Tras acusaciones de De la Espriella, rector de la U. de Córdoba dice que no renunciará

Recientemente, se sumó otro capítulo a este debate. En las últimas horas, ha circulado en redes sociales, principalmente en Twitter, un video en el que Jairo Torres, rector de la Universidad Córdoba, en…

En los últimos días, la Universidad de Córdoba ha sido noticia tras las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante un evento en Montería. Allí aseguró que había dado la orden a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, de realizar una visita de inspección y vigilancia para revisar temas relacionados con la rectoría.

Recientemente, se sumó otro capítulo a este debate. En las últimas horas, ha circulado en redes sociales, principalmente en Twitter, un video en el que Jairo Torres, rector de la Universidad Córdoba, en Montería, asegura que "esa es la razón por la cual hoy he hecho un paso al lado", dando a entender que renuncia a la rectoría de la institución.

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Torres, quien además es el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), le confirmó a El Espectador que ese video es de 2020 y que estarían sacando de contexto esas declaraciones. También aseguró que no dejará la rectoría de la Universidad de Córdoba, a la que llegó por primera vez en 2015.

La visita del gobierno De la Espriella a la Universidad de Córdoba

Durante el discurso del fin de semana, De la Espriella también ordenó revisar el cumplimiento de los estatutos de "esa universidad, que no es de pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”. La visita, por presuntas irregularidades en las actuaciones de la rectoría de esta institución, estaba programada para el lunes 5 de octubre.

Además de la orden emitida a la ministra de Educación, De la Espriella aseguró que le había solicitado a la Procuraduría que tramitara un proceso disciplinario contra el rector de la universidad, Jairo Torres Oviedo, cuyo archivo fue revocado a finales de julio de este año, y que se examinaran las quejas disciplinarias contra él.

“He pedido a la fiscal general de la nación que priorice las noticias criminales y denuncias contra este sujeto”, precisó el mandatario y agregó que ese sujeto, haciéndose referencia a Torres, no merecía ocupar la rectoría de la Universidad de Córdoba.

En la Universidad de Córdoba siempre hemos estado dispuestos a rendir cuentas, cumplir con la Política de Transparencia y Buen Gobierno, a entregar información y a permitir que nuestras actuaciones sean verificadas.



Ante la visita de inspección y vigilancia anunciada por el… pic.twitter.com/Zpre9e8wZ4 — Jairo Miguel Torres Oviedo (@JTorresOviedo) October 5, 2026

Torres decidió responder a De la Espriella por medio de un video en el que está acompañado de varios directivos de la institución. Lo primero que señala es que no es un "impresentable", como aseguró De la Espriella durante el discurso. "Debo decirle al señor presidente que el rector es un doctor, licenciado en ciencias sociales de esta universidad, abogado de la Universidad del Sinú, especialista en filosofía política de la Universidad de Cartagena, con una especialización en derecho constitucional comparado de la Universidad de Pisa, en Italia, especialista en gerencia pública de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y magíster y doctor en filosofía", dijo.

También aseguró que él y su equipo están dispuestos a sentarse con el grupo de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, con el objetivo de presentar "lo que ha sido la marcha de la Universidad de Córdoba y lo que hemos hecho". En cuanto a las reformas al estatuto, explicó que se han realizado en el marco de la autonomía universitaria y recordó que estas deben pasar primero por solicitud de los estamentos. "Luego, en segunda instancia en el Consejo Académico, y, en tercera, ante el Consejo Superior, escenario en el cual yo tengo voz pero no tengo voto", agregó.

"Debo decirle al señor Presidente que yo, como ciudadano, también tengo derecho; si bien es cierto que he guardado mucho silencio, porque creo que el silencio es una voz poderosa, debo decirle que como ciudadanos hemos sido en el último mes quizás víctimas de un ataque en lo personal y en lo institucional muy fuerte", añadió Torres, quien fue confirmado el 2 de octubre como nuevo representante de las universidades públicas en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Cabe recordar que en agosto de este año, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la designación de Torres Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba hasta 2031, tras negar la demanda de nulidad electoral contra su elección. Con esta decisión, Torres pudo asumir su tercer mandato consecutivo.

Los demandantes sostenían tres cosas puntuales: que el periodo de rector es institucional y no personal, lo que le impedía reelegirse; que en el Consejo Superior Universitario (CSU) votaron suplentes sin legitimidad para hacerlo; y que Torres estaba inhabilitado por nombramientos que había hecho antes. Sin embargo, ninguno de estos argumentos prosperó.

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