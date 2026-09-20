El saldo a favor aparece cuando las retenciones, autorretenciones u otros valores pagados durante el año superan el impuesto que finalmente debe cancelar el contribuyente. En ese caso, la persona puede pedir que la…

Tener un saldo a favor en la declaración de renta no significa que la DIAN vaya a consignar ese dinero automáticamente. El contribuyente debe solicitar la devolución o compensación dentro del plazo establecido y presentar correctamente los documentos. Un error en el trámite puede retrasar el pago o impedir que la solicitud avance.

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¿En cuánto tiempo se vence el saldo a favor en la DIAN y cómo retirarlo paso a paso?

El saldo a favor aparece cuando las retenciones, autorretenciones u otros valores pagados durante el año superan el impuesto que finalmente debe cancelar el contribuyente. En ese caso, la persona puede pedir que la DIAN le devuelva los recursos o utilizarlos para cubrir otras obligaciones tributarias.

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¿En cuánto tiempo vence un saldo a favor en la DIAN?

La DIAN establece un plazo de hasta dos años después de la fecha de vencimiento de la declaración para solicitar la devolución o compensación del saldo a favor del impuesto sobre la renta y complementarios.

El término aplica cuando el saldo no ha sido utilizado previamente. Si se trata de una liquidación oficial, el plazo se cuenta desde la fecha de ejecutoria correspondiente.

Por eso, el contribuyente debe revisar el vencimiento específico de su declaración. El plazo no se calcula igual para todas las personas ni significa que el saldo desaparezca automáticamente en una fecha idéntica.

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¿Cuánto demora la DIAN en devolver el dinero?

Una vez presentada en debida forma la solicitud, el tiempo depende del mecanismo aplicable:

Devolución ordinaria : hasta 50 días siguientes a la radicación, previas las compensaciones correspondientes.

: hasta 50 días siguientes a la radicación, previas las compensaciones correspondientes. Devolución con garantía : hasta 20 días siguientes a la radicación, cuando se presenta una garantía conforme al artículo 860 del Estatuto Tributario.

: hasta 20 días siguientes a la radicación, cuando se presenta una garantía conforme al artículo 860 del Estatuto Tributario. Devolución automática: 15 días siguientes a la radicación, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

El plazo empieza a contar a partir de una solicitud correctamente presentada. Tener documentos incompletos o información inconsistente puede generar dificultades durante la revisión.

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¿Cómo solicitar la devolución del saldo a favor paso a paso?

Ingrese al servicio de devoluciones.

Las personas con firma electrónica pueden presentar la solicitud a través del servicio informático de devoluciones de la DIAN. El sistema asigna el trámite a la dirección seccional competente.

Si no cuentan con firma electrónica, deben presentar la solicitud manualmente ante la dirección seccional donde se presentó la declaración tributaria inicial.

Prepare los documentos.

Antes de iniciar el trámite, el contribuyente debe contar con:

RUT formalizado y actualizado.

Certificación de titularidad de una cuenta corriente o de ahorros activa.

Certificación bancaria expedida como máximo un mes antes.

Documentos que acrediten las retenciones o autorretenciones que originaron el saldo a favor.

También debe presentar la relación de las retenciones correspondientes al período solicitado y a los años que componen el arrastre del saldo.

Diligencie los formatos.

La DIAN exige el formato 1220 por el año de origen y uno adicional por cada año en que se haya acumulado el saldo a favor.

Los formatos aparecen prediligenciados con información disponible en el sistema. El contribuyente debe revisar los datos y completar la información solicitada.

Si envía un formato con errores, no puede eliminarlo del histórico. Debe realizar un nuevo envío con la información corregida para reemplazar el registro anterior.

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¿Es mejor solicitar la devolución o compensar el saldo?

La devolución permite recibir los recursos, mientras que la compensación sirve para cubrir obligaciones tributarias como impuestos, anticipos, retenciones, intereses o sanciones.

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La alternativa depende de la situación del contribuyente y de las obligaciones que tenga pendientes. En ambos casos, el trámite debe presentarse dentro del plazo establecido y con los soportes exigidos por la DIAN.

¿Cómo paga la DIAN el saldo a favor?

Cuando el saldo no supera las 1.000 UVT (1 UVT equivale a COP 52.374 en 2026), la devolución se realiza mediante abono a una cuenta corriente o de ahorros, conforme a las condiciones legales.

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