagan lo que tienen que hacer sin que tú les digas. Y tú orientas. Das línea, pero tienes que entregar eso, porque cada vez que no funciona algo es tu culpa. Entonces yo cargado mucho. Al momento que ella me dice eso, yo: wow, empecé a probarlo. Decide tú. Hazlo tú. Y eso dejó que la gente brillara un montón. Y me enseñó mucho que liderar no es sostener todo, es dar dirección. Y eso pues fue fantástico.
Realmente lo trabajo. Pero hay días que no puedo dormir. Hay días que la ansiedad es total, que estoy como mis hijos, mi esposo, la empresa, esto o lo otro, pero de verdad que hay que trabajarse y hay que darle mucha importancia a eso y lo que yo he tratado con el deporte y con la ayuda es pues realmente avanzar.
Obviamente se lo tengo que preguntar por qué lo acabo de decir: ¿Y la familia? ¿Como es ese balance? Y esto no quiero que lo entiendan como una pregunta que solo le hacen a las mujeres, no, se la haga a las mujeres y a los hombres, porque es que nosotros también llevamos un peso que es una responsabilidad que asumimos cuando decidimos ser padres. ¿Cómo lo hace en ese balance con la familia?
Pues mira, yo tengo un esposo, así como tú eres, súper metido conmigo en todo el tema, entonces eso pues hace que realmente sea más sencillo mi rol. También tengo una empleada interna que se llama Liz, que es como mi mano derecha, y sin ella todo sería difícil porque no podría hacer nada. Entonces, realmente desde mi privilegio tengo un sistema de apoyo pues, que me ayuda, que es contratando gente.
También tengo una tía que se llama Mi tía Clemencia, que vive muy cerca de mi casa, que me ayuda un montón cuando por alguna razón el sistema necesita refuerzo. Entonces, lo que a mí me ha permitido estar donde estoy es dos o tres personas más que me están ayudando. Realmente, sin ellos, no, no podría hacer lo que hago.
Y con esta pregunta terminamos la entrevista volviendo al curso de la grande, pero también tomando un poco de las últimas referencias de lo que nos dijo, porque a mí, sobre todo yo soy de los que cree que de verdad las historias humanas son las que hacen las compañías y a veces se nos olvida y solo nos quedamos en los KPIs o en los números: Escríbale una carta al futuro, a la Salua del otro año. Escríbale una carta mirando a la pantalla.
Bueno, a la Salua y al equipo Symplifica: el próximo año llegamos a más de 1.500 negocios con Sali, nuestra nueva plataforma para nómina y negocios de las pymes. También impactamos ya más de 80.000 trabajadoras del hogar históricamente. Y vamos muy bien. Creciendo. Impactando. Qué es lo que más me interesa. Y yo también. Como profesional y como persona, me siento realizada. Feliz. Entonces así lo quiero proyectar.
Ahí estuvo Salua García Fakih, gracias por el tiempo, por contarnos un poco la historia de Symplifica, de cómo nació, de cómo se lidera, de cómo están planeando el futuro.
Muchas gracias a ti.
Pues ahí estuvo una emprendedora más en esta sección de Emprendimiento y liderazgo. Recuerden que esto tiene distribución en YouTube para la comunidad abierta, un texto para nuestros suscriptores en la cerrada y obviamente distribución en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻💻 🤓📚