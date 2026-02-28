Este año bajó el requisito de semanas para que las mujeres se pensionen: lo que debe saber

Solo el 13,2 % de las mujeres cumplen con los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este año cambió en Colombia el requisito de semanas que deben cumplir las mujeres para acceder a la pensión. El ajuste, como explicó Andrés Felipe Izquierdo, abogado y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), responde a órdenes de la Corte Constitucional impartidas en las sentencias C-197 de 2023 y C-054 de 2024.

En junio de 2023, la Corte Constitucional dijo que la fórmula para calcular el número de semanas que necesita una mujer para pensionarse en el régimen público, administrado por Colpensiones, es inconstitucional y, además, no tiene en cuenta el enfoque de género. El alto tribunal ordenó al Estado implementar una nueva fórmula antes de diciembre de 2025; de lo contrario, en 2026 empezaría a bajar el requisito.

En Colpensiones, según la ley, un hombre debe cotizar 1.300 semanas y haber cumplido 62 años para poder acceder a la pensión de vejez. Hasta la decisión de la Corte, a las mujeres se les exigía el mismo requisito de semanas, pero con una edad menor: 57 años.

Le puede interesar: Gobierno Petro quiere trasladar COP 27 billones de AFP a Colpensiones: lo que está en juego

En febrero de 2024 llegó otra decisión de la Corte Constitucional, esta vez en beneficio de las afiliadas al régimen privado, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El requisito mínimo para pensionarse en un fondo privado era de 1.150 semanas para hombres y mujeres (la edad es la misma que en Colpensiones: 62 y 57 años, respectivamente). El alto tribunal dijo que, si el Congreso no legislaba en la materia hasta el 1° de enero de 2026, el requisito se ajustaría gradualmente hasta llegar a las 1.000 semanas.

¿Cómo cambia el requisito de pensión para las mujeres?

Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, explicó a El Espectador que en el régimen de prima media (es decir, en Colpensiones) la reducción es de 50 semanas en 2026 y, de ahí en adelante, de 25 semanas por año hasta llegar a un requisito de 1.000 semanas.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados, el requisito también baja 15 semanas por año, desde 2026 y hasta alcanzar las 1.000 semanas.

Vea cómo cambia el requisito por año en esta tabla:

¿Y la reforma pensional?

En junio de 2025, a dos semanas de que el nuevo sistema viera la luz, la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro mientras toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

El año pasado, el alto tribunal devolvió la ley a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de trámite, la plenaria le dio el sí por segunda vez y el caso volvió a la Corte que todavía no ha tomado una decisión final.

Lea también: Corte Constitucional aparta al ponente que pidió tumbar la reforma pensional

La reducción de semanas no depende de la pensional porque, como ya se dijo, está basada en dos sentencias previas de la Corte Constitucional.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.