Ecopetrol mantiene su plan para entregar más gas tras falla en regasificadora SPEC

En los últimos días, Ecopetrol ha estado en el centro de las noticias por varias razones. Uno de los principales motivos está relacionado con la disponibilidad el gas en Colombia y el otro tiene que ver con la renuncia de la presidenta de la junta directiva, Mónica de Greiff.

La empresa tuvo que implementar un plan de contingencia debido al mantenimiento anual programado de la regasificadora de Cartagena, la única infraestructura disponible para importar gas en Colombia.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó que la empresa estatal “ha hecho su ejercicio más resiliente de toda la historia”, al sacrificar consumo en las refinerías, y por lo tanto producción, para liberar este energético en un momento crítico.

La regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC) debía entrar en operación este miércoles a las 0:00, después de cinco días de mantenimiento, pero sigue fuera de servicio por un problema técnico.

“Por la falla, vemos la necesidad de mantener el plan de contingencia, que consiste en liberar gas sacrificando nuestro consumo”, señaló Roa. Y agregó que la compañía, por ahora, seguirá liberando 45 GBTUD (la cantidad que se ha requerido en los últimos días), pero advirtió que si se prolonga la falla, la empresa tendrá que revisar la situación.

El presidente de la empresa explicó que el plan de contingencia tiene impactos operativos porque se está sacrificando la producción de crudo, entre 5.000 y 7.000 barriles día. Ecopetrol está “aprovechando” la contingencia para hacer mantenimientos preventivos, pero Roa reconoció que las condiciones de producción están en “su mínimo vital”.

“Tenemos inventarios de combustibles para atender la demanda nacional cinco días, pero si no transformamos en los regímenes normales de operación empezaríamos a tener restricciones en abastecimiento de combustibles que le entregamos diariamente al país”, reconoció el presidente de la petrolera.

Roa, como también los han advertido gremios y expertos, señaló que la situación muestra que es necesario incrementar, cuanto antes, la infraestructura para tener un activo de respaldo para importar gas.

Esa ha sido otra noticia clave para la compañía, pues recientemente se conoció que eligió a Coveñas, por encima de un proyecto en Ballenas (La Guajira), para desarrollar una infraestructura de importación de gas. La razón de Ecopetrol es que es la alternativa con menores riesgos, más eficiente y que estará lista más pronto.

Por su parte, TGI, filial de Grupo Energía de Bogotá, ha insistido en que la mejor opción es desarrollar el proyecto de regasificación en Ballenas. Al respecto, Roa aclaró que ese proyecto nunca ha salido de la agenda.

Además, reiteró que, como lo ha señalado el Gobierno, comprarle gas a Venezuela sería lo eficiente para el país, pues en temas de costos es muy competitivo. Por eso hay un contrato vigente hasta noviembre de 2027.

Pero son tres los problemas que enfrenta la operación: las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), integridad del gasoducto, y disposición de comercializadores en Venezuela.

“Importar gas es necesario para garantizar el abastecimiento energético del país. Ecopetrol proyecta importar 150 GBTUD en el próximo año, 250 GBTUD después, y hasta 400 GBTUD en 2029. El costo de la molécula aumentará por la necesidad de importar, debido a la disminución de producción en pozos”, expresó el presidente de la petrolera.

Finalmente, sobre la renuncia de la presidenta de la junta directiva, Mónica de Greiff, Roa expresó su gratitud por la labor que realizó en la empresa desde octubre de 2022. “Su renuncia es una decisión personal tomada hace meses. No tengo más información al respecto”, resaltó.

Y concluyó diciendo que darle el trámite a esa renuncia, legal y corporativamente, le corresponde al grupo Ecopetrol, su gobierno corporativo y sus políticas.

