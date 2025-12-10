Siete ideas de emprendimiento para entrar en el nicho de la comida saludable

Hay muchas opciones, pero las frutas siempre estarán en la carta. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A escala global un 70% de los consumidores de todo el mundo creen ser proactivos en el cuidado de su salud, según datos de la consultora global NIQ. En relación a la alimentación como factor fundamental para la salud '‘se consolida la tendencia de cuidar más lo que comemos’’, según el informe ‘La alimentación consciente’ de este mismo organismo. El 55% de los consumidores prioriza la alimentación saludable, según datos de McKinsey. La preocupación creciente sobre la alimentación saludable abre un nicho de mercado con amplias oportunidades para los negocios enfocados en el sector alimentario.

Emprendimiento saludable: siete ideas de negocio

Una de las claves para emprender un negocio de comida es el análisis de las tendencias actuales de consumo para ofrecer un producto que se adapte a las necesidades y presente una diferencia con respecto al consumidor. En el sector de la alimentación existe un amplio abanico de oportunidades de negocio que, relacionadas con la tendencia de la alimentación saludable y el auge de la tecnología, ofrecen posibilidades de crecimiento para la creación de nuevos negocios.

1. Restaurante de comida saludable

Abrir un restaurante es una de las opciones para las personas interesadas en el emprendimiento de comida saludable. Las posibilidades son tan amplias como la propia creatividad del emprendedor: comida vegana o vegetariana, especializado en ‘poke’ (ensaladas de origen hawaiano), ‘healthy fast food’ (comida rápida saludable), cocina mediterránea, etc. A la hora de abrir un restaurante, es determinante la creación de un estudio de mercado previo y un análisis de los principales competidores para potenciar el éxito del negocio.

2. De la granja a la mesa

Los alimentos que proceden directamente de las granjas o entornos rurales son muy apreciados en las ciudades, pero los agricultores o ganaderos no cuentan en muchas ocasiones con la experiencia o los medios para hacerlos llegar a las grandes poblaciones. Un ‘e-commerce’ (venta ‘online’) para acercar estos productos a los núcleos urbanos se presenta como una buena opción para el emprendimiento de comida saludable. El ‘dropshipping’, modelo de negocio de envío y entrega de pedidos al por menor, es otra posibilidad. Se trata de una práctica que aporta ciertas ventajas, ya que permite al emprendedor poner en venta productos de los que no dispone en su inventario.

No se la pierda: La pareja de magnates que donará US$ 6.250 millones para 25 millones de niños





3. Cuidarse también en la empresa

El emprendimiento de comida saludable es una buena alternativa para acercar los productos de esta categoría a distintas empresas donde el tránsito de personas durante una jornada laboral es elevado. La compañía danesa Felfel es un ejemplo de negocio que lleva la comida saludable a los espacios de trabajo para que el cuidado por la salud pueda ejercerse en aquellos lugares en los que las personas pasan más tiempo.

4. ‘Healthy catering’

El servicio de catering para eventos, ferias, congresos o conferencias es una opción adecuada para el emprendimiento de comida saludable. Cada vez son más las personas que manifiestan sus opciones veganas, vegetarianas o celíacas cuando acuden a un evento profesional o social y esta tendencia es cada vez más demandada en el entorno de la gestión de eventos.





5. De los ‘snacks’ a las manzanas: el nuevo ‘healthy vending’

Las máquinas de ‘vending’ o máquinas expendedoras con productos saludables de alimentación que se colocan en espacios con elevado tránsito de personas como empresas, centros comerciales, estaciones o aeropuertos. Se trata de otro de los formatos de modelo de negocio asociado al emprendimiento de comida saludable que apuesta por la tendencia ‘grab & go’ (productos alimenticios envasados y listos para comer). La marca Healthy You Vending es un ejemplo de este modelo de negocio asociado a la alimentación saludable.

6. ‘Food delivery’

Las rutinas diarias pueden dejar poco espacio para la preparación de comidas saludables. En este contexto, existen distintas empresas que cocinan cada día para distintos hogares bajo el modelo de suscripción. El consumidor elige por adelantado el menú semanal que recibirá cada día en su hogar. De este modo, puede ahorrar tiempo y disfrutar de una comida casera y saludable. Un ejemplo de este modelo de negocio es la compañía española Wetaca.

7. ‘Foodtruck’ saludable

Las ‘foodtrucks’ o furgonetas de comida suelen ubicarse en espacios como festivales, mercados, eventos especiales o ferias y son una opción especialmente atractiva para las personas interesadas en el emprendimiento de comida saludable. Se trata de un modelo de negocio que funciona como un restaurante al uso pero que ofrece ciertas ventajas como la movilidad. De este modo, se lleva al propio restaurante al encuentro de sus clientes y a aquellos lugares en los que tiene más posibilidades de consumo.

*Texto publicado originalmente en BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia.

*Título modificado y ajustado por el editor de EyL de El Espectador.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚