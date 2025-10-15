Presupuesto 2026: la “filigrana fiscal” entre deudas heredadas y recortes

El martes se radicó la ponencia y se anunció el debate en las comisiones económicas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Congreso de la República dio este fin de semana un paso clave en la tramitación del Presupuesto General de la Nación 2026: la Cámara y el Senado avalaron el informe de ponencia que recoge los ajustes negociados entre el Ejecutivo y los legisladores. La votación fue clara: 83 a favor y 39 en contra en la Cámara; 50 a favor y 3 en contra en el Senado. Pero la rapidez del trámite no apaciguó las tensiones. Al contrario, alumbró un choque intenso entre la urgencia fiscal y la presión política regional.

El proyecto que sigue en discusión suma...