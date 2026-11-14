Nubank obtiene licencia bancaria en Brasil y refuerza su expansión en América

La competencia que Nubank les plantea a los bancos tradicionales en Colombia tiene detrás una operación cada vez más grande. La compañía ya es el mayor emisor de tarjetas de crédito del país por número de clientes y acaba de recibir una autorización que fortalece su estructura en Brasil, su principal mercado. La decisión consolida al grupo financiero y amplía su presencia en América, mientras busca un espacio en Estados Unidos.

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El Banco Central de Brasil aprobó la adquisición del Banco Porto Real de Investimentos S/A, anunciada por Nubank en julio. Con esa operación, que se cerrará en los próximos días, la compañía obtendrá una licencia bancaria en el país donde nació hace trece años. Hasta ahora funcionaba con autorizaciones para operar como institución de pago, sociedad de crédito, financiación e inversión, y corredora de títulos y valores mobiliarios.

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La nueva licencia también le permitirá utilizar formalmente el término "banco", de acuerdo con una regulación expedida por el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional. Nubank aseguró que su incorporación al conglomerado prudencial de Nu Pagamentos S.A. no supondrá exigencias adicionales de capital ni de liquidez.

La decisión llega cuando la entidad ya tiene cerca de 120 millones de clientes en Brasil y atiende al 65 % de la población adulta. Su escala explica parte de la apuesta: para 2026 anunció inversiones por BRL 45.000 millones en ese mercado (reales brasileños equivalente a COP 26 billones, según la tasa de cambio), casi el doble de lo comprometido dos años atrás.

En marzo también ingresó a la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), después de convertirse en la mayor institución financiera privada del país por número de clientes.

"En trece años, llegamos a más de 120 millones de clientes en el país, y es esa relación con los brasileños la que sustenta nuestra expansión", afirmó Livia Chanes, CEO de Nubank para Brasil y América Latina. La ejecutiva presentó la licencia como una continuidad del crecimiento de la entidad y un respaldo a su relación con los usuarios.

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Un negocio que ya se siente en Colombia

El avance brasileño coincide con el crecimiento de Nubank en los otros mercados latinoamericanos. Al cierre de septiembre, Nu Holdings reportó 143 millones de clientes en el mundo: 120 millones en Brasil, 16,6 millones en México y 6,1 millones en Colombia. En el trimestre sumó 3,7 millones de usuarios.

En Colombia, donde comenzó a operar hace cinco años, la entidad alcanzó los tres millones de tarjetahabientes y se convirtió, según sus cifras, en el mayor emisor de tarjetas de crédito del país por número de clientes. Su cartera de crédito aumentó 80 % en un año. También llegó a la cuarta mayor base de depósitos de personas naturales, una señal de que su negocio ya no depende únicamente de la tarjeta morada con la que entró al mercado.

Ese crecimiento tiene respaldo financiero. Nu Holdings obtuvo ingresos brutos por USD 6.300 millones en el tercer trimestre, un 37 % más que en el mismo periodo de 2025. La utilidad neta llegó a USD 1.100 millones, un récord para la compañía y un incremento interanual del 31 %. Su cartera de crédito alcanzó USD 41.600 millones, mientras los depósitos sumaron USD 47.500 millones.

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No todo avanzó en la misma dirección. La morosidad de más de 90 días pasó de 6,9 % en el segundo trimestre a 7,3 % en el tercero. Es un indicador que vale la pena seguir en una entidad cuyo crecimiento depende, en buena medida, de ampliar el acceso al crédito sin deteriorar la calidad de los préstamos.

En México, mientras tanto, Nubank acaba de completar su primer trimestre como banco. Incorporó 870.000 clientes y llegó a 16,6 millones. La licencia obtenida allí amplió 16 veces la cobertura del seguro de depósitos y le permitió ofrecer cuentas de nómina, un ejemplo de cómo una autorización bancaria puede abrir nuevas posibilidades comerciales.

El salto hacia Estados Unidos

La expansión tampoco se detiene en la región. En septiembre, Nubank lanzó Nu US, su operación en Estados Unidos, con una cuenta que ofrece un rendimiento anual del 3,5 %, transferencias gratuitas hacia Brasil, México y Colombia y una tarjeta de crédito sin cuota anual, con devolución del 1,5 % de las compras. Por ahora, presta esos servicios mediante un banco asociado, mientras avanza en el trámite para obtener una licencia propia.

Un mes después presentó Nu Global, una cuenta multidivisa basada en stablecoins que ya tiene usuarios en 37 países, según la compañía. Son dos apuestas distintas, pero responden a una misma intención: llevar su infraestructura financiera digital más allá de los mercados en los que construyó su negocio.

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