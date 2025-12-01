Ecopetrol pondrá más gas para hogares y comercios en 2026, tras recortar su propio consumo

En el caso específico de los sectores residencial y comercial, la oferta de gas pasará de 133 GBTUD a 182 GBTUD el próximo año. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Dennis Drenner

En medio del debate por el abastecimiento de gas natural en Colombia para los próximos años, Ecopetrol confirmó que en 2026 habrá un mayor volumen disponible para cubrir el consumo de hogares, pequeños comercios, el transporte y el gas natural vehicular.

Según los cálculos de la petrolera estatal, con esos ajustes la oferta promedio pasará de 184 GBTUD en 2025 a 210 GBTUD en 2026, lo que representa un incremento del 14 %.

¿A quiénes llegará ese “nuevo gas”?

En el caso específico de los sectores residencial y comercial, la oferta pasará de 133 GBTUD a 182 GBTUD, un aumento del 37 %. Algo que, según la compañía, ayudará a reducir la exposición de estos usuarios a los precios del mercado secundario y del gas importado.

Ecopetrol también informó que el precio promedio de su canasta de gas contratada para 2026 se ubicará en US 6,5 por millón de BTU, un nivel que calificó como “más competitivo” frente al gas importado y las operaciones del mercado secundario, por lo que los usuarios finales no deberían esperar sorpresas en su factura.

¿De dónde vienen los ahorros de gas?

El mayor volumen anunciado por Ecopetrol será posible porque, en los últimos dos años, la empresa aseguró que ajustó su operación para usar menos gas en sus propios procesos, liberando parte de ese recurso para venderlo en el mercado.

Entre las medidas está la conexión de parte de sus cargas eléctricas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la incorporación de 800 megavatios de capacidad en proyectos de autogeneración con energías renovables, lo que permitió sustituir parte del consumo de gas.

A esto se suma el contexto de los propios campos de producción. Aunque la compañía reconoció que existe una declinación natural en los campos de gas del país, señaló que, para evitar un impacto en los usuarios residenciales, se dispuso de más de 150 GBTUD, equivalentes a cerca del 15 % de la demanda nacional, para la venta en el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

“Si bien hay una declinación natural en los campos de gas del país, para evitar un impacto en los usuarios residenciales, Ecopetrol ha dispuesto más de 150 GBTUD, equivalente a un 15 % de la demanda nacional, para la venta en el periodo diciembre de 2025 a noviembre de 2026”, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Adicional a esto, Ecopetrol destacó que las medidas de flexibilización regulatoria en la comercialización del gas natural, expedidas en los últimos meses por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía, le permitieron a la compañía liberar cantidades adicionales de gas para ampliar la oferta. Antes de estos cambios, la normativa solo permitía vender gas una vez al año y por periodos mínimos de tres años.

Los planes de Ecopetrol

Con el inicio del nuevo año regulatorio del gas en Colombia, Ecopetrol también detalló de qué campos e infraestructuras provendrán los volúmenes que se pondrán en el mercado para atender la demanda esencial y no esencial en los próximos años.

Según la información divulgada por la empresa, desde los campos de Cusiana y Cupiagua se dispondrá de volúmenes que van desde 41 hasta 71 GBTUD entre 2026 y 2029, y solo para diciembre de 2025 ya se asignaron 129 GBTUD.

A esto se suma la producción de Floreña y Cusiana, con volúmenes que irán desde 3,5 hasta 20 GBTUD entre 2026 y 2028, así como el aporte de la Regasificadora del Pacífico, con 60 GBTUD entre 2026 y 2031.

La petrolera estatal aseguró que avanza en una estrategia de mediano y largo plazo para reforzar la seguridad energética del país, que incluye una mayor producción en campos propios, el desarrollo de proyectos costa afuera en el mar Caribe y la adecuación de la infraestructura de transporte para llevar gas desde la costa hacia el interior del país.

