La economía de EE. UU. llega a una nueva cita con la Fed: por qué algunas cifras inquietan

Jerome Powell afronta este 17 y 18 de marzo su penúltima reunión ordinaria al frente de la Reserva Federal antes del fin de su mandato, previsto para el 15 de mayo. Foto: EFE - SHAWN THEW

La Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) de Estados Unidos volverá a sentarse este 17 y 18 de marzo a decidir qué hará con las tasas de interés, en una reunión que llega con menos tranquilidad de la que se habría querido hace apenas unas semanas.

La inflación en ese país ha bajado en los últimos meses, pero no lo suficiente como para darla por resuelta. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) perdió fuerza más de lo previsto al cierre de 2025, el mercado laboral tuvo una caída de 92.000 empleos en febrero y la guerra en...