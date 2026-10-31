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Alma Guillermoprieto: “Estamos en una época de sustos verdaderos”

La periodista mexicana publicó “Esta improbable tierra prometida”, libro que reúne varios de sus reportajes a lo largo de América Latina en las últimas décadas y en el que se reflexiona sobre nuestras democracias y el periodismo.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
AME384. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/05/2025.- La periodista mexicana Alma Guillermoprieto posa durante una entrevista con EFE este viernes, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Guillermoprieto cubrió la revolución sandinista en Nicaragua o la posterior guerra civil en El Salvador, siendo una de las pocas reporteras que narró la masacre de cientos de aldeanos en El Mozote. En aquella época conoció al actual "duunvirato" nicaragüense Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cree que hubo "algún proceso de degeneración mental" detrás de su deriva autoritaria. EFE/ Mariano Macz.
La periodista mexicana Alma Guillermoprieto cubrió la revolución sandinista en Nicaragua o la posterior guerra civil en El Salvador, siendo una de las pocas reporteras que narró la masacre de cientos de aldeanos en El Mozote. En aquella época conoció al actual "duunvirato" nicaragüense Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cree que hubo "algún proceso de degeneración mental" detrás de su deriva autoritaria. EFE/ Mariano Macz.
Foto: EFE - Mariano Macz

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"Este libro me importa porque me permite tener un ciclo completo desde la primera colección, que fue ‘Al pie de un volcán te escribo’, pasando por la segunda, que fue ‘Desde el país de Nunca Jamás’, hasta esta, que está muy actualizada y que incluye la invasión a Venezuela y la extracción de Maduro. Si lo tomas todo junto, pues representa 40 años de historia de América Latina por ‘flashes’, por momentos. Y me pareció importante poder tener un ciclo completo de ese momento en la región, o de esos momentos, y de las cosas que yo había visto…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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