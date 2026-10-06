Mineducación fija calendario de traslados de docentes y directivos docentes para 2027

Esta resolución contempla cuatro tipos de traslado a vacantes definitivas: los ordinarios, que es para las instituciones que atienden población mayoritaria; los preferentes, las cuales son vacantes de las…

El Ministerio de Educación, por medio de la resolución 026789 del 2 de octubre de 2026, fijó el cronograma para el proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes de carrera de los colegios públicos. De acuerdo con la cartera, esta convocatoria está dirigida a aquellas personas que deseen cambiar de institución educativa.

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Esta resolución contempla cuatro tipos de traslado a vacantes definitivas: los ordinarios, que es para las instituciones que atienden población mayoritaria; los preferentes, las cuales son vacantes de las Escuelas Normales Superiores y que se convocarán al mismo tiempo y con el mismo cronograma; los de instituciones y sedes rurales en zonas PDET; y, finalmente, los de instituciones etnoeducativas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

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En el calendario, como se lee en la resolución, los docentes y directivos docentes podrán inscribirse entre el 2 y el 13 de noviembre de 2026. Sin embargo, antes de comenzar el proceso de inscripción, cada Entidad Territorial Certificada (ETC) deberá revisar y consolidar las vacantes definitivas a más tardar el 9 de octubre y expedir la convocatoria, que deberá llevarse a cabo antes del 19 del mismo mes.

De acuerdo con la resolución, una de las novedades es que las ETC deberán ofertar todas las vacantes definitivas que hoy estén ocupadas por docentes provisionales y este listado deberá ser enviado en un documento en Excel al Ministerio de Educación antes del 20 de octubre.

Después, se deberá realizar la publicación y difusión de la convocatoria, la cual será a través de la página web de las ETC u otros canales y tendrá que ser entre el 20 y el 23 de octubre. Además, entre el 26 y el 30 de octubre las ETC podrán modificar o adicionar las vacantes definitivas que se generen con corte al 30 de octubre.

Las ETC también deberán publicar en su página web cuáles serán los canales oficiales y las herramientas tecnológicas para radicar las solicitudes. La convocatoria de cada entidad deberá detallar, además, los requisitos y los criterios de priorización con los que se clasificará a los aspirantes.

Otra de las fechas clave que deberán tener en cuenta los docentes y directivos docentes será del 16 de noviembre al 11 de diciembre, que es cuando las Secretarías de Educación revisarán la documentación de los aspirantes. Luego, entre el 14 y el 18 de diciembre, se publicará la lista de seleccionados para traslado y, en caso de que este sea dentro de una misma entidad territorial, los actos administrativos se expedirán del 22 al 30 de diciembre.

Según la resolución, si el docente proviene de otra entidad, la comunicación se hará entre el 31 de diciembre y el 8 de enero de 2027. Esto, explicó el Ministerio de Educación en el comunicado, es con el objetivo de que "inicie en su entidad de origen el trámite del convenio interadministrativo".

Una de las exigencias que se lee en la resolución apunta a que las ETC deberán abrir sus vacantes a maestros de otros departamentos, distritos y municipios certificados y tramitar los convenios. Estos tendrán que ser "sin dilaciones, en especial cuando la solicitud responda a situaciones personales o familiares que requieran protección".

En caso de presentar algún incumplimiento que impida la posesión oportuna del docente en la entidad de destino, el Ministerio de Educación será la entidad encargada de informar a los entes de control.

En cuanto a los docentes de carrera provenientes del concurso afrocolombiano que soliciten estos traslados, el Ministerio detalla en la resolución que "deberán presentar dos avales de las autoridades tradicionales correspondientes, tanto del lugar de origen como de destino".

Para las zonas PDET, que son las regiones más afectadas por el conflicto armado, la pobreza o las economías ilícitas, "los docentes del concurso especial que ya tengan derechos de carrera podrán trasladarse únicamente a vacantes definitivas del mismo perfil pertenecientes a plantas exclusivas PDET, dentro o fuera de su entidad territorial certificada".

"El Ministerio busca garantizar que los docentes trasladados estén en sus aulas desde el primer día del año escolar 2027″, señaló la cartera en el comunicado.

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