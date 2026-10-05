Exportaciones de Colombia crecen 12,8 %: petróleo y oro sostienen el avance

El resultado muestra un comercio exterior que sigue creciendo, pero también deja ver de dónde está saliendo ese avance: las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 16,9 %, mientras el agro cayó…

El país exportó USD 36.880,7 millones entre enero y agosto de 2026, un aumento de 12,8 % frente al mismo periodo del año anterior, según el más reciente informe del DANE.

Colombia está vendiendo cada vez más al mundo. La concentración en el sector extractivo, y que depende de coyunturas internacionales, sigue al alza.

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El resultado muestra un comercio exterior que sigue creciendo, pero también deja ver de dónde está saliendo ese avance: las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 16,9 %, mientras el agro cayó 4,1 % y las manufacturas retrocedieron 1,5 %.

No todos los dólares adicionales que entran por exportaciones están llegando por la misma vía. El crecimiento de este año tiene un peso importante de petróleo, carbón y oro, productos cuyo comportamiento puede estar muy ligado a precios internacionales, producción y condiciones específicas de los mercados externos.

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Petróleo, carbón y oro explican buena parte del crecimiento

El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas sumó USD 14.863,4 millones en los primeros ocho meses del año. El aumento fue de 16,9 % y estuvo impulsado principalmente por las ventas de petróleo, sus derivados y productos conexos, que crecieron 17,1 %, y por las de hulla, coque y briquetas, con un aumento de 8,7 %.

Entre ambos productos aportaron 13,6 puntos porcentuales al crecimiento del grupo.

El otro gran protagonista fue el oro no monetario. Las exportaciones clasificadas en “otros sectores” aumentaron 94,3 % durante el periodo, y prácticamente todo ese comportamiento se explicó por el oro, que aportó 94,4 puntos porcentuales a la variación de esa categoría.

El peso de estos productos también se había hecho visible en el reporte anterior del DANE. En julio, por ejemplo, el oro no monetario había generado USD 595,1 millones en ventas externas, mientras el petróleo y sus derivados sumaban USD 1.259,7 millones.

Agosto mantuvo esa tendencia. Las exportaciones de combustibles alcanzaron USD 1.786,1 millones, 23,8 % más que en agosto de 2025. Las ventas de hulla, coque y briquetas prácticamente se duplicaron, con un crecimiento de 99,4 %, mientras las de petróleo, derivados y productos conexos aumentaron 12,3 %.

El oro volvió a tener un salto importante: las exportaciones de “otros sectores” crecieron 127 % en agosto, explicado fundamentalmente por las mayores ventas de oro no monetario.

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El agro y las manufacturas todavía no acompañan

Entre enero y agosto, las exportaciones agropecuarias, de alimentos y bebidas llegaron a USD 9.731,5 millones, pero disminuyeron 4,1 %. La caída estuvo marcada por dos productos: el café sin tostar, cuyas ventas externas bajaron 11,5 %, y el cacao en grano, que cayó 63,8 %. Entre ambos restaron 4,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

El retroceso también se observó en agosto. Las exportaciones agropecuarias, de alimentos y bebidas fueron de USD 1.066,8 millones, 16 % menos que un año atrás. Las ventas de café sin tostar cayeron 23,5 % y las de extractos, esencias y concentrados de café disminuyeron 51,4 %.

Las manufacturas presentan un panorama parecido, aunque menos pronunciado. En lo corrido del año, sus exportaciones sumaron USD 6.990,7 millones, 1,5 % menos que entre enero y agosto de 2025. La principal presión vino de los artículos manufacturados clasificados según el material, cuyas ventas cayeron 12 %.

Agosto, eso sí, mostró una recuperación para este grupo. Las manufacturas exportaron USD 892,2 millones, 5,6 % más que en agosto de 2025, impulsadas principalmente por los productos químicos y conexos, que aumentaron 18,7 %.

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El resultado acumulado todavía deja una fotografía menos favorable. Mientras combustibles y extractivos crecieron con fuerza, agro y manufacturas no han conseguido ampliar sus ventas externas durante el año.

Estados Unidos sigue primero, pero Italia gana peso

Estados Unidos fue el principal comprador de productos colombianos entre enero y agosto, con 28,3 % del valor total exportado. Panamá ocupó el segundo lugar, con 8,7 %, seguido de Italia, con 5,3 %; India, con 4,6 %; Canadá, con 4,2 %; Brasil, con 3,9 %, y Países Bajos, con 3,6 %.

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Italia y Panamá fueron los destinos que más contribuyeron al crecimiento total de las exportaciones colombianas durante el periodo. Entre ambos aportaron 7,7 puntos porcentuales a la variación.

En el caso italiano, el aumento estuvo relacionado principalmente con mayores ventas de oro no monetario y petróleo crudo. Esos dos productos, según el DANE, aportaron conjuntamente 379 puntos porcentuales a la variación de las exportaciones hacia ese país.

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Ecuador, en cambio, restó 1,2 puntos porcentuales al crecimiento total. La principal razón fue la caída de 79,6 % en las exportaciones de energía eléctrica hacia ese mercado.

El crecimiento vuelve a poner sobre la mesa la diversificación

El dato de enero a agosto es positivo en términos agregados: Colombia está vendiendo más al exterior y acumula un crecimiento de dos dígitos frente a 2025. Pero la composición del resultado cuenta una historia más específica.

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El país está aumentando sus exportaciones principalmente porque crecieron las ventas de petróleo, carbón y oro, mientras algunos de los productos con los que se busca ampliar y diversificar la oferta exportadora todavía no muestran el mismo comportamiento. El café pierde terreno, el cacao registra una caída mucho mayor y las manufacturas permanecen ligeramente por debajo del año anterior.

Hay además otra vía que empieza a ganar espacio y que no aparece en las estadísticas de exportaciones de bienes: los servicios que pueden venderse digitalmente. Un informe reciente del BID mostró que este tipo de exportaciones ya representa 30 % de las ventas externas de servicios de Colombia, frente a 16 % en 2005.

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Por ahora, la fotografía de los bienes que Colombia vende al mundo sigue teniendo una fuerte presencia de materias primas y productos extractivos. El crecimiento de 2026 confirma que esa canasta todavía tiene capacidad para generar más dólares. La cuestión de fondo es cuánto de ese crecimiento podrá venir, en los próximos años, de productos y servicios distintos a los que tradicionalmente han sostenido las exportaciones del país.

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