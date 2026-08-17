PIB habría acelerado en el segundo trimestre: estas son las expectativas de los analistas

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La economía colombiana habría tomado velocidad entre abril y junio, después de comenzar el año con un crecimiento de 2,2 %. Las principales estimaciones conocidas antes de que el DANE publique este martes 18 de agosto el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre apuntan a una expansión anual de entre 3,1 % y 3,5 %, impulsada principalmente por el consumo de los hogares y el gasto público.

El Grupo Cibest espera un crecimiento de 3,1 % anual, mientras que Corficolombiana calcula 3,3 % y Banco de Bogotá lleva su estimación hasta 3,5 %. De materializarse cualquiera de estos escenarios, el segundo trimestre mostraría una aceleración frente al 2,2 % registrado entre enero y marzo y frente al 1,9 % observado un año atrás.

La diferencia entre las previsiones está menos en el diagnóstico general que en la magnitud del impulso. Los tres análisis coinciden en que la demanda interna habría sido el principal motor de la actividad, con el consumo privado y el gasto público tomando el relevo de una inversión que continúa mostrando señales de debilidad.

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En el escenario de Cibest, el consumo de los hogares habría crecido 3,1 % anual durante el trimestre y el gasto público habría aumentado 9,6 %, más del doble de su promedio histórico de 4,6 %. Corficolombiana también señala al consumo y al gasto estatal como los principales soportes de la demanda interna.

El comportamiento de los hogares tiene varios motores. El mercado laboral continúa siendo resistente: según Cibest, la tasa de desempleo promedio móvil de doce meses se ubicó en 8,5 % y entre enero y junio hubo 660.000 ocupados más que en el mismo periodo del año anterior. Las remesas también han seguido respaldando el consumo, aunque su valor en pesos cayó 12,5 % anual durante el segundo trimestre por la apreciación del peso.

El comercio minorista habría sido otro de los protagonistas. Cibest calcula un crecimiento de 12,9 % anual entre abril y junio, impulsado especialmente por vehículos, motocicletas y equipos informáticos, además del entretenimiento, el turismo y los restaurantes.

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Banco de Bogotá encuentra un impulso adicional en junio por el gasto asociado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como por el aumento de ingresos de los hogares derivado de las primas laborales.

El gasto público también habría tenido un papel considerable. Cibest estima que creció 9,6 % anual en el segundo trimestre y señala que la ejecución acumulada hasta julio alcanzó 60,1 %, una señal de expansión fiscal elevada y de un déficit que continúa siendo un problema para las cuentas públicas.

Pero detrás de un PIB que podría acercarse a 3,5 % hay una economía creciendo a velocidades muy distintas.

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Corficolombiana estima que la inversión apenas habría aumentado 0,6 % anual en el trimestre, mientras Cibest proyecta un avance de 1,8 %. La diferencia entre ambas cifras es considerable, pero ambas apuntan al mismo problema: minería, construcción e industria continúan débiles. Para Corficolombiana, el rezago refleja menor confianza empresarial, condiciones financieras restrictivas y la incertidumbre electoral.

La fotografía sectorial también sería desigual. Administración pública y entretenimiento habrían explicado cerca de la mitad del crecimiento del trimestre, según Corficolombiana, mientras los servicios mantendrían el liderazgo. En contraste, industria, construcción y las actividades primarias seguirían mostrando un desempeño débil.

Esto importa porque un crecimiento apoyado principalmente en el gasto de los hogares y del Estado tiene un límite. Cibest advierte que el consumo privado podría comenzar a moderarse por la inflación y unas condiciones financieras todavía restrictivas. El Banco de Bogotá coincide en una lectura menos favorable para el segundo semestre: la confianza de los consumidores mostró en julio una menor disposición a comprar bienes, el turismo de extranjeros acumula tres meses de contracciones y el gasto público habría comenzado a moderarse.

A esto se suma la debilidad de sectores como petróleo, construcción, minería y agricultura. El Banco de Bogotá considera que el efecto inicial del terremoto también será negativo sobre la actividad y anticipa una moderación del crecimiento durante la segunda mitad del año.

Hay, además, una advertencia estadística. Cibest señala que desde finales de 2022 siete de cada diez revisiones históricas del DANE han sido a la baja. Por eso, aunque su estimación para el segundo trimestre es de 3,1 %, no descarta que posteriormente el dato sea revisado hacia 2,8 %.

El resultado que publique el DANE permitirá, por tanto, medir algo más que la velocidad de la economía. También mostrará de qué está hecha esa velocidad. Un crecimiento de 3 % o más sería una señal positiva frente al débil comienzo de año, pero no resolvería la pregunta de fondo: si el consumo pierde fuerza y el gasto público enfrenta restricciones fiscales, ¿qué componente tomará el relevo?

Para Cibest, la respuesta está en la inversión. Sin una recuperación más sólida de la formación de capital y de sectores productivos como la industria, la construcción y la minería, el buen dato del segundo trimestre podría terminar siendo más un pico de actividad que el comienzo de una expansión sostenida.

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