Ante este panorama, el Gobierno Nacional hizo esta semana un llamado a los hogares y a las empresas para ahorrar agua, energía y gas. Es especialmente importante…

Los efectos del fenómeno de El Niño podrían sentirse durante varios meses en Colombia. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), hay una probabilidad del 61 % de que este fenómeno se extienda hasta mayo de 2027. Los meses más críticos serían diciembre de 2026 y enero de 2027, de acuerdo con las estimaciones del Ideam.

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¿Por qué puede subir la luz con el fenómeno de El Niño? Así se calculan las tarifas

Ante este panorama, el Gobierno Nacional hizo esta semana un llamado a los hogares y a las empresas para ahorrar agua, energía y gas. Es especialmente importante reducir el consumo de electricidad entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

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Mientras las entidades y empresas trabajan para garantizar el abastecimiento, los usuarios se preguntan qué podría pasar con la factura de energía y qué tanto El Niño tocará su bolsillo. Aunque es claro que este fenómeno puede generar presiones, el incremento no se traslada automáticamente a los hogares.

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¿Cómo se forman los precios de la energía en Colombia?

Para entender los impactos de El Niño en los precios de la energía, el primer paso es diferenciar entre tarifa y factura. La tarifa es el precio que se paga por cada kilovatio-hora y está compuesta por varios elementos. La factura refleja ese precio multiplicado por el consumo de cada usuario, al que se le aplican subsidios (estratos 1, 2 y 3) o las contribuciones correspondientes, según el estrato. Además, puede incluir otros cobros que no corresponden directamente al servicio de energía, como el alumbrado público o la seguridad.

Colombia genera energía, principalmente, a partir de dos fuentes: las plantas hidroeléctricas, que aprovechan el agua de los embalses, y las plantas térmicas, que utilizan combustibles como gas, carbón y diésel.

En condiciones normales, las hidroeléctricas cubren la mayor parte de la demanda del país, cerca del 70 %. Las térmicas, que generan energía a mayores costos porque requieren combustibles, funcionan como un respaldo, aunque algunas están prendidas todo el año, especialmente para abastecer a la región Caribe.

La situación cambia cuando hay sequía, como durante el fenómeno de El Niño. Con menos lluvias, cae el nivel de los embalses y las hidroeléctricas tienen menos disponibilidad de agua para generar electricidad. Por eso el sistema necesita recurrir más a las plantas térmicas, que, como ya se dijo, generan mayores precios.

Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector, explicó a este diario que la generación térmica representa actualmente cerca del 39 % de la demanda de energía del país. En el último fenómeno de El Niño (2023-2024), estas plantas llegaron a generar el 50 % de la energía que consumió el país.

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En este momento, XM, operador del sistema, reporta que los embalses están al 78,74 % de su volumen útil, frente a la meta que tenía el país de que superaran el 80 % al 30 de noviembre.

Ahora bien, la energía se negocia de dos formas. La mayoría de los comercializadores (que son quienes prestan el servicio) adquieren la energía en contratos de mediano y largo plazo con los generadores. En este caso, los precios se pactan anticipadamente.

La otra forma es en la bolsa de energía, en la que generadores y comercializadores compran y venden electricidad diariamente. Allí, los precios varían según las condiciones de oferta y demanda: cuando se necesita recurrir a plantas más costosas, los precios suelen aumentar.

Como buena parte de la energía, cerca del 80 %, según han reportado los gremios, se comercializa en contratos de largo plazo; el impacto de los precios diarios en bolsa no es tan amplio como sería sin contrataciones.

¿Cuánto pesa el precio de bolsa en la tarifa?

La tarifa se forma a partir de seis componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones.

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Según explicó Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), si se toma el promedio de las tarifas de energía de 2025, la distribución de los costos fue la siguiente: 36 % generación, 6 % transmisión, 29 % distribución, 17 % comercialización, 8 % pérdidas y 4 % restricciones.

En este caso, el componente de generación de energía es el que subiría por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, como ha explicado Gutiérrez, el precio de bolsa representa alrededor del 20 % de todo el componente de generación, es decir, aproximadamente el 7,2 % de toda la tarifa.

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Vera afirmó que el fenómeno no implica automáticamente un aumento de las tarifas. El impacto dependerá, entre otros factores, de la intensidad y duración de El Niño, los niveles de los embalses, la disponibilidad de generación térmica, los precios de los combustibles (claves para las térmicas) y las estrategias de contratación de cada una de las empresas comercializadoras.

Esto último es clave: aunque el fenómeno puede generar presiones sobre el costo de generación, el traslado a las tarifas depende de cómo se abastecen las empresas que venden electricidad a los hogares y qué proporción de su demanda está cubierta con contratos de largo plazo.

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La importancia de ahorrar

El comportamiento de los embalses será determinante para enfrentar el fenómeno de El Niño sin un apagón.

Esta semana, en entrevista con El Espectador, Luz Stella Murgas, recién nombrada presidenta de la ANDI y quien durante cinco años fue presidenta de Naturgás, afirmó que “para superar el fenómeno de El Niño, la parte más crítica seguramente está por venir, y se requiere un seguimiento milimétrico. Lo importante es que todos estamos sumando esfuerzos y el papel de la ciudadanía es fundamental: ahorrar energía, agua y gas puede sumar para evitar un racionamiento”.

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Aunque se prevé que El Niño comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027 y que las lluvias regresen gradualmente hacia mayo, el Gobierno advirtió esta semana que sus efectos sobre los ríos y los embalses pueden prolongarse varios meses.

El ahorro es clave. Tenga en cuenta que su factura también puede subir si usted aumenta el consumo. El Gobierno recomienda apagar las luces que no se utilizan y subir un grado la temperatura del aire acondicionado.

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció un programa de incentivos al uso eficiente de energía, que rige desde el 1° de septiembre. La medida establece metas individuales de consumo, a partir del historial de cada usuario. Las personas que ahorran pueden recibir un beneficio económico, mientras que quienes superen en más de 10 % su meta deberán pagar un valor adicional por la energía excedente. El recargo depende del estrato.

Para ahorrar agua, el Gobierno recomienda, entre otras cosas, cerrar la llave mientras las personas se enjabonan o se cepillan los dientes. Tenga en cuenta que el ahorro de gas también tiene relación con el abastecimiento de electricidad: el combustible que se ahorra en los hogares se puede usar para la generación de energía con plantas térmicas.

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En este panorama, es claro que el fenómeno de El Niño puede presionar los costos de generación y, eventualmente, las tarifas de energía. Sin embargo, no se puede determinar en este momento cuánto podrían pagar más los usuarios porque la respuesta depende de muchos factores. El mejor camino, en este punto, es ahorrar energía, agua y gas.

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