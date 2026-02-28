Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

Este año bajó el requisito de semanas para que las mujeres se pensionen: lo que debe saber

La Corte Constitucional ordenó reducir de forma gradual el número de semanas que necesitan las mujeres para acceder a la pensión de vejez en Colpensiones y en los fondos privados. Así queda el requisito en 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
28 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Solo el 13,2 % de las mujeres cumplen con los requisitos para acceder a una pensión de vejez.
Solo el 13,2 % de las mujeres cumplen con los requisitos para acceder a una pensión de vejez.
Foto: José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este año cambió en Colombia el requisito de semanas que deben cumplir las mujeres para acceder a la pensión. El ajuste, como explicó Andrés Felipe Izquierdo, abogado y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), responde a órdenes de la Corte Constitucional impartidas en las sentencias C-197 de 2023 y C-054 de 2024.

En junio de 2023, la Corte Constitucional dijo que la fórmula para calcular el número de semanas que necesita una mujer para pensionarse en el régimen público, administrado por Colpensiones, es inconstitucional y, además, no tiene en cuenta el enfoque de género. El alto tribunal ordenó al Estado implementar una nueva fórmula antes de diciembre de 2025; de lo contrario, en 2026 empezaría a bajar el requisito.

Vínculos relacionados

¿Cómo manejar mejor su dinero en 2026? Tres consejos de un experto en Echemos Cuentas
La emergencia invernal revive el temor de la expropiación: ¿qué hay detrás del decreto?
Los chips de Taiwán y la amenaza de un ‘apocalipsis económico’
El detrás de los datos de desempleo en Colombia: ¿hay motivos para inquietarse?

En Colpensiones, según la ley, un hombre debe cotizar 1.300 semanas y haber cumplido 62 años para poder acceder a la pensión de vejez. Hasta la decisión de la Corte, a las mujeres se les exigía el mismo requisito de semanas, pero con una edad menor: 57 años.

Le puede interesar: Gobierno Petro quiere trasladar COP 27 billones de AFP a Colpensiones: lo que está en juego

En febrero de 2024 llegó otra decisión de la Corte Constitucional, esta vez en beneficio de las afiliadas al régimen privado, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El requisito mínimo para pensionarse en un fondo privado era de 1.150 semanas para hombres y mujeres (la edad es la misma que en Colpensiones: 62 y 57 años, respectivamente). El alto tribunal dijo que, si el Congreso no legislaba en la materia hasta el 1° de enero de 2026, el requisito se ajustaría gradualmente hasta llegar a las 1.000 semanas.

¿Cómo cambia el requisito de pensión para las mujeres?

Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, explicó a El Espectador que en el régimen de prima media (es decir, en Colpensiones) la reducción es de 50 semanas en 2026 y, de ahí en adelante, de 25 semanas por año hasta llegar a un requisito de 1.000 semanas.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados, el requisito también baja 15 semanas por año, desde 2026 y hasta alcanzar las 1.000 semanas.

Vea cómo cambia el requisito por año en esta tabla:

¿Y la reforma pensional?

En junio de 2025, a dos semanas de que el nuevo sistema viera la luz, la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro mientras toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

El año pasado, el alto tribunal devolvió la ley a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite, la plenaria le dio el sí por segunda vez y el caso volvió a la Corte que todavía no ha tomado una decisión final.

Lea también: Corte Constitucional aparta al ponente que pidió tumbar la reforma pensional

La reducción de semanas no depende de la pensional porque, como ya se dijo, está basada en dos sentencias previas de la Corte Constitucional.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Semanas de pensión

Pensiones

Economía

Pensiones en Colombia

Brecha de género

Colpensiones

Fondos privados

AFP

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.